সিঙ্গুরে শিল্প সম্ভবনা, 997 একর জমি কিনছে রাজ্য; বার্তা শুভেন্দুর
Suvendu on Singur land: বিজেপির বাংলায় সিঙ্গুরে শিল্প স্থাপন নিয়ে নতুন করে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে । এবার শিল্পের জন্য জমি কেনার কথা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী ।
Published : November 22, 2026 at 10:16 PM IST
কলকাতা, 22 নভেম্বর: জোর করে জমি নেওয়া নয়, আবার শিল্পপতিদের হাতে জমি কেনার দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়াও নয়। কৃষকদের সঙ্গে আলোচনা করে ন্যায্য দামে সরাসরি জমি কিনেই রাজ্যে শিল্প গড়বে সরকার। সিঙ্গুরেও 997 একর জমি কিনবে রাজ্য ।
রবিবার পিডব্লিউডি টেন্টে সাংবাদিক বৈঠকে শিল্প ও জমি নীতি নিয়ে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সিঙ্গুর থেকে ভাঙড়, পুরুলিয়া থেকে ব্যারাকপুর— রাজ্যের নানা প্রান্তে সরকারি উদ্যোগে জমি কিনে ‘ল্যান্ড ব্যাঙ্ক’ তৈরির বড় পরিকল্পনার কথা জানালেন তিনি। আরও জানালেন কলকাতা হাইকোর্ট থেকে শুরু করে বিধানসভার নতুন ভবন তৈরি হবে নিউটাউনে।
একদিন আগে শনিবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার স্পষ্ট করেছিলেন সিঙ্গুরে অশোক লেল্যান্ডের ট্রাক তৈরির কারখানা হতে চলেছে। সে বিষয়ে এদিন মন্তব্য করতে চাননি মুখ্যমন্ত্রী। বরং সিঙ্গুরের শিল্প স্থাপনে যে তার সরকার বদ্ধপরিকর সেটা জানিয়েছেন তিনি।
বিগত বাম ও তৃণমূল সরকারের আমলে রাজ্যের শিল্প বিপর্যয়ের প্রসঙ্গ উঠলেই সিঙ্গুরের নাম আসে। এদিন মুখ্যমন্ত্রী আবারও জানান, সিঙ্গুরে কিছু একটা করব। তার আগে জমি কেনার প্রক্রিয়া শুরু করেছে সরকার। সিঙ্গুরের 997 একর জমি সরাসরি কেনার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। হুগলির জেলাশাসক এবং পশ্চিমবঙ্গ শিল্পোন্নয়ন নিগম ইতিমধ্যেই এই কাজ শুরু করেছে।
জমি কেনার পর সেখানে কী কারখানা হবে বা কাদের জমি দেওয়া হবে, তা এখনই স্পষ্ট করেননি তিনি। তবে সিঙ্গুরে যে বড় কিছু হতে চলেছে, সেই ইঙ্গিত দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। শুভেন্দুর কথায়, ‘‘সিঙ্গুরে পশ্চিমবাংলার শিল্পে বিপর্যয় একটা প্রতীকে পরিণত হয়েছে। ওখানকার কৃষকরা ওই জমিতে না পাচ্ছেন ধান করতে, না পাচ্ছেন আলু বা সরষে করতে। মাঝখানে বিগত সরকার জেসিবি দিয়ে মাছ চাষেরও চেষ্টা করেছিল, সেটাও ব্যর্থ হয়েছে।’’ তিনি মনে করিয়ে দেন, বাম আমলে এবং পরে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর 2016-17 সালে ওই জমির জন্য দু’বার ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন কৃষকরা। এবার ন্যায্য দামে সরকার সরাসরি জমি কিনতে চায়।
শুধু সিঙ্গুর নয়, আগামী তিন মাসের মধ্যে গোটা রাজ্যে আট থেকে দশ হাজার একর জমি কেনা হবে । প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। পরিবেশবান্ধব সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য পুরুলিয়ায় প্রচুর জমি কেনা হচ্ছে। পাশাপাশি ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের বন্ধ হয়ে যাওয়া চটকল ও কারখানার মালিকদের থেকেও জমি কিনছে সরকার। নিউটাউনের পরিধি বাড়াতে লাগোয়া ভাঙড় ও আশপাশের গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় যাঁরা স্বেচ্ছায় জমি দিতে চান, তাঁদের থেকেও বাজারদরে জমি নেওয়া হবে। জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে পূর্বতন বাম ও তৃণমূল— দুই সরকারের নীতিকেই এদিন কড়া ভাষায় বিঁধেছেন মুখ্যমন্ত্রী।
তিনি বলেন, ‘‘বামেদের সময়ে গুলি করে, বন্দুক দিয়ে, লাঠি দিয়ে মাথা ফাটিয়ে জমি নেওয়ার পলিসি ছিল ।সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে ওরা সেটাই করেছিল । আমরা তার বিরোধী। আর 15 বছর যে সরকার ছিল, তারা (শিল্পপতিদের) বলেছিল আপনার জমি আপনি খুঁজে নিন । তারপরে আমরা সাহায্য করব । আমরা সেটারও বিরোধী।’’
2013 সালের কেন্দ্রীয় জমি অধিগ্রহণ আইন মেনে ‘ল্যান্ড পুলিং’ এবং জমি উন্নয়নের পর তার একটি অংশ কৃষকদের ফিরিয়ে দেওয়ার নীতিও গ্রহণ করেছে রাজ্য। পাশাপাশি নিউটাউনকে ঘিরে একগুচ্ছ মেগা প্রকল্পের ছবিও তুলে ধরেন শুভেন্দু। তিনি জানান, আদানি গোষ্ঠী সেখানে ‘আরোগ্য মন্দির’ নামে একটি ‘মেডি সিটি’ তৈরি করছে। যেখানে মেডিক্যাল কলেজ, নার্সিং কলেজ, হস্টেল ও রোগীর পরিজনদের থাকার হোটেল থাকবে।
অন্যদিকে, আগের সরকার যেখানে ‘দুর্গাঙ্গন’ করতে চেয়েছিল, সেই 17 একর জমি আম্বানি গোষ্ঠীকে দেওয়া হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর মতে, মন্দির গড়া সরকারের কাজ নয়। ওই জমিতে তিরুপতি বালাজি মন্দির এবং বিনামূল্যে প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থাসহ একটি ‘রিলিজিয়াস সিটি’ তৈরি করবে ওই শিল্পগোষ্ঠী।
এছাড়া নিউটাউনে মুখ্যসচিব, বিধানসভা ও হাইকোর্টের যৌথ উদ্যোগে একটি বড় জায়গা চিহ্নিত করা হয়েছে। সেখানে একই ক্যাম্পাসের মধ্যে নতুন হাইকোর্ট, নতুন বিধানসভা এবং প্রশাসনিক ভবন গড়ে উঠবে। লাগোয়া এলাকায় বিচারপতি এবং মন্ত্রীদের আবাসন থাকবে। পাশাপাশি ইকো পার্কে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 125 ফুট উঁচু মূর্তি তৈরির ওয়ার্ক অর্ডারও ইস্যু হয়ে গিয়েছে। কেন্দ্রের সংস্কৃতি মন্ত্রক এবং রাজ্য সরকারের যৌথ খরচে এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, জমি চেয়ে যাঁরা আবেদন করেছিলেন, তাঁদের অনেককেই ইতিমধ্যে জমি দেওয়া হয়ে গিয়েছে।