মিলন মেলায় বিজয়া সম্মিলনী: উৎসবের আবহে চোরবাগান ভুললেন না মুখ্যমন্ত্রী
Suvendu Adhikari: পুজো আয়োজনের জন্য উদ্যোক্তাদের কুর্নিশ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী । পাশাপাশি চোরবাগানের ঘটনায় দায়ীদের বিরুদ্ধে নিরপেক্ষ তদন্তের কড়া আশ্বাস দিলেন তিনি। সুরজিৎ দত্তর প্রতিবেদন ।
Published : October 26, 2026 at 10:25 PM IST
কলকাতা, 26 অক্টোবর: মিলনের আনন্দমঞ্চে দাঁড়িয়েও চোরবাগানের গভীর ক্ষত আর বেদনা আড়াল করলেন না মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। উৎসবের আবহে স্পষ্ট বার্তা দিলেন, কোনও গাফিলতি বা ত্রুটিই ধামাচাপা দেবে না তাঁর সরকার। মিলন মেলা প্রাঙ্গণে বিজয়া সম্মিলনীর সভায় একদিকে যেমন নির্বিঘ্ন পুজো আয়োজনের জন্য উদ্যোক্তাদের কুর্নিশ জানালেন, তেমনই চোরবাগানের ঘটনায় দায়ীদের বিরুদ্ধে নিরপেক্ষ তদন্তের কড়া আশ্বাস দিলেন তিনি।
সোমবারের সভায় কলকাতা, হাওড়া, চন্দননগর, বিধাননগর ও ব্যারাকপুরের প্রায় ছ’হাজার পুজো কমিটির প্রতিনিধিরা হাজির ছিলেন। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর, রাজ্যের সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা মিঠুন চক্রবর্তী এবং পদ্মশ্রী প্রদীপ্তানন্দ মহারাজ ওরফে কার্তিক মহারাজ। এছাড়া ছিলেন মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল, রাজ্য পুলিশের ডিজি ও কলকাতার পুলিশ কমিশনার।
বক্তব্যের শুরুতেই চোরবাগানের প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “চোরবাগানের ঘটনা আমাদের মন, হৃদয় একেবারে নাড়িয়ে দিয়েছে।” তিনি জানান, সরকার নিজে তদন্ত না-করে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির পরামর্শে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির হাতে নিরপেক্ষ তদন্তভার তুলে দিয়েছে। তদন্তের ক্ষেত্রে কোনও পক্ষপাতের জায়গা নেই দাবি করে শুভেন্দুর স্পষ্ট উক্তি, “আমাদের পূজ্যপাদ সরসঙ্ঘচালকজি বিজয়াদশমীর সভা থেকে নাগপুরে বলেছেন, এটা মানুষেরই ভুল। এটা অস্বীকার করার কোনও জায়গা নেই। এটা হিউম্যান এরর। আমি ষড়যন্ত্রের তত্ত্ব আনব না । আমি ছোট্ট ঘটনা বলব না। আমি বলব, যাদেরই ভুলে এই ঘটনা ঘটে থাকুক না কেন, তার মূল্যায়ন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ম্যাডাম মহোদয়া করবেন। ওই ঘটনার জন্য দায়ী কাউকে আড়াল করবে না সরকার।”
শোকের কারণে এদিনের বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বাতিল করা হয়। চোরবাগানের ঘটনায় আহত 25টি পরিবারের হাতে এদিনের মঞ্চ থেকে সরাসরি সাহায্য তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী। চোরবাগানে নিহতদের পরিবারকে সমবেদনা জানানোর পাশাপাশি তিনি উল্লেখ করেন, রাজ্যের বাইরে বিহারের মুজফফরপুরের যে দু’জন মারা গিয়েছেন, সেখানেও প্রতিমন্ত্রী উমেশ রায়ের নেতৃত্বে সরকারি প্রতিনিধি দল যাচ্ছে।
উৎসবের সার্বিক খতিয়ান তুলে ধরে শুভেন্দু জানান, রাজ্যে 58 হাজার অনুমোদিত পুজো হয়েছে। বাড়ি ও মঠ-মিশনের পুজো মিলিয়ে সংখ্যাটা মোট 66 হাজার। অতীতের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, “বিগত দিনে আমাদের দুর্গাপূজোর মাইক নিয়ন্ত্রণ করা হত। বলে দেওয়া হত, ওই সময় ওই এলাকায় মাইক বাজবে না—আলিপুরদুয়ারের ভালাকাটা, মুর্শিদাবাদের ফরাক্কার মহেশপুর, কলকাতার উপকণ্ঠে গার্ডেনরিচ—এমন অনেক অসংখ্য উদাহরণ আমাদের বিগত দিনে ছিল, যেগুলো এবারে হয়নি।” বিসর্জনের রুট নিয়ন্ত্রণ প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য, “আমি কোনও সম্প্রদায়কে দায়ী করি না। আমি দায়ী করি বিগত দিনে যারা প্রশাসনে ছিলেন তাঁদের । তাঁরা আত্মসমর্পণ করতেন।” সম্প্রীতির প্রসঙ্গে শুভেন্দুর বার্তা, “ধর্ম যার যার উৎসব সবার—এটা তো ঘটনা। কিন্তু ধর্ম যার যার, ধর্ম রক্ষা করার দায়িত্বও তার তার। এটা এবারে পশ্চিমবঙ্গের সকলে বুঝেছেন। এটাই নতুন পশ্চিমবঙ্গ, পরিবর্তনের পশ্চিমবঙ্গ।”
সামনে কালীপুজো, ছট, জগদ্ধাত্রী ও কার্তিক পুজো। অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে প্রশাসনকে সব ক্ষেত্রে সতর্ক থাকার নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। আগামী 27 জানুয়ারি শহরে হতে চলা ‘ওয়ার্ল্ড এনার্জি উইক’ এবং গঙ্গাসাগর মেলাকে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনার ডাক দেন শুভেন্দু ।