পুজোর আগেই পুলিশে 12 হাজার নিয়োগ, ভাতা বাড়ল কর্মবন্ধুদেরও ; ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

পুজোর আগেই পুলিশে 12 হাজার নিয়োগ, ভাতা বাড়ল কর্মবন্ধুদেরও ; ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর
CM Suvendu Adhikari: মুখ্যমন্ত্রী জানান, সরকারি স্তরে বিভিন্ন দফতরে প্রচুর শূন্যপদে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে মন্ত্রিসভা।
Published : October 5, 2026 at 5:55 PM IST
কলকাতা, 5 অক্টোবর: পুজোর আগেই রাজ্যবাসীর জন্য বড় ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। পুলিশি ব্যবস্থাকে আরও সক্রিয় করতে সরকার 12 হাজার কনস্টেবলের নিয়োগ করেছে । পুজোর আগেই তাঁদের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী ।
সোমবার নবান্নে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠক বসেছিল। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, সরকারি স্তরে বিভিন্ন দফতরে প্রচুর শূন্যপদে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে মন্ত্রিসভা। একই সঙ্গে হস্টেলে থাকা ছাত্র-ছাত্রীর খাওয়ার খরচ বাবদ বরাদ্দ এবং কর্মবন্ধুদের ভাতাও বাড়ানোর কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।
রাজ্যে কর্মসংস্থান নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই একটা প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে। এদিন সে প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "কর্মসংস্থান নিয়ে মানুষের বিরাট প্রত্যাশা আছে। আগের সরকার চাকরি চুরি করেছে, চাকরি দেয়নি, আপনার চাকরি ওবিসির জট পাকিয়ে ঝুলিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এই সরকার 12,000 কনস্টেবলের নিয়োগ করেছে । পিএসসির পরীক্ষা চালু হয়েছে ৷ আপনারা তো নেগেটিভ হলেই দেখান যে, পরীক্ষা শুরু হল না ! কিন্তু অনেকগুলো পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে ৷ পিএসসি এখন সমস্ত বাকি পড়ে যাওয়া পরীক্ষা নিচ্ছে।"
তিনি আরও বলেন, "আমরা 1 লক্ষ চাকরি দেব ৷ একদম নিশ্চিন্তে থাকুন ৷ সবমিলিয়ে 1 লক্ষ চাকরি দেবে রাজ্য সরকার ৷ এই অর্থবর্ষে আমরা অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দিয়ে দেব।"
মুখ্যমন্ত্রী জানান, ক্যাবিনেট বৈঠকে বিভিন্ন দফতর মিলিয়ে মোট 14454টি নতুন নিয়োগের প্রস্তাবে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। পাবলিক সার্ভিস কমিশন এবং পুলিশ রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে এই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার, জুডিশিয়াল ডিপার্টমেন্ট, মাস এডুকেশন, এক্সটেনশন লাইব্রেরি সার্ভিস, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট, ফায়ার অ্য়ান্ড ইমারজেন্সি সার্ভিস-সহ কলকাতা পুলিশ এবং রাজ্য পুলিশের বিভিন্ন শাখায় এই নিয়োগ হবে। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, আগামী 6 থেকে 8 মাসের মধ্যে সমস্ত স্তরের পরীক্ষা শেষ করে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হবে।
পুলিশে নিয়োগের ক্ষেত্রে তিনি বলেন, "আমরা দেবীপক্ষে সব করব ৷ পিতৃপক্ষে শুভ কাজ হয় না। দেবীপক্ষ শুরু হয়ে যাবে 10 তারিখ । 11 তারিখে আমরা পুলিশের প্রথম ব্যাচকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার তুলে দেব ৷ আমি নিজে থাকব সেখানে।" পুলিশের 12 হাজার পদের মধ্যে প্রায় 11 হাজার প্রার্থীর নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। যাঁদের মেডিক্যাল এবং ভেরিফিকেশন প্রক্রিয়া 11 তারিখের মধ্যে শেষ হবে, তাঁদের ওইদিনই নিয়োগপত্র এবং ইউনিফর্ম তুলে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।
এদিনের ক্যাবিনেট বৈঠকে ভগিনী নিবেদিতা স্কিমেও ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পে উচ্চশিক্ষায় ইচ্ছুক ছাত্রীরা প্রথম দু'বছর 17 হাজার টাকা এবং তৃতীয় বছরে 16 হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা পাবেন। শুধুমাত্র অবিবাহিতা ছাত্রীরাই এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন। জানুয়ারি মাস থেকে এই প্রকল্পের টাকা দেওয়া শুরু হবো ।
পাশাপাশি, কর্মবন্ধুদের ভাতাও বাড়ানোর কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। আগে কর্মবন্ধুরা 5000 টাকা করে পেতেন, তা বাড়িয়ে 8000 টাকা করা হয়েছে। এই ভাতা বৃদ্ধি চলতি অক্টোবর মাস থেকেই কার্যকর ।
হস্টেলে থাকা তপশিলি জাতি ও উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের খাবার ভাতা 1800 টাকা থেকে বাড়িয়ে 3300 টাকা করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমাদের তপশিলি জাতি এবং উপজাতি পড়ুয়া যারা হস্টেলে থেকে পড়াশোনা করে তাদের খাওয়ারের জন্য বরাদ্দ আমরা অনেকটাই বৃদ্ধি করলাম ৷" এছাড়াও, রাজ্যে দ্রুত পুলিশি পরিষেবা পৌঁছে দিতে 112 ডায়াল সিস্টেম চালু করার কথাও ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। আগামী 10 তারিখ থেকে এই পরিষেবা চালু হবে।