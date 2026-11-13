পুলিশি পরিকাঠামো বদলাতে কেন্দ্রের সঙ্গে সমঝোতা, তিন মাস বাড়তি সময় চাইলেন মুখ্যমন্ত্রী

পুলিশি পরিকাঠামো বদলাতে কেন্দ্রের সঙ্গে সমঝোতা, তিন মাস বাড়তি সময় চাইলেন মুখ্যমন্ত্রী
Suvendu Adhikari at Nabanna: নতুন সরকারের আমলে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সমন্বয় যে বেড়েছে বলে মনে করেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ সুরজিৎ দত্তর প্রতিবেদন ।
Published : November 13, 2026 at 8:08 PM IST
কলকাতা, 13 নভেম্বর: রাজ্যের পুলিশি ব্যবস্থায় আমূল সংস্কার আনতে কেন্দ্রের 'পুলিশ গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থা'(বিপিআরঅ্যান্ডডি)-এর সঙ্গে সমঝোতাপত্র স্বাক্ষর করল পশ্চিমবঙ্গ সরকার । শুক্রবার নবান্ন সভাঘরে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় । পাশাপাশি এদিন 'পুলিশ মিত্র' নামে একটি নতুন মোবাইল ফোন অ্যাপ্লিকেশনেরও সূচনা করা হয় ।
তৃণমূল স্তরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় কেন্দ্র ও রাজ্যের এই যৌথ উদ্যোগকে গুরুত্বপূর্ণ বলে বর্ণনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । তবে জনবলের অভাবের কথা তুলে ধরে এই প্রকল্প রূপায়ণে কেন্দ্রের কাছে আরও তিন মাস অতিরিক্ত সময় চেয়েছেন তিনি ।
নবান্নের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সংস্থাটির প্রধান অলোক মিত্তল, রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল, স্বরাষ্ট্রসচিব সংঘমিত্রা ঘোষ এবং রাজ্য পুলিশের ডিজি সিদ্ধিনাথ গুপ্তা । এছাড়াও 34টি পুলিশ জেলার আধিকারিক ও কলকাতা পুলিশের নগরপাল এদিনের বৈঠকে যোগ দেন । নতুন সরকারের আমলে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সমন্বয় যে বেড়েছে, এদিন তা স্পষ্ট করে দেন মুখ্যমন্ত্রী ।
অস্থায়ী পুলিশ সহায়ক কর্মীদের উপর নির্ভরতা কমানোর নির্দেশ
তিনি বলেন, "এতদিন পর্যন্ত তো কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে রাজ্যের সম্পর্কই তৈরি হয়নি । প্রতিটি বিষয়ে, প্রতিটি উদ্যোগে অন্যান্য রাজ্য যেভাবে কাজ করেছে, পশ্চিমবঙ্গে সেভাবে কাজ হয়নি । অতীত তো অতীতই, সেটা ছেড়ে দিন ।" তৃণমূল স্তরে পুলিশি পরিষেবা পৌঁছে দিতে রাজ্যের 58 হাজার গ্রামের মধ্যে 38 হাজার গ্রামে বিশেষ আধিকারিকদের দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে । এই প্রকল্প সফল করতে অস্থায়ী পুলিশ সহায়ক কর্মীদের উপর নির্ভরতা কমানোর নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী । রাজ্যে প্রতি লাখে পুলিশের সংখ্যা 105, যেখানে জাতীয় গড় 155 । এই ঘাটতির কথা স্বীকার করে নিয়েও শুভেন্দু বলেন, "ভবিষ্যতে সিভিক নির্ভর হওয়া যাবে না ।"
দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের কাজের সুবিধার্থে আধুনিক বৈদ্যুতিন সরঞ্জাম, ট্যাব, বহনযোগ্য কম্পিউটার ও নির্দিষ্ট মোবাইল ফোন দেওয়ার জন্য স্বরাষ্ট্রসচিবকে নির্দেশ দেন তিনি । পাশাপাশি রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশককে বলেন, কে কাকে রিপোর্ট দেবেন, সেই পদক্রম নির্দিষ্ট করতে ।
রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশকের বক্তব্য
এই নতুন ব্যবস্থার রূপরেখা তুলে ধরে রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক সিদ্ধিনাথ গুপ্তা জানান, প্রচলিত থানা ব্যবস্থায় বড়সড় পরিবর্তন আনা হচ্ছে । আগে কোনও অভিযোগ জানাতে মানুষকে থানায় গিয়ে দু-তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হত । এখন সেই প্রথা বদলে 8 থেকে 12টি গ্রাম নিয়ে একটি অঞ্চল গঠন করা হয়েছে । প্রতিটি অঞ্চলের দায়িত্বে থাকবেন একজন সাব-ইন্সপেক্টর বা এএসআই পদমর্যাদার 'অঞ্চল অফিসার', যাঁর অধীনে কনস্টেবল ও সিভিক ভলান্টিয়ার মিলিয়ে 5 থেকে 8 জনের দল থাকবে ।
ডিজি আরও জানান, ছোটখাটো সমস্যার জন্য মানুষকে আর থানায় ছুটতে হবে না, সরাসরি অঞ্চল অফিসারকে ফোন করলেই তিনি ঘটনাস্থলে পৌঁছে ব্যবস্থা নেবেন । তবে বড় কোনও ঘটনা ঘটলে থানা হস্তক্ষেপ করবে । পুলিশের কাজকে আরও গতিশীল করতে 'পুলিশ মিত্র' অ্যাপের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন ডিজি ।
তিনি জানান, অঞ্চল অফিসাররা হাতে না লিখে সরাসরি এই অ্যাপে রিপোর্ট পাঠালে রেঞ্জ ডিআইজি বা জোনাল এডিজি'র মতো উচ্চপদস্থ কর্তারাও মুহূর্তের মধ্যে তা দেখতে পাবেন । ফোন করার পর পুলিশের ঘটনাস্থলে পৌঁছনোর সময় কমিয়ে আনতে '100' বা '112' নম্বরের জরুরি গাড়িগুলোর সঙ্গেও অঞ্চল অফিসারদের যুক্ত করা হচ্ছে । ইতিমধ্যেই রাজ্যের 60 থেকে 70 শতাংশ গ্রামে পুলিশের দল পৌঁছে স্থানীয়দের সঙ্গে বৈঠক করে অ্যাপে ছবি আপলোড করেছে । পাশাপাশি সাড়ে তিন হাজারেরও বেশি গ্রামে গিয়ে মহিলাদের সমস্যার খোঁজখবর নেওয়া হয়েছে । জনসংযোগ বাড়াতে নির্দিষ্ট এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকের নাম ও মোবাইল নম্বর সাধারণ মানুষকে জানাতে হবে বলে মনে করেন মুখ্যমন্ত্রী ।
সীমান্তবর্তী 11টি জেলায় নজরদারি বাড়াতে ইতিমধ্যেই সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সঙ্গে যৌথ বৈঠক শুরু হয়েছে এবং পুলিশকর্মীদের প্রশিক্ষণের জন্য গুজরাতের রক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে চুক্তি করেছে রাজ্য । নারী নির্যাতন, শিশুদের উপর যৌন নির্যাতন প্রতিরোধ আইন বা মাদক মামলায় কোনও তথ্য গোপন না করে কেন্দ্রের সঙ্গে একযোগে কাজ করছে রাজ্য ।
2025 সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের নির্দেশেই দেশজুড়ে এই পুলিশি সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে । তবে অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে এই কাজ কিছুটা দেরিতে শুরু হওয়ায় সময়সীমা বাড়ানোর আর্জি জানান মুখ্যমন্ত্রী ।
অলোক মিত্তলের উদ্দেশে তিনি বলেন, "যেহেতু আমরা 9 মে দায়িত্ব গ্রহণ করেছি এবং আমরা আজকে অনেক পরে এটি বাস্তবায়ন করছি, যেখানে অন্য রাজ্যগুলো অনেক এগিয়ে গিয়েছে— সেক্ষেত্রে আমাদের ক্ষেত্রে মউ বাস্তবায়নের সময়সীমা তিন মাস বাড়ানোর অনুরোধ করেছি ।" পুলিশের এই আঞ্চলিক ব্যবস্থায় মহিলা ও শিশুদের নিরাপত্তার বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী জানান, চণ্ডীগড় বা পুদুচেরির মতো কেন্দ্রীয় আদর্শ মেনেই এখানেও শিশু ও মহিলাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকছে ।