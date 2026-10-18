কন্ট্রোল রুমে শুভেন্দু, যান-ভিড় নিয়ন্ত্রণ নিয়ে কড়া বার্তা

কন্ট্রোল রুমে শুভেন্দু, যান-ভিড় নিয়ন্ত্রণ নিয়ে কড়া বার্তা
Suvendu at Police Control Room: মুখ্যমন্ত্রীর সাফ বার্তা, শহরের অবস্থা চোখ দিয়ে দেখা উচিত, কান দিয়ে নয় । সুরজিৎ দত্তর প্রতিবেদন ।
Published : October 18, 2026 at 10:16 PM IST
কলকাতা, 18 অক্টোবর: চোরবাগানের মর্মান্তিক বিপর্যয়ের পর শহরের পুজো ব্যবস্থাপনা ও সার্বিক নিরাপত্তা নিয়ে কড়া পদক্ষেপ করল প্রশাসন। শহরের ভিড় সামাল দিতে এবং দর্শনার্থীদের সুরক্ষায় একগুচ্ছ নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, কলকাতার বড় পুজো মণ্ডপগুলিতে আর কোনও পৃথক ‘ভিআইপি লাইন’ রাখা যাবে না। সাধারণ মানুষের সঙ্গেই এক লাইনে দাঁড়িয়ে সকলকে মণ্ডপে প্রবেশ করতে হবে।
রবিবার সন্ধ্যায় সল্টলেকের আরক্ষা ভবন ও লালবাজারের ট্রাফিক কন্ট্রোল রুমে গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার পর এই বার্তা দেন তিনি। শহরের যানজট ও ভিড়ের বাস্তব চিত্র প্রসঙ্গে তিনি সাফ জানান, “শহরের অবস্থা চোখ দিয়ে দেখা উচিত, কান দিয়ে নয়।”
রবিবার ভবানী ভবন থেকেই এই পরিদর্শনের কথা জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই মতো সন্ধ্যায় তিনি প্রথমে পৌঁছন আরক্ষা ভবনে। সেখানে রাজ্য পুলিশের সেন্ট্রালাইজড ইন্টিগ্রেটেড ট্রাফিক কন্ট্রোল রুমে বসে গোটা রাজ্যের পুজোর ট্রাফিকের হালহকিকত দেখেন। কোন জেলায় কোথায় যানজট তৈরি হচ্ছে, পুলিশি নজরদারি কেমন চলছে, তার খুঁটিনাটি খোঁজ নেন। সেখানে কিছু সময় কাটিয়ে তিনি সোজা চলে যান কলকাতা পুলিশের সদর দফতর লালবাজারে। লালবাজারের ট্রাফিক কন্ট্রোল রুমে বসে শহরের উত্তর থেকে দক্ষিণের রাজপথের যান চলাচল এবং বড় মণ্ডপগুলির আশপাশের ভিড় সরাসরি ক্যামেরায় প্রত্যক্ষ করেন মুখ্যমন্ত্রী।
চোরবাগানের পদপিষ্ট হওয়ার মতো মারাত্মক দুর্ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়েই যে মণ্ডপগুলির সুরক্ষাবিধি আরও কঠোর করা হচ্ছে, তা স্পষ্ট করে দেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে, পুজোয় তথাকথিত ভিআইপি বা বিশেষ ব্যবস্থার কারণে সাধারণ মানুষের লাইনে অযথা চাপ বাড়ে এবং তা বিশৃঙ্খলা ডেকে আনে। সেই কারণেই বড় মণ্ডপগুলিতে ভিআইপি প্রবেশপথ পুরোপুরি নিষিদ্ধ করে সাধারণ লাইনেই সবাইকে ঢোকানোর কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
চোরবাগানের বিপর্যয়ের পরবর্তী পদক্ষেপের বিষয়েও বিস্তারিত জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি উল্লেখ করেন, দ্রুত উদ্ধারকাজের ফলেই ধ্বংসস্তূপ ও ভিড়ের ভিতর থেকে 25 জনকে জীবন্ত উদ্ধার করে প্রাণে বাঁচানো সম্ভব হয়েছে। ময়নাতদন্তের পর নিহতদের দেহ যাতে দ্রুত ও সম্মানজনকভাবে পরিজনদের হাতে তুলে দেওয়া যায়, তার তদারকিতে রাখা হয়েছে ম্যাজিস্ট্রেট পদমর্যাদার আধিকারিকদের।
পাশাপাশি, নিহতদের পরিবারের পাশে দাঁড়াতে আগামী 20 ও 21 অক্টোবর, অর্থাৎ নবমী ও দশমীর দিন স্বজনহারাদের বাড়িতে যাওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রশাসন সূত্রে খবর, কলকাতা ও আশপাশের এলাকায় তিনি সড়কপথে গাড়ি করে যাবেন। তবে দূরের জেলাগুলিতে পৌঁছনোর জন্য হেলিকপ্টার ব্যবহার করবেন মুখ্যমন্ত্রী। উৎসবের বাকি দিনগুলিতে ভিড় নিয়ন্ত্রণে কোনও রকম গাফিলতি বরদাস্ত করা হবে না বলেই লালবাজার থেকে কড়া বার্তা দেওয়া হয়েছে।