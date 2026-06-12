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নন্দীগ্রামের মতো গুলি না-চালিয়েও শিল্প আনা যায়, টাটাদের ফিরিয়ে আনব; জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু

রাজ্যে শিল্পের জন্য জমি কোনও অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে না বলেও জানিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ মানুষ স্বেচ্ছায় জমি দিচ্ছেন বলেও দাবি তাঁর ৷

Suvendu Adhikari on Industry
গুলি না চালিয়েও শিল্প আনা যায়: শুভেন্দু (পিটিআই)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 12, 2026 at 1:40 PM IST

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কলকাতা, 12 জুন: রাজ্যে শিল্প সম্ভবনার কথা বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর গলায় উঠে এল নন্দীগ্রাম প্রসঙ্গ ৷ তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, নন্দীগ্রামের মতো গুলি না-চালিয়েও শিল্প আনা যায় ৷ এমনকী রাজ্যে শিল্পের জন্য জমি কোনও অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে না বলেও জানিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ একই সঙ্গে তিনি জানান, রাজ্যে টাটাদের ফিরিয়ে আনব ৷

পশ্চিমবঙ্গে শিল্পায়নের পথে সবচেয়ে বড় অন্তরায় কী ? এই প্রশ্নের উত্তরে গত কয়েক দশক ধরে একটাই বিষয় সবচেয়ে বেশি চর্চিত হয়েছে— 'জমি'। বামআমল থেকে শুরু করে সদ্য প্রাক্তন তৃণমূল কংগ্রেসের শাসনকাল, উভয় ক্ষেত্রেই শিল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণ বা ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন করতে গিয়ে তীব্র রাজনৈতিক ও সামাজিক টানাপোড়েনের সাক্ষী থেকেছে এই রাজ্য ৷ জমি জটকে কেন্দ্র করে শিল্পের মুখ থুবড়ে পড়ার একাধিক নজিরও রয়েছে । রাজ্যে পালাবদলের পর নতুন বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পর থেকেই তাই শিল্পমহলের কৌতূহল ছিল নতুন সরকারের জমি নীতির দিকে। পূর্বতন সরকারের আমলে জমি অধিগ্রহণ নিয়ে যে বার্তা লগ্নিকারীদের কাছে গিয়েছিল, তা কাটিয়ে উঠতে নতুন সরকার কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে, সেদিকেই তাকিয়ে ছিল সকলে । এবার সেই সমস্ত কৌতূহলের অবসান ঘটিয়ে রাজ্যের নয়া জমি নীতি এবং শিল্পায়নের ভবিষ্যৎ রূপরেখা একেবারে স্পষ্ট করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্যের কর্মসংস্থানমুখী এবং পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য জমি যে আগামী দিনে কোনওভাবেই বাধা হয়ে দাঁড়াবে না, তা অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জানিয়ে দিলেন তিনি।

টাটাদের ফিরিয়ে আনব; জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু (পিটিআই)

শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "দেশে 1894 জমি অধিগ্রহণের আইন আছে ৷ সেই অধিগ্রহণ আইন মেনেই জমি কিনছে রাজ্য সরকার ৷ রেল বা বিএসএফকে যে জমি দেওয়া হচ্ছে তা তো সব সরকারের হাতে নেই, মানুষ দেশকে ভালোবেসে জমি দিচ্ছে ৷ রাজ্য সরকার জমি কিনছে, আর প্রয়োজনীয় অর্থ ভারত সরকার দিচ্ছে ৷" এরপরই শিল্প নিয়ে বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ তিনি বলেন, "পশ্চিমবঙ্গ শিল্প বান্ধব রাজ্য হবেই ৷ রাজ্যের রাজস্বও বাড়বে ৷ সিঙ্গুর বা নন্দিগ্রামের মতো গুলি চালাতে হবে না ৷ কারও মাথায় লাঠিও মারতে হবে না ৷ গুলি চালিয়ে নন্দীগ্রামের মতো শিল্প আনতে হবে না ৷ মানুষ জমি অধিগ্রহণে জোরজুলুম বা শিল্প না থাকা, দুয়েরই বিরোধী ৷ নন্দীগ্রামের মতো গুলি না চালিয়েও শিল্প আনা যায় ৷ কর্মসংস্থানমূলক শিল্পবান্ধব রাজ্য হবে পশ্চিমবঙ্গ ৷ বহু শিল্পের প্রস্তাব আসছে রাজ্যের জন্য ৷"

একই সঙ্গে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্প নীতিরও কড়া সমালোচনা করে তিনি বলেন, "রাজ্যে শিল্পের জন্য পরিবেশ তৈরি করা, ঘুষ মুক্ত সরকারি কর্মসংস্থানের পরিবেশ তৈরি করা ৷ আমি আগের সরকারের মতো শিল্প চুক্তি নিয়ে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি বা ফটো-সেশন করতে পারব না ৷ মমতা সরকারের মতো লাল ফিতের ফাঁসেও আটকে থাকবে না কিছুই ৷ বেকারত্ব থেকে মুক্তি চায় এখানকার যুবকরা ৷ আগামী 22 তারিখের বাজেটে শিল্প সংক্রান্ত অনেক কিছুই দেখতে পাবেন ৷ দল-পতাকা-মুখের পরিবর্তে কেন্দ্র রাজ্য যৌথভাবে রাজ্যকে দাঁড় করাবে ৷ রাজ্যকে ত্রিফলা শিল্পের অনুসারী করা হবে ৷ টাটাকে আমরা ফিরিয়ে আনব ৷ বিগত সরকার শুধুই চুরি করেছে, কোনও কাজ করেনি ৷"

মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট ভাষায় জানান, সরকার জোর করে বা বলপ্রয়োগ করে কারও জমি কেড়ে নেওয়ার পক্ষপাতী নয়। বরং সদিচ্ছা, স্বচ্ছতা এবং সাধারণ মানুষকে আস্থায় নিয়েই উন্নয়নের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। তাঁর মতে, উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ এবং রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে মানুষ নিজেরাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে জমি দিতে এগিয়ে আসবেন। এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “কর্মসংস্থানমুখী, শিল্পবান্ধব এবং এলাকার পরিকাঠামোগত উন্নয়ন হবে, রাজ্যের রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে এবং যে শিল্পকে দেখে প্রচুর অনুসারী শিল্প আসবে—এই ধরনের কোনও উদ্যোগ নিলে আমার মনে হয় পশ্চিমবঙ্গের জনগণ এগিয়ে আসবেন।”

বর্তমান সরকারের অল্প কয়েকদিনের কার্যকালের খতিয়ান দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, রাজ্যের মানুষ ইতিমধ্যেই উন্নয়নের সপক্ষে রায় দিয়ে স্বেচ্ছায় জমি দিতে শুরু করেছেন ৷ হাসপাতাল নির্মাণ, রেলপথ ও জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণ কিংবা বিএসএফ-কে জমি দেওয়ার মতো জাতীয় ও রাজ্য স্তরের পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজে মানুষ নির্ধারিত মূল্যে নিজেরাই জমি দিচ্ছেন। এর জন্য কোনও লাল ফিতের ফাঁস বা বন্দুকের নলের প্রয়োজন হচ্ছে না-বলে তিনি দাবি করেন। তাঁর মতে, সরকার যদি মানুষের কাছে কোনও বিষয় গোপন না-রেখে সদিচ্ছার সঙ্গে কাজ করে, তবে মানুষ নিশ্চয়ই সহযোগিতা করবেন।

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NANDIGRAM SUVENDU ADHIKARI
নন্দীগ্রামে গুলি
শুভেন্দু অধিকারী
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