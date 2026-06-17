ফলতায় আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, গুন্ডামি চলবে না: শুভেন্দু অধিকারী

ফলতায় আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, গুন্ডামি চলবে না: শুভেন্দু অধিকারী
বুধবার দক্ষিণ 24 পরগনার ফলতায় জনকল্যাণ শিবিরে যোগ দেন মুখ্য়মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী৷ সেখান থেকেই আইনশৃঙ্খলা নিয়ে কড়াবার্তা দেন তিনি৷
Published : June 17, 2026 at 3:28 PM IST
ফলতা (দক্ষিণ 24 পরগনা), 17 জুন: রাজ্যে বিজেপির সরকার আসার পর থেকে দক্ষিণ 24 পরগনার ফলতায় অনেক বদল এসেছে৷ পুনর্নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন বিজেপির প্রার্থী৷ গ্রেফতার হয়েছেন প্রাক্তন বিধায়ক তৃণমূলের জাহাঙ্গির খান৷ তার মধ্যেই মঙ্গলবার স্থানীয়দের বিক্ষোভে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ডায়মন্ড হারবার মহকুমার অন্তর্গত এই এলাকা৷ ঘটনার 24 ঘণ্টার মধ্যে বিক্ষোভকারীদের উদ্দেশ্যে কড়াবার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী৷ তিনি জানান, ফলতায় আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে৷ এখানে আর কোনোরকম গুন্ডামি চলবে না৷
উল্লেখ্য, সন্ত্রাস থেকে গরিব মানুষের উপর অত্যাচারের অভিযোগকে কেন্দ্র করে গত কয়েকবছরে বারবার শিরোনামে উঠে এসেছে ফলতা৷ প্রতিবারই অভিযোগের আঙুল উঠেছে তৃণমূল নেতা জাহাঙ্গির খানের বিরুদ্ধে৷ তাঁর বিরুদ্ধে 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর ভোট পরবর্তী হিংসায় জড়িত থাকার অভিযোগও ওঠে৷ কিন্তু ছাব্বিশের নির্বাচন ও ভোট পরবর্তী পরিস্থিতি অনেক কিছুই বদলে দিয়েছে ফলতায়৷
সেখানে ভোটের দিন রিগিংয়ের অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে৷ প্রতিটি বুথেই ফের নির্বাচন করানোর সিদ্ধান্ত নেয় নির্বাচন কমিশন৷ কিন্তু পুনর্নির্বাচনের আগেই বাকি 293টি আসনের ফলাফল বেরিয়ে যায়৷ রাজ্যের ক্ষমতা থেকে সরতে হয় তৃণমূলকে৷ সরকার গড়ে বিজেপি৷ এই পরিস্থিতিতে পুনর্নির্বাচনের আগে সরে দাঁড়ান জাহাঙ্গির খান৷ সেখানে লক্ষাধিক ভোটে জয়ী হন বিজেপির দেবাংশু পণ্ডা৷
কয়েকদিন আগে নেপালে পালাতে গিয়ে ধরা পড়েন জাহাঙ্গির খান৷ আপাতত তিনি পুলিশি হেফাজতে রয়েছেন৷ তাঁর ঠিকানা ফলতা থানা৷ ইতিমধ্যে তিনদিন তাঁকে রাস্তায় ঘুরিয়েছে পুলিশ৷ কখনও কান ধরে, আবার কখনও হাতজোড় করে ক্ষমা চাইতে দেখা গিয়েছে তাঁকে৷ ‘পুষ্পা’র এই পতন যখন রাজ্য রাজনীতির আলোচিত বিষয় হয়ে ওঠে, ঠিক সেই সময় গতকাল মঙ্গলবার ফলতা থানার বাইরে বিক্ষোভ দেখানো হয়৷ জাহাঙ্গিরের স্ত্রীর নেতৃত্বে এই বিক্ষোভ হয় বলে অভিযোগ৷ ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি হয়৷ পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী লাঠিচার্জ করে বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করে৷
সেই ঘটনার রেশ কাটার আগেই বুধবার ফলতায় হাজির হন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী৷ ফলতার ফতেপুর ফুটবল মাঠে আয়োজিত জনকল্যাণ শিবির ও জনসভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “আইন কেউ নিজের হাতে তুলে নেবেন না। এই সরকার কাউকে ছাড়বে না। ফলতাতেও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখানে গুন্ডামি, তোলাবাজি, জমি লুট বা ভোট লুট কোনোভাবেই বরদাস্ত করা হবে না।” তিনি আরও বলেন, “যত বড় মাফিয়াই হোক না কেন, আইন তার নিজস্ব পথে চলবে। বিজেপি সরকার অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে বদ্ধপরিকর।”
ঘটনার তদন্তে পুলিশ-প্রশাসনকে বিশেষ নির্দেশও দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ‘‘ফলতা থানায় হামলা ও অশান্তির ঘটনায় সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে প্রত্যেক অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কড়া আইনে মামলা রুজু করতে হবে।’’ যারা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে, তাদের দ্রুত গ্রেফতার করার নির্দেশও দেন তিনি।
এর পাশাপাশি তিনি ঘোষ করেন রাজ্যের অন্যতম ‘আদর্শ বিধানসভা কেন্দ্র’ হিসেবে ফলতাকে গড়ে তোলা হবে৷ এই নিয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নিরাপত্তা এবং প্রশাসনিক পরিকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে একগুচ্ছ প্রকল্পের সূচনা ও অনুমোদনের কথা ঘোষণা করেন।
এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ 24 পরগনার জেলাশাসক, ফলতার বিজেপি বিধায়ক দেবাংশু পাণ্ডা এবং জেলার একাধিক বিজেপি বিধায়ক ও প্রশাসনিক আধিকারিকরা। বিপুল সংখ্যক সাধারণ মানুষও সভায় অংশগ্রহণ করেন।
সভামঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন, ফলতা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে উন্নীত করে 100 শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালে পরিণত করা হবে। দীর্ঘদিন ধরে এলাকার বাসিন্দাদের উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবার দাবি ছিল। সেই দাবি মেনে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দেন তিনি। এর ফলে স্থানীয় মানুষকে চিকিৎসার জন্য দূরবর্তী এলাকায় ছুটতে হবে না বলেই আশা প্রশাসনের।
শিক্ষাক্ষেত্রেও বড় ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, ফলতায় একটি মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। উচ্চশিক্ষার সুযোগ আরও বিস্তৃত করতে এবং জেলার মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত খুলে দিতে এই প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে দাবি তাঁর। পাশাপাশি ফলতায় দমকল বিভাগের একটি পূর্ণাঙ্গ দফতর গড়ে তোলারও অনুমোদন দেওয়া হয়েছে, যাতে জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হয়।
আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রেও একাধিক নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। ফলতা থানায় মহিলা পুলিশ কর্মীদের জন্য বিশেষ ক্যাম্প এবং মহিলা হেল্প ডেস্ক চালুর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নারীদের নিরাপত্তা ও অভিযোগ জানানোর ব্যবস্থা আরও সহজ করতে এই পদক্ষেপ করা হচ্ছে বলে তিনি জানান।
জনকল্যাণ শিবির প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “এই সরকার স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ করবে। দুর্নীতি ছাড়াই কাজ করবে। তিন দিনের জন্য জনকল্যাণ শিবির করা হয়েছে। এখানে 54টি প্রকল্পকে এক ছাতার তলায় আনা হয়েছে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের সুবিধা সাধারণ মানুষ এক জায়গা থেকেই পাবেন। সরকারি পরিষেবা এখন মানুষের আরও কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে।”
তিনি আরও জানান, জনকল্যাণ শিবিরের মাধ্যমে প্রশাসন সরাসরি মানুষের সমস্যার সমাধান করছে এবং ভবিষ্যতেও এই উদ্যোগ আরও বিস্তৃত করা হবে। প্রয়োজন হলে সরকারি কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে দেবেন বলেও আশ্বাস দেন তিনি।
এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে অন্নপূর্ণা যোজনা এবং লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্প নিয়েও মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর অভিযোগ, অতীতে এই প্রকল্পগুলিকে কেন্দ্র করে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে। তিনি বলেন, “অন্নপূর্ণা যোজনার জন্য নতুন করে ফর্ম ছাপিয়ে প্রকৃত উপভোক্তাদের হাতে সুবিধা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পেও বড়সড় অনিয়মের অভিযোগ সামনে এসেছে। এবার প্রকৃত সুবিধাভোগীদেরই সরকারি সহায়তা দেওয়া হবে।”
তিনি আরও জানান, ইতিমধ্যেই লক্ষ লক্ষ মানুষের অ্যাকাউন্টে সরকারি সহায়তার টাকা পৌঁছে গিয়েছে। যাঁদের আবেদন পোর্টালে অনুমোদিত হয়েছে, তাঁরা আগামী মাস থেকে নিয়মিত সুবিধা পাবেন। প্রশাসনকে দ্রুত সমস্ত আবেদন নিষ্পত্তির নির্দেশও দেন তিনি।
আসন্ন রাজ্য বাজেট নিয়েও গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, “22 তারিখের বাজেট অধিবেশনে আরও নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে। কৃষকদের জন্য বিশেষ প্রকল্প আনা হবে। যারা আমাদের উপর ভরসা করে সরকার গঠনের সুযোগ দিয়েছেন, তাঁদের স্বার্থ রক্ষাই আমাদের প্রথম দায়িত্ব। বাজেটে উন্নয়ন ও জনকল্যাণকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হবে।”