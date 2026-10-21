বাংলায় কর মুক্ত 'রামায়ণ', ছবি মুক্তির আগে বড় ঘোষণা শুভেন্দুর

বাংলায় কর মুক্ত 'রামায়ণ', ছবি মুক্তির আগে বড় ঘোষণা শুভেন্দুর
Ramayana Movie: শুভেন্দু জানান, সনাতন থেকে শুরু করে ভারতের সংস্কৃতি জাগরণের দরকার রয়েছে। আর তাই রামায়ণের মতো ছবি খুবই প্রয়োজন ।
Published : October 21, 2026 at 11:44 PM IST
কলকাতা 21 অক্টোবর: 'রামায়ণ'ছবির জন্য কর নেবে না রাজ্য সরকার। দশেরার অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে এমনটাই জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।
দীপাবলির আগে 5 নভেম্বর নীতেশ তিওয়ারি পরিচালিত ছবিটি মুক্তি পেতে চলেছে । তার আগে মঙ্গলবার দশেরার অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে এ কথা জানান শুভেন্দু । এই অনুষ্ঠানেই অংশ নিয়েছিলেন 'পর্দার রাম' রণবীর কাপুর । বেশ কিছুটা সময় দু'জনকে পাশাপাশি বসে কথা বলতেও দেখা যায় । এরপরই শুভেন্দু ঘোষণা করেন, রামায়ণ ছবির উপর কোনও কর নেবে না রাজ্য সরকার।
সংবাদ মাধ্যমে তিনি জানান, রণবীর গোটা দেশে বিখ্যাত । যশ কন্নড় ভাষায় ধীরে ধীরে জনপ্রিয়তা পাচ্ছেন । এই দুজন রামায়ণ ছবিতে অভিনয় করেছেন । এই ধরনের সিনেমা খুব প্রয়োজন । সনাতন থেকে শুরু করে ভারতের সংস্কৃতি জাগরণের দরকার রয়েছে। সেদিক থেকে রামায়ণের মতো ছবি আজ খুবই প্রয়োজন । দেশে দিমাগি নকশাল থেকে শুরু করে কমিউনিস্ট চিন ও ভিয়েতনামের লোক আছে । এরা তিলক পরাতে গেলে মাথা সরিয়ে নেয় । হাতে তাগা বাঁধতে চায় না । অঞ্জলি দিতে চায় না । অথচ পুজো মণ্ডপের বাইরে বসে বড় বড় কথা বলে । তাদের সঙ্গে লড়াই করতে গেলে রামায়ণের সচেতনতার প্রয়োজন আছে । রণবীর কাপুররা সেই কাজটাই করছেন । তাই রাজ্য সরকার রামায়ণ ছবিটি ডিউটি ফ্রি করে দেবে । পশ্চিমবঙ্গের সব সিনেমা হলে এই সিনেমা দেখা যাবে ।
এদিকে, সময় যত এগোচ্ছে ততই উত্তেজনা বাড়ছে ভারতীয় পৌরাণিক মহাকাব্যকে কেন্দ্র করে তৈরি 'রামায়ণ: পর্ব 1'- কে ঘিরে ৷ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে সিনেমার অগ্রিম টিকিটের বুকিং ৷ 20 অক্টোবর, দশেরা থেকে খুলে দেওয়া হয়েছে অ্যাডভান্স বুকিং-য়ের দরজা ৷ 21 অক্টোবর সকাল পর্যন্ত সারা ভারত জুড়ে ছবিটির 86 হাজার 187টি টিকিট বিক্রি হয়েছে এবং সকাল 6টা থেকে এখন পর্যন্ত 20.06 লক্ষ টাকা আয় হয়েছে।
ইন্ডাস্ট্রি ট্র্যাকার 'স্যাকনিল্ক' (Sacnilk)-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, মুক্তির আর 15 দিন বাকি থাকতে থাকতেই 'রামায়ণ' অগ্রিম বুকিং থেকে 4.96 কোটি টাকা আয় করে ফেলেছে। হিন্দি বাজারে এর চাহিদা সবচেয়ে বেশি, পাশাপাশি কন্নড় ও তেলুগু সংস্করণের টিকিট বিক্রিও ক্রমাগত বাড়ছে।
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