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মহানায়কের জন্ম শতবর্ষে টলিউডের পুনরুত্থানের স্বপ্ন মুখ্যমন্ত্রীর, 30 শতাংশ ভর্তুকির ঘোষণা

রাজ্যের চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নতির জন্য 30 শতাংশ ভর্তুকির দাবি উঠেছিল। সেই দাবি মেনেই উত্তম কুমারের জন্মশতবর্ষে মুখ্যমন্ত্রী সম্মতি দেন এই ভর্তুকিতে ।

UTTAM KUMAR BIRTH CENTENARY
উত্তম কুমারের জন্মশতবর্ষ উদযাপনের মুহূর্ত (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 4, 2026 at 11:37 AM IST

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কলকাতা, 4 সেপ্টেম্বর: বাঙালির আবেগের নাম উত্তম কুমার । মহানায়কের জন্ম শতবর্ষে বৃহস্পতিবার চলচ্চিত্র জগতের জন্য বড় ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । রাজ্যের চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নতির জন্য 30 শতাংশ ভর্তুকির দাবি উঠেছিল । সেটা মেনে নিয়েছেন মুখ্য়মন্ত্রী ৷

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় পদযাত্রায় টলিউডের প্রথম সারির অভিনেতা-অভিনেত্রী এবং কলাকুশলীরা পা মিলিয়েছিলেন । বর্ষীয়ান অভিনেতা বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়, মিঠুন চক্রবর্তী থেকে শুরু করে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, জিৎ, চিরঞ্জিৎ, রঞ্জিত মল্লিক— কে ছিলেন না ! নন্দন চত্বর থেকে শুরু হওয়া এই মহামিছিল অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস, বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম, নেহেরু চিলড্রেন মিউজিয়াম পার হয়ে গগনেন্দ্র শিল্প প্রদর্শশালায় শেষ হয় ।

UTTAM KUMAR BIRTH CENTENARY
উত্তম কুমারের জন্মশতবর্ষে কেক কাটছেন মুখ্যমন্ত্রী ও টলি শিল্পীরা (ইটিভি ভারত)

সেখানে উত্তম কুমারের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানান বিশিষ্টজনেরা । পদযাত্রার সামনের সারিতে থেকে নেতৃত্ব দেন মুখ্যমন্ত্রী । রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের এই আয়োজনে ছিল একগুচ্ছ চমক । নিউটাউনে 'উত্তম কুমার ফিল্ম ইনস্টিটিউট' গড়ার কথা জানানো হয়েছে । বরাদ্দ হয়েছে 25 কোটি টাকা । পাশাপাশি, রবীন্দ্র সদন ও নন্দন চত্বরেও নতুন প্রকল্পের সূচনা হতে চলেছে । আগামী দিনে বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে মহানায়কের হিট ছবিগুলি দেখানোর ব্যবস্থা করছে রাজ্য ।

মঞ্চে দাঁড়িয়ে টলিউডের ঐক্যের কড়া বার্তা দেন মিঠুন চক্রবর্তী । টলিপাড়ার অন্তর্দ্বন্দ্ব ভুলে একজোট হওয়ার ডাক দেন তিনি । তাঁর কথায়, "আমাদের মধ্যে কোনও বিভেদ নেই, কোনও সংকীর্ণতা নেই, কোনও বাধা নেই । গতকাল কে, কাকে, কী বলেছিলাম সব ভুলে গিয়েছি ৷ আজকে শুধু উত্তম কুমার । বলিউডকে টেক্কা দেবে টলিউড । আমাদের আবার আগের সেই জায়গায় ফিরে আসতে হবে ।"

অন্যায়ের বিরুদ্ধে একজোট হওয়ার ডাক দিয়ে মিঠুন বলেন, "অন্যায়কে কোনওদিন প্রশ্রয় দিও না । অন্যায়ের বিরুদ্ধে সবাই একজোট হয়ে লড়বে । অত্যাচার, অত্যাচারীকে কোনও দিন ক্ষমা করবে না ।"

মিঠুনের এই বক্তব্যের মাঝেই উঠে আসে টালিগঞ্জের জন্য ভর্তুকির প্রসঙ্গ । তিনি সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানিয়ে বলেন, "দাদার কাছে একটা অনুরোধ... 30 শতাংশ সাবসিডি ।" এই প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ সম্মতি দেন মুখ্যমন্ত্রী । মিঠুন সে কথা ঘোষণা করে বলেন, "দাদা বললেন ইট শ্যাল বি ডান ।" তবে, তিনি স্পষ্ট করে দেন, এই ভর্তুকি নগদে দেওয়া হবে না ।

UTTAM KUMAR BIRTH CENTENARY
মহানায়কের জন্মদিনের শতবর্ষ উপলক্ষে অনুষ্ঠান (ইটিভি ভারত)

রাজ্য সরকারের পাশাপাশি এদিন কেন্দ্রের ভূমিকারও প্রশংসা করেন মিঠুন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে মহানায়ককে নিয়ে দীর্ঘ বক্তব্যের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, "আমরা ধন্যবাদ জানাব প্রধানমন্ত্রীকে । তাঁর রাজনৈতিক ভাবাদর্শে বিশ্বাসী বলে বলছি না ৷ বিশ্বাস করুন, পশ্চিমবঙ্গ থেকে কেউ বলেননি প্রধানমন্ত্রীকে ।"

উত্তম কুমারের জন্মশতবর্ষ উদযাপন শুধু কলকাতাতেই সীমাবদ্ধ রাখতে চান না মিঠুন । তিনি বলেন, "প্রধানমন্ত্রী তাঁর সোশাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট থেকে মহানায়ককে শ্রদ্ধা জানিয়ে পোস্ট করেছেন । তা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে ।" তাঁর কথায়, "মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভেরিফায়েড অ্যাকাউন্ট থেকে মহানায়ককে নিয়ে পোস্ট করেছেন । গোটা পৃথিবী জেনে গিয়েছে ।" মুখ্যমন্ত্রীর তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের দায়িত্ব নেওয়ার প্রশংসা করে মিঠুনের মন্তব্য, "এই শতবর্ষটা দুর্দান্তভাবে পালন করব ৷ সরকার যেন সবরকম সহযোগিতা করে এবং অগ্রণী ভূমিকা নেয় ।"

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তম কুমারের পরিবারের সদস্যরাও । তাঁদের পায়েস খাইয়ে এই শতবর্ষ উদযাপনের সূচনা হয় । অনুষ্ঠান সফল করতে প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি ডঃ সৌমিত্র মোহনের ভূমিকারও ভূয়সী প্রশংসা করেন মিঠুন । সব মিলিয়ে মহানায়কের জন্ম শতবর্ষে টলিউড যেন ফিরে পেল হারানো গৌরব পুনরুদ্ধারের স্বপ্ন ।

TAGGED:

CM ON UTTAM KUMAR BIRTH CENTENARY
উত্তম কুমারের জন্মশতবর্ষ
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UTTAM KUMAR BIRTH CENTENARY

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