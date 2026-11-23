জানুয়ারি থেকে প্রতি মাসে বিদ্যুৎ বিল, ডিসেম্বর থেকে বিদ্যুৎ কিনবে রাজ্য; ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর
Electricity bills issued monthly: মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, বহুদিন ধরেই উপভোক্তারা প্রতি মাসে বিল চাইছিলেন। তাঁদের দাবিকে মান্যতা দিয়েই হল সিদ্ধান্ত বদল ।
Published : November 23, 2026 at 7:43 PM IST
কলকাতা, 23 নভেম্বর: জানুয়ারি থেকে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ এলাকায় ত্রৈমাসিক বিলের বদলে প্রতি মাসে মিটার রিডিং নিয়ে বিল দেওয়া হবে। সোমবার মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর এই সিদ্ধান্তের কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। একইসঙ্গে আগামী মাস থেকে চাহিদা মেটাতে বিদ্যুৎ কিনতে হবে রাজ্যকে । শুভেন্দু জানান, শিল্প ও বাণিজ্য়ের কাজে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ প্রয়োজন হচ্ছে বলেই বাইরে থেকে কেনার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে ।
তিনি বলেন, “আগামী জানুয়ারি মাস থেকে ত্রৈমাসিক বিলের পরিবর্তে আমরা প্রত্যেক মাসে মিটার রিডিং নেন এবং বিল দেব। ।” জনগণের দাবি এবং আবেদন স্বীকার করে এই পরিবর্তন বলে জানান মুখ্য়মন্ত্রী । মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণার হাত ধরে শেষ হল দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা এক প্রশাসনিক প্রথার ।
মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, বহুদিন ধরেই মানুষের এই দাবি ছিল। সিইএসসি এলাকায় গ্রাহকেরা প্রতি মাসে বিল পান। কিন্তু রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ এলাকায় এতদিন তিন মাস অন্তর বিল আসত। কলকাতা, দুই 24 পরগনা, হাওড়া এবং হুগলির কিছু অংশে বিদ্যুৎ দেয় সিইএসসি। রাজ্যের বড় অংশই রয়েছে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের আওতায়। নতুন নিয়মে ওই এলাকাগুলোর গ্রাহকেরা প্রতি মাসে বিল পাবেন। একসঙ্গে তিন মাসের বিল মেটানোর চাপ কমবে। বিশেষ করে মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার এতে উপকৃত হবে। প্রশাসনের একাংশ মনে করছে, নয়া ব্যবস্থায় সংসারে খরচ সামাল দেওয়ার ক্ষেত্রেও সুবিধে হবে ।
রাজ্যের বিদ্যুৎ পরিস্থিতি নিয়ে একাধিক দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, শিল্প ও বাণিজ্যক্ষেত্রে বিদ্যুৎ ব্যবহার বাড়ায় ডিসেম্বর মাস থেকে বাইরে থেকে বিদ্যুৎ কিনতে হবে রাজ্যকে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “গত 6 মাসে শিল্প ও বাণিজ্যে বিদ্যুতের ব্যবহার বেড়েছে বলে আগামী ডিসেম্বর মাস থেকে আমাদের বিদ্যুৎ কিনতে হচ্ছে। আগে রাজ্যে উদ্বৃত্ত ছিল । আগের সরকারের সময় ব্যবসা এবং শিল্প বন্ধ ছিল ৷ কিন্তু এখন পরিস্থিতি বদলেছে । সেই কারণে আমাদের অতিরিক্ত বিদ্যুৎ কিনতে হচ্ছে। এটা গ্লোবাল টেন্ডার ৷ ওপেন টেন্ডার করে করতে হয়েছে। ডিসেম্বর থেকে আমাদেরকে বিদ্যুৎ কিনতে হচ্ছে।”
বাম আমল থেকেই রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ এলাকায় তিন মাস অন্তর বিল পাঠানোর রীতি ছিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের আমলেও বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছিল, কিন্তু পরিবর্তন হয়নি। ওই সরকারের শেষ দিকে স্মার্ট মিটার বসানোর উদ্যোগ নেওয়া হলেও নাগরিক বিরোধিতার মুখে তা থমকে যায়। তখনও মাসিক বিলের দাবি উঠেছিল। তবে দায়িত্ব নেওয়ার সাত মাসের মধ্যেই সেই দাবি মেনে সিদ্ধান্ত নিল বর্তমান রাজ্য সরকার।