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স্কুল-বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসে শ্যামাপ্রসাদ, জন্মজয়ন্তীতে ঘোষণা শুভেন্দুর

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমি মনে করি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আদর্শ ও জীবন দর্শন মুদ্রিত, পঠিত এবং চর্চিত হওয়া উচিত ৷"

cm suvendu adhikari
শ্যামাপ্রসাদ স্মরণে শুভেন্দু, বিজেপির সদর দফতরে তোলা ছবি (ছবি-পিটিআই)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 6, 2026 at 1:12 PM IST

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কলকাতা, 6 জুলাই : রাজ্যের পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত হতে চলেছে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জীবনী এবং তাঁর রাজনৈতিক অবদান। আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকেই ঘটতে চলেছে এই রদবদল ৷ স্কুল থেকে শুরু বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের পাঠ্যবইয়ে থাকবে শ্যামাপ্রসাদের উজ্জ্বল উপস্থিতি ৷

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 125তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে ভবানীপুরের তাঁর স্মৃতিবিজড়িত মিত্র ইনস্টিটিউটে আয়োজিত এক অনুষ্ঠান থেকে সোমবার এই ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। একইসঙ্গে প্রাচীন স্কুলটির সংস্কারের জন্য নিজের বিধায়ক তহবিল থেকে 25 লক্ষ টাকা অনুদান দেওয়ার কথাও বলেন তিনি ৷ স্কুলটিকে যাতে কেন্দ্রের 'পিএম শ্রী' প্রকল্পের আওতায় আনা যায় সেই উদ্যোগও নেবে রাজ্য সরকার

সোমবারের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের একাধিক মন্ত্রী ও বিশিষ্ট আধিকারিকরা। শুধু মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নয়, বরং ভবানীপুর বিধানসভার বিধায়ক হিসেবেও তিনি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছেন বলে জানান শুভেন্দু। আগামী প্রজন্মের কাছে শ্যামাপ্রসাদের আদর্শ তুলে ধরার উপর জোর দেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গের পাঠ্যপুস্তকে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টি, দেশপ্রেম, অখণ্ড ভারতের ভাবনা স্থান পাবে ৷ বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গকে ভারতমাতার চরণে আশ্রয় নেওয়ার যে সুযোগ তিনি করে দিয়েছেন সেই ইতিহাস সিলেবাসের অংশ হবে ৷ এছাড়া তাঁর আইনসভার বক্তৃতা থেকে শুরু করে পরবর্তীকালে ভারত সরকারের শিল্পমন্ত্রী সহ একাধিক মন্ত্রী হিসেবে তার যে যোগদান সেটাও থাকবে ৷ স্বাধীনোত্তর ভারতে রাষ্ট্র পুনর্গঠনে এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার প্রসারে তাঁর যে যোগদান বা অবদান সেটা আগামী প্রজন্মেকে জানাতে হবে ৷" শুভেন্দুকে বলতে শোনা যায়, "আমি মনে করি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আদর্শ ও জীবন দর্শন মুদ্রিত, পঠিত এবং চর্চিত হওয়া উচিত ৷"

অনুষ্ঠানে মিত্র ইনস্টিটিউটের প্রধান শিক্ষক রাজা দের প্রশংসার পাশাপাশি বিদ্যালয়ের দীর্ঘ ঐতিহ্য রক্ষার কথা তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, স্কুল পরিদর্শনের পর শিক্ষকরা কোনও নতুন পরিকাঠামো নয়, কেবল অর্থাভাবে থমকে থাকা স্কুল সংস্কারের দাবি জানিয়েছিলেন। সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমি বিধায়ক হিসেবে এই অর্থবর্ষে এলাকা উন্নয়ন তহবিলে যে এক কোটি টাকা পাব তার মধ্যে বিদ্যালয়ের সংস্কারের জন্য 25 লক্ষ টাকা দেব।" আগস্ট মাসের মধ্যেই কলকাতা পুরসভার মাধ্যমে মিত্র ইনস্টিটিউট সংস্কারের কাজ শুরু হবে বলে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন।

শুধু আর্থিক বরাদ্দই নয়, স্কুলটির সার্বিক উন্নয়নে কেন্দ্রের সাহায্য নেওয়ার কথাও বলেছেন শুভেন্দু অধিকারী। মঞ্চে উপস্থিত বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি মিত্র ইনস্টিটিউটকে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের আওতায় আনার নির্দেশ দেন। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, "আমি এখানে বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রীকে অনুরোধ করেছি পিএম শ্রী-তে যাতে এটি অন্তর্ভুক্ত হয়। আমি স্কুল এডুকেশন দপ্তরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারিকে বলেছি অটলজির নামাঙ্কিত যে স্কিম ভারত সরকারের রয়েছে সেই স্কিমে যাতে এই বিদ্যালয়কে যুক্ত করা যাতে যায়।"

পাশাপাশি তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের হাতে থাকা 200 কোটি টাকার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মূর্তি নির্মাণ প্রকল্পের তহবিল থেকেও স্কুলটির জন্য কিছু করা যায় কিনা, তা খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। অনুষ্ঠানের শেষে পড়ুয়াদের জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করতে বিদ্যালয়ের এক হাজার ছাত্রছাত্রীর হাতে ভগিনী নিবেদিতার লেখা 'দ্য মাস্টার অ্যাজ আই স হিম' বইটি তুলে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন তিনি। ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে তাঁর বার্তা, "আমাদের বর্তমান প্রজন্ম ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে একটাই সম্মান দিতে পারেন আপনারা, যারা ছাত্রছাত্রী এবং বিদ্যানুরাগী আছেন, নেশন ফার্স্ট, নেশন ফার্স্ট, নেশন ফার্স্ট।"

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SHYAMA PRASAD MOOKERJEE
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স্কুল সিলেবাসে শ্যামাপ্রসাদ
SHYAMA PRASAD MOOKERJEE

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