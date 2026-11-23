সব ভাষাতেই রাজ্যের নাম পশ্চিমবঙ্গ, বিধানসভায় প্রস্তাব পেশের ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর
Suvendu Adhikari on State Name Change: রাজ্যের নাম বদল নিয়ে বড় ঘোষণা ৷ কেন্দ্রের সমর্থন পেলেই সব ভাষাতেই পশ্চিমবঙ্গ ৷ সুরজিৎ দত্তের প্রতিবেদন ৷
Published : November 23, 2026 at 5:07 PM IST
কলকাতা, 23 নভেম্বর: রাজ্যের নাম সব ভাষাতেই 'পশ্চিমবঙ্গ' করার পথে হাঁটল রাজ্য মন্ত্রিসভা । সোমবার বৈঠকের পর এই সিদ্ধান্তের কথা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ।
আগামী 4 ডিসেম্বর থেকে বিধানসভার অধিবেশন শুরু হচ্ছে । সেই অধিবেশনেই 9 ডিসেম্বর নাম বদলের প্রস্তাব আনা হবে । বিধানসভায় প্রস্তাব পাশ হওয়ার পর তা পাঠানো হবে ভারত সরকারের কাছে । তারপর সাংবিধানিক ও আইনি প্রক্রিয়া মেনে চূড়ান্ত পদক্ষেপ নেবে সংসদ ও কেন্দ্র ।
মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "9 ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় একটি প্রস্তাব আসছে । এই প্রস্তাবটা পাশ হওয়ার পরে আমরা ভারত সরকারের কাছে পাঠাব । সেটা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ নামটা ইংরেজিতেও একই হবে ।"
তিনি আরও বলেন, "পশ্চিমবঙ্গ ইংরেজিতে পশ্চিমবঙ্গই হবে । একদম যথাযথভাবে সবকিছুতেই পশ্চিমবঙ্গ হবে ৷ আমরা 9 ডিসেম্বর অ্যাসেম্বলিতে রেজুলেশন আনছি ৷ তারপর এর উপর ভারত সরকার আর পার্লামেন্ট সংশ্লিষ্ট পদ্ধতি বা আইন মেনে যা করার করবে ৷ আমাদের সিদ্ধান্ত রাজ্যের নাম সব ভাষায় হবেৃ পশ্চিমবঙ্গ । আজ ক্যাবিনেট মঞ্জুরি দিয়েছে, 9 ডিসেম্বর বিধানসভায় আমরা রেজুলেশন করব । পশ্চিমবঙ্গ গঠনের একটা ইতিহাস আছে, যা 1947 সালে 20 জুন হয়েছিল ৷ সেটাই হওয়া উচিত, ওয়েস্ট বেঙ্গলের বদলে পশ্চিমবঙ্গই হবে ।"
অক্টোবরের শুরুতেই বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য সব ভাষাতেই রাজ্যের নাম পশ্চিমবঙ্গ করার দাবি স্পষ্ট করেছিলেন ৷ আগামী বিধানসভা অধিবেশনে এই সংক্রান্ত একটি নতুন প্রস্তাব পেশ করার কথা শোনা গিয়েছিল তাঁর মুখে ৷ সেই দাবিতেই কার্যত এদিন সিলমোহর দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷
রাজ্যের নাম নিয়ে বিতর্ক অবশ্য পুরনো । এর আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার রাজ্যের নাম বদলে 'বাংলা' করার প্রস্তাব দিয়েছিল । বিধানসভায় সর্বসম্মতভাবে সেই প্রস্তাব পাশ হলেও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অনুমোদন মেলেনি । সরকার বদলালেও নাম বদলের চর্চা থামেনি ।
বিজেপি সরকারের মতে, ইংরেজিতে নামের শুরু 'ডব্লিউ' দিয়ে হওয়ায় যে কোনও সরকারি তালিকায় রাজ্যের নাম নীচের দিকে থাকত । এতে প্রশাসনিক স্তরে অসুবিধা হত বলে আগেও প্রশ্ন উঠেছে । নামের শুরু 'পি' হলে তালিকায় কিছুটা উপরে জায়গা মিলবে বলে মনে করছে শাসকদল ।
রাজ্যের নাম পরিবর্তন প্রসঙ্গে কুণাল ঘোষ
এই সিদ্ধান্তকে নিশানা করেছেন মমতা-পন্থী তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ । তাঁর দাবি, কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানে গিয়ে ওয়েস্ট বেঙ্গল নামের জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয় । সে কারণেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন নাম 'বাংলা' করতে চেয়েছিলেন ।
কুণালের কথায়, "মূলত কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানগুলিতে গিয়ে রাজ্যের নাম ওয়েস্ট বেঙ্গল হওয়ার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয় । সে কারণেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন রাজ্যের নাম বাংলা করতে চেয়েছিলেন । তবে সরকার প্রত্যাখ্যান করে পশ্চিমবঙ্গ করছে । কিন্তু বাংলা লেখা হলে প্রশাসনিক কাজকর্মের সুবিধা, পশ্চিমবঙ্গই পেত ।" যদিও 'পশ্চিমবঙ্গ' নামে তাঁর ব্যক্তিগত আপত্তি নেই বলে স্পষ্ট করেছেন কুণাল ।
রাজ্যের নাম বদলের প্রক্রিয়া
কোনও রাজ্যের নাম বদলের ক্ষেত্রে কয়েকটি ধাপ আছে । প্রথমত, নাম বদল সংক্রান্ত বিল সংশ্লিষ্ট রাজ্যের বিধানসভায় পাশ করিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকে পাঠাতে হয় । সেখান থেকে বিল যায় রাষ্ট্রপতির কাছে । বিল নিয়ে চর্চার পর তিনি যদি মনে করেন কোনও অংশ স্পষ্ট নয় বা তাঁর যদি অতিরিক্ত প্রশ্ন থাকে তবে সে ব্যাপারে তিনি ওই রাজ্যের বিধানসভার কাছে জানতে চাইতে পারেন । উত্তরে সন্তুষ্ট হলে রাষ্ট্রপতির থেকে বিল যাবে সংসদে । লোকসভা বা রাজ্য়সভায় বিল পেশ করে সেটিকে পাশ করাতে হবে । এরপর শেষ ধাপ । সংসদ থেকে বিল যাবে রাষ্ট্রপতির কাছে । তিনি চূড়ান্ত মান্যতা দিলে তবে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের নাম পাল্টে যাবে ।