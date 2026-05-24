'ঘুষ দিয়ে আর চাকরি নয়', স্বচ্ছতার লক্ষ্যে বিধানসভায় নতুন আইনের উদ্যোগ শুভেন্দু সরকারের

মুখ্যমন্ত্রী জানান, যোগ্য প্রার্থীদের অধিকার সুনিশ্চিত করতে আগামিদিনে বিধানসভায় নতুন নিয়োগ আইন আনা হবে।

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 24, 2026 at 7:35 AM IST

3 Min Read
কলকাতা, 24 মে: রাজ্যে শিক্ষক ও পুর নিয়োগ দুর্নীতির আবহে এবার স্বচ্ছ নিয়োগের ডাক দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, রাজ্যে আর কোনওভাবেই ঘুষের বিনিময়ে চাকরি হবে না। রাজ্যের বেকার যুবক-যুবতীদের আশ্বস্ত করে তিনি বলেন, স্বচ্ছতার সঙ্গে যোগ্য প্রার্থীদের অধিকার সুনিশ্চিত করতে আগামিদিনে বিধানসভায় নতুন নিয়োগ আইন আনা হবে। হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজের মাধ্যমে বেআইনিভাবে আর কাউকে চাকরি দেওয়া হবে না।

আগামিদিনে রাজ্যে নিয়োগের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ড (RRB) এবং আধা সামরিক বাহিনীর নিয়োগ প্রক্রিয়ার মতো স্বচ্ছতা আনা হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এই লক্ষ্যে আগামী 6 জুন রাজ্যের সমস্ত নিয়োগকারী সংস্থাকে নিয়ে একটি বিশেষ সিম্পোজিয়াম বা আলোচনা সভার আয়োজন করা হচ্ছে। সেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়োগ প্রক্রিয়াকে কীভাবে রাজ্যে গ্রহণ করা যায়, তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে। এরপর বিধানসভার আগামী বাজেট অধিবেশনে রাজ্যের কর্মপ্রার্থীদের স্বার্থে একটি সম্পূর্ণ নতুন এবং স্বচ্ছ নিয়োগ নীতি বা বিল পেশ করা হবে বলে তিনি ঘোষণা করেছেন।

পূর্বতন রাজ্য সরকারের নিয়োগ প্রক্রিয়ার তীব্র সমালোচনা করে শুভেন্দুর অভিযোগ, দীর্ঘ সময় ধরে প্রাথমিক, উচ্চ প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে চরম দুর্নীতি চলেছে। ওএমআর শিট (OMR Sheet) প্রকাশ না করে এবং সঠিকভাবে ফলাফল না জানিয়েই অস্বচ্ছভাবে নিয়োগ করা হয়েছে। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি এবং পুরসভা নিয়োগ দুর্নীতির কারণে গোটা দেশে পশ্চিমবঙ্গের চরম বদনাম হয়েছে। কলকাতা হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপে 26 হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিল হওয়ার মতো নজিরবিহীন ঘটনা ঘটেছে, যা বাংলার যুবসমাজের ভবিষ্যৎকে অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছে। এই দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যবস্থা থেকে পবিত্র বাংলাকে বের করে আনার ডাক দিয়েছেন তিনি।

সংরক্ষণে সরব শুভেন্দু

নিয়োগে দুর্নীতির পাশাপাশি সাংবিধানিক সংরক্ষণ নীতি অমান্য করারও গুরুতর অভিযোগ উঠেছে পূর্বাতন রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে। শুভেন্দুর দাবি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার নিয়োগের ক্ষেত্রে ডঃ বি.আর. আম্বেদকরের রচিত সংবিধানকে কোনও মান্যতা দেয়নি। সংবিধানে উল্লিখিত 100 পয়েন্ট রোস্টার, এসসি (SC) এবং এসটি (ST) সংরক্ষণ নীতি সঠিকভাবে কার্যকর করা হয়নি রাজ্যে। এমনকী জাতীয় ওবিসি (OBC) কমিশনের অনুমোদনপ্রাপ্ত সংরক্ষণও যথাযথভাবে মানা হয়নি। অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া অংশের (EWS) জন্য নির্দিষ্ট 10 শতাংশ সংরক্ষণ এবং শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষণও রাজ্য সরকার সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করেছে বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

দেশে 51 হাজার, রাজ্যে 1800 চাকরি

কর্মসংস্থান বাড়াতে শনিবার কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে দেশজুড়ে 47টি জায়গায় রোজগার মেলার আয়োজন করা হয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভার্চুয়াল মাধ্যমে এই মেলার উদ্বোধন করেন। এই মেলায় প্রায় 51 হাজারেরও বেশি কর্মপ্রার্থীর হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হয়। পশ্চিমবঙ্গে তিনটি জায়গায় আয়োজিত এই মেলার মাধ্যমে প্রায় 1800 জন চাকরি পেয়েছেন। মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে সম্পূর্ণ স্বচ্ছতার সঙ্গে এই নিয়োগ হওয়ায় চাকরিপ্রার্থীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ দেখা গিয়েছে।

রোজগার মেলায় নিয়োগপত্র পেয়ে উচ্ছ্বসিত কর্মপ্রার্থীরাও রাজ্যের নিয়োগ দুর্নীতির বিপরীতে দাঁড়িয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের এই স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়াকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুকের বাসিন্দা বিবেকানন্দ পাল কল্যাণী এইমসে (AIIMS) ওটি টেকনোলজিস্ট হিসেবে নিয়োগপত্র পেয়েছেন ৷ তিনি জানান, মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে চাকরি পেয়ে আনন্দিত। রাজ্যে দীর্ঘদিন ধরে স্বচ্ছভাবে সরকারি চাকরি না হওয়া এবং দুর্নীতির কারণে বহু যোগ্য প্রার্থীর বয়স পেরিয়ে যাচ্ছে বলে আক্ষেপ প্রকাশ করেন প্রার্থীরা।

চাকরি বাতিল হওয়ায় অনেককে রাস্তায় বসে কাঁদতেও দেখা গিয়েছে বলে মন্তব্য করেন এক চাকরিপ্রাপক। এমনই আবহে দুর্নীতিমুক্ত এই নিয়োগ প্রক্রিয়া যুবসমাজের কাছে এক নতুন আশার আলো বলে মনে করছেন তাঁরা। তাঁরা আশা প্রকাশ করেছেন যে, আগামিদিনে রাজ্যের সমস্ত নিয়োগও মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতেই হবে।

