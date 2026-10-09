নন্দীগ্রাম-রেজিনগরে বিপুল জয় 'অন্নপূর্ণা'র কৃতিত্ব, নবান্নে দাবি শুভেন্দুর

নন্দীগ্রাম-রেজিনগরে বিপুল জয় 'অন্নপূর্ণা'র কৃতিত্ব, নবান্নে দাবি শুভেন্দুর
Suvendu on WB Bypoll Result 2026: উপনির্বাচনে পদ্মপ্রার্থী জয়ী হতেই নন্দীগ্রামের 70,300 এবং রেজিনগরে প্রায় 70,000 অন্নপূর্ণা যোজনার সুবিধা প্রাপক মহিলাদের ধন্যবাদ জানালেন মুখ্যমন্ত্রী ৷
Published : October 9, 2026 at 4:36 PM IST
কলকাতা, 9 অক্টোবর: নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর বিধানসভা উপনির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির অভাবনীয় সাফল্যের নেপথ্যে সরকারি কল্যাণমূলক প্রকল্পের ভূমিকাকেই তুলে ধরলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।
নবান্নে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি স্পষ্ট জানান, রাজ্য সরকারের অন্নপূর্ণা যোজনার সুফল পাওয়া সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে মহিলারা দু'হাত তুলে বিজেপিকে আশীর্বাদ করেছেন। বিরোধীদের তৈরি করা বিভাজন ও ভীতির রাজনীতিকে উড়িয়ে দিয়ে মুসলিম সমাজের বিপুল অংশ সরকারের পাশে দাঁড়িয়েছে বলেই এই ফলাফল সম্ভব হয়েছে।
উল্লেখ্য, অন্নপূর্ণা যোজনায় বহু ক্ষেত্রে যোগ্যদের অ্যাকাউন্টে টাকা না ঢোকা নিয়ে বারবার মুখ্যমন্ত্রী তথা বাংলার বিজেপি সরকার সমালোচনার মুখে পড়েছে ৷ শুক্রবার উপনির্বাচনের ফল ঘোষণার পর অন্নপূর্ণা প্রাপকদের ধন্যবাদ জানালেন শুভেন্দু ৷ বাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও ভোটে বাজিমাত করতে হাতিয়ার করেছিলেন লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পকে ৷
উপনির্বাচনের ফল পর্যালোচনায় অন্নপূর্ণা যোজনার প্রভাব ব্যাখ্যা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাব নন্দীগ্রামের 70 হাজার 300 এবং রেজিনগরে প্রায় 70 হাজার অন্নপূর্ণা যোজনা প্রাপক মহিলাদের। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে তাঁরা সপরিবারে ভারতীয় জনতা পার্টিকে ভোট দিয়েছেন।"
রেজিনগরের ফলাফলে সংখ্যালঘু মহিলাদের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, "এই এত বড় জয়, এত বড় ফল কখনোই হত না যদি না রেজিনগরের 35 হাজার সংখ্যালঘু মুসলিম দিদি-বোন, অন্নপূর্ণা প্রাপকরা তাঁদের পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের ভোট না-দিতেন। আমরা যে ভোট পেয়েছি রেজিনগরে, তার মধ্যে গরিষ্ঠ সংখ্যক অংশ সংখ্যালঘু ভোট।"
বিরোধীদের দীর্ঘদিনের খোঁচার জবাব দিয়ে শুভেন্দু জানান, ভোটের আগে বলা হয়েছিল বিজেপি ক্ষমতায় এলে সংখ্যালঘুদের বাংলাদেশে বা ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠানো হবে, ধর্মীয় স্বাধীনতায় আঘাত আসবে। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি দেখে মানুষের বিভ্রান্তি কেটেছে। তাঁর কথায়, "তাঁদের সমস্ত মিথ্যাচার গত পাঁচ মাসে মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ার কারণেই মূল স্রোতে এসে সরকারের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে চান, বন্ধুত্ব করতে চান।"
রাজ্যে 1 কোটি 58 লক্ষ অন্নপূর্ণা প্রাপকের মধ্যে 24 লক্ষ মুসলিম মহিলা এবং বার্ধক্য ও বিধবা ভাতার সুবিধাভোগীদের মধ্যেও বহু সংখ্যালঘু পরিবার রয়েছেন বলে তিনি পরিসংখ্যান তুলে ধরেন। আয়ুষ্মান ভারত এবং 'এক দেশ এক রেশন কার্ড'-এর মতো কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুবিধা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছনোতেই বিরোধীদের রাজনৈতিক সমীকরণ ভেঙে গিয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। নন্দীগ্রামে জয়ী বিজেপি প্রার্থী প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জানান, সেখানে প্রয়াত প্রাক্তন বায়ুসেনা জওয়ানের মাকে মানুষ বিপুল ভোটে আশীর্বাদ করেছেন।
অন্যদিকে, রেজিনগরের সার্বিক রূপরেখা তুলে ধরে তিনি প্রতিশ্রুতি দেন, নারকেলবাড়ি ব্রিজ তৈরি, রেজিনগর কলেজ প্রতিষ্ঠা, হাসপাতালকে 200 শয্যায় উন্নীত করা এবং দুগ্ধচাষিদের জন্য আমুলের কালেকশন সেন্টার গড়ার কাজ ধাপে ধাপে সম্পন্ন হবে। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার পরেই রেজিনগর কলেজে পঠনপাঠন শুরু করার লক্ষ্য নিয়েছে প্রশাসন। ভোটের সার্বিক পরিবেশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, তাঁর শাসনকালে নির্বাচনে কোনও অশান্তি হয়নি। তিনি বলেন, "একটি গুলি, একটি বোমা, একটি মৃত্যু, একটি হসপিটালে পাঠানো, একটি বুথে পুনর্নির্বাচন, এই ধরনের কোনও ঘটনার নজির পাওয়া যায়নি।"
আদর্শ আচরণবিধি কার্যকর থাকার কারণেই তিনি সরকারি কপ্টার নিয়ে রেজিনগরে প্রচারে যাননি বলেও জানান। তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শালীনতাহীন মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, যে 70 শতাংশের দম্ভ বিরোধীরা দেখাতেন, সেই মানুষরাই আজ বিজেপিকে ভোট দিয়েছেন। বিধানসভায় বিজেপির বিধায়ক সংখ্যা বেড়ে 209-এ পৌঁছল উল্লেখ করে তিনি জানান, হাওড়া ও কলকাতা পুরসভা ও পরবর্তী পুর নির্বাচন এবং 2029-এর লোকসভায় রাজ্যের 42টি আসনেই জয়ের লক্ষ্য নিয়ে এগোবে দল।