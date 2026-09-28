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'ভারত শক্তি সপ্তাহ' আয়োজনে বাংলা ! বিপুল বিনিয়োগের বার্তা দিয়ে পূর্বতন সরকারকে তোপ মুখ্যমন্ত্রীর

India Energy Week: পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী জানান, সম্মেলনে 120টি দেশ থেকে প্রতিনিধিরা আসছেন। থাকছেন 700 জন এগজিবিটর । যোগ দেবেন 550 জনেরও বেশি গ্লোবাল এক্সপার্টও ।

India Energy Week
সাংবাদিকদের মুখোেমুখি মুখ্যমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী-সহ অন্যরা (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 28, 2026 at 8:45 PM IST

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কলকাতা 28 সেপ্টেম্বর: রাজ্যে বসতে চলেছে ‘ভারত শক্তি সপ্তাহ’ বা ‘ইন্ডিয়া এনার্জি উইক 2027 ’-এর মেগা আসর। আগামী বছরের 28 থেকে 31 জানুয়ারি আন্তর্জাতিক স্তরের এই হাই-প্রোফাইল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে কলকাতায়। সোমবার আইটিসি রয়্যাল বেঙ্গলে আয়োজিত এক যৌথ সাংবাদিক বৈঠকে এই ঘোষণা করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরি।

রাজ্যে বিপুল বিনিয়োগের সম্ভাবনার কথা তুলে ধরার পাশাপাশি এদিন পরিকাঠামো উন্নয়ন নিয়ে পূর্বতন সরকারের কড়া সমালোচনা করেন শুভেন্দু। বাংলায় শিল্পের ইতিহাস ও বর্তমান সরকারের ইতিবাচক মনোভাবের প্রশংসা শোনা যায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর গলায়।

সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী জানান, এই বিশাল আয়োজনের প্রাথমিক প্রস্তুতি হিসেবে এদিনই একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক হয়েছে। তিনি বিজেপি সভাপতি নিতিন নবীনের কর্মসূচিতে ব্যস্ত থাকায় রাজ্যের অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত, শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়, ভূমি দফতরের প্রতিমন্ত্রী দীপঙ্কর জানা এবং শিল্প প্রতিমন্ত্রী মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র ওই বৈঠকে রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেন।

India Energy Week
সাংবাদিক বৈঠকে রাজ্যের ও কেন্দ্রের মন্ত্রীরা (ইটিভি ভারত)

এই মেগা ইভেন্ট সফল করতে রাজ্য প্রশাসন, পুলিশ ও পরিবহণ দফতর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করবে বলে আশ্বাস দেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, " প্রধানমন্ত্রী চাইছেন পশ্চিমবঙ্গে এই এনার্জি উইকের আয়োজন হোক। তাই পুরো পশ্চিমবঙ্গের প্রায় 11 কোটি জনগণের পক্ষ থেকে এবং বিপুল জনাদেশ নিয়ে যে ডাবল ইঞ্জিন সরকার এসেছে, তার পক্ষ থেকে আমি প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।" প্রশাসন যে কতটা তৎপর, তা বোঝাতে তিনি স্পষ্ট জানান, দুর্গাপুজোর পর থেকে প্রতি সপ্তাহে বিভিন্ন দফতরকে নিয়ে নিয়মিত পর্যালোচনা বৈঠক হবে।

পেট্রোলিয়াম ক্ষেত্রে রাজ্যের সম্ভাবনা নিয়ে বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী উত্তর 24 পরগনার অশোকনগরের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। সেখানে খুব সফলভাবে তেল উত্তোলনের কাজ শুরু হয়েছে বলে তিনি জানান। পাশাপাশি, হলদিয়া রিফাইনারিতে নতুন ইউনিট স্থাপন এবং সুন্দরবনে ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন কয়েক লক্ষ ম্যানগ্রোভ গাছ লাগানোর পরিকল্পনা নেওয়ার কথাও উঠে আসে তাঁর বক্তব্যে।

উন্নয়ন প্রসঙ্গে পূর্বতন সরকারকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, "আগের সরকার নেতিবাচক মনোভাবের জন্য রাজ্যে উজালা থ্রি-র মতো প্রকল্প চালু করতে দেয়নি।" তাঁর মতে, স্বামী বিবেকানন্দের 'চরৈবেতি চরৈবেতি' মন্ত্রকে পাথেয় করে এবং 'অতিথি দেব ভব' নীতি মেনে নতুন সরকার শিল্পপতিদের সবরকম সাহায্য করবে। এই ইভেন্ট সফল হলে আগামিদিনে পেট্রোলিয়াম সেক্টরে রাজ্যে আরও বিনিয়োগ আসবে । পরিকাঠামোর ব্যাপক উন্নতি হবে বলে তিনি আশাবাদী।

অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরি তাঁর বক্তব্যে ভারত শক্তি সপ্তাহের বিশালত্বের দিকটি তুলে ধরেন। তিনি জানান, 2023 সালে বেঙ্গালুরুতে 35 হাজার প্রতিনিধি নিয়ে এই ইভেন্ট শুরু হয়েছিল। 2027 সালে মধ্যে তা 75 হাজারে পৌঁছবে বলে তিনি আশাবাদী।

India Energy Week
প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছায় বাংলায় বসছে এই বিশেষ সম্মেলনের আসর (ইটিভি ভারত)

তাঁর কথায়, "120টি দেশ থেকে প্রতিনিধিরা আসবেন । থাকবেন 700 জন এগজিবিটর । 550 জনেরও বেশি গ্লোবাল এক্সপার্টও এই সম্মেলনে যোগ দেবেন। এটি শুধু সর্বভারতীয় ইভেন্ট নয়, একটি আদ্যোপান্ত গ্লোবাল ইভেন্ট।

বাংলার শিল্পের ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, "মাননীয় প্রধানমন্ত্রী খুব স্পষ্ট ছিলেন যে বাংলায় এখন একজন ডায়নামিক তরুণ মুখ্যমন্ত্রী রয়েছেন, তাই আমরা এখানেই ভারত শক্তি সপ্তাহ করব।"

বিনিয়োগ প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানান, অশোকনগরে ওএনজিসি ইতিমধ্যে এক হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে। তিনি স্পষ্ট বলেন, "রাজ্য সরকার এখনকার মতো সহযোগিতা করলে রাজস্ব রাজ্যের হাতেই আসবে।" ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের মতো বিশ্বের সপ্তম বৃহৎ সংস্থার বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণে রাজ্যের বর্তমান সরকারের ইতিবাচক ভূমিকারও প্রশংসা করেন তিনি।

তিনি আরও জানান, গভীর সমুদ্রে তেল খোঁজার জন্য বিশাল খরচ হয়, তাই রাজ্য সরকার দ্রুত অনুমতি দিলে সেই কাজ ত্বরান্বিত হয়। শহর এলাকায় পাইপলাইনের মাধ্যমে ডোমেস্টিক গ্যাস সরবরাহ বা সিটি গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্কের সম্প্রসারণের কথাও জানান তিনি।

গয়ায় যেমন এই ধরনের সম্মেলনের জন্য 250 একর জমির উপর বিশ্বমানের স্থায়ী পরিকাঠামো রয়েছে, কলকাতাতেও তেমন কিছু গড়ে তোলার ইঙ্গিত দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সবমিলিয়ে, কলকাতাকে ফের 'সিটি অফ জয়'-এর পুরোনো গৌরবে ফিরিয়ে দিতে যে ডাবল ইঞ্জিন সরকার বদ্ধপরিকর, তা এ দিনের সাংবাদিক সম্মেলন থেকে স্পষ্ট।

TAGGED:

CM SUVENDU ADHIKARI
BENGAL INVESTMENT PROPOSAL
পূর্বতন সরকারকে তোপ মুখ্যমন্ত্রীর
বিপুল বিনিয়োগের বার্তা
INDIA ENERGY WEEK 2026

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