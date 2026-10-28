ঘূর্ণিঝড় নিয়ে আতঙ্কিত না হওয়ার বার্তা শুভেন্দুর, কড়া নিরাপত্তার মধ্যেও দুর্ঘটনা দিঘায়

ঘূর্ণিঝড় নিয়ে আতঙ্কিত না হওয়ার বার্তা শুভেন্দুর, কড়া নিরাপত্তার মধ্যেও দুর্ঘটনা দিঘায়
CM on Cyclone Arnab: মঙ্গলবার সন্ধ্যায় দিল্লি থেকে ফিরে সোজা ভবানীভবনে পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী । আসন্ন দুর্যোগ মোকাবিলা নিয়ে কথা বলেন প্রশাসনের আধিকারিকদের সঙ্গে ।
Published : October 28, 2026 at 12:57 AM IST
কলকাতা, 28 অক্টোবর : ঘূর্ণিঝড় নিয়ে সাধারণ মানুষকে অহেতুক আতঙ্কিত না হওয়ার আর্জি জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তবে আতঙ্কের কারণ না থাকলেও প্রশাসনিক স্তরে বিন্দুমাত্র শিথিলতা বরদাস্ত করা হবে না বলে সাফ জানিয়েছেন তিনি।
পরিস্থিতির গতিপ্রকৃতির উপর রাজ্য সরকার কড়া নজর রাখছে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রাজধানী দিল্লি থেকে ফিরেই সোজা ভবানীভবনে পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে পদস্থ কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক সেরে আসন্ন দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রশাসনের আগাম প্রস্তুতি খতিয়ে দেখেন তিনি।
এদিকে, বৃহস্পতিবার থেকে আগামী কয়েকদিন দিঘা, শঙ্করপুর, মন্দারমণি এবং উদয়পুরে কড়া নজরদারির ব্য়বস্থা করা হয়েছে। পর্যটকদের সমুদ্রে নামতে দেওয়া হচ্ছে না । এরমধ্যেই সমুদ্রের জলে তলিয়ে প্রাণ গেল 19 বছরের কিশোরের। এদিন তাজপুর সমুদ্র সৈকতে গিয়েছিল বেশ কয়েকজন যুবক। তার মধ্যে শুভজিৎ পন্ডা ও বিকাশ চন্দ্র জানা নামে দুই বন্ধু মিলে সমুদ্রে স্নানে নামে। সমুদ্রের ঢেউয়ের তলিয়ে যায় দু'জনই। অন্য বন্ধুরা বিকাশকে উদ্ধার করতে সক্ষম হলেও শুভজিৎ পন্ডাকে উদ্ধার করতে পারেনি ।
বৈঠক শেষে শুভেন্দু বলেন, "ঘূর্ণিঝড়ের সম্ভাবনা নিয়ে এখনই আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই। পরিস্থিতির উপর সতর্ক নজর রাখা হচ্ছে। আতঙ্কিত হওয়ার প্রয়োজন না থাকলেও কোনও রকম অসতর্কতা বরদাস্ত করা হবে না।" তিনি স্পষ্ট করে দেন, ঘূর্ণিঝড়ের গতিপথ, তীব্রতা এবং সম্ভাব্য প্রভাবের উপর প্রতি মুহূর্তে নজরদারি চলছে। প্রকৃতির মেজাজ বুঝে এবং আবহাওয়ার গতিপ্রকৃতি যে দিকে মোড় নেবে, তার ভিত্তিতেই প্রশাসন পরবর্তী পদক্ষেপ চূড়ান্ত করবে।
দুর্যোগের ভ্রুকুটি দেখা দিতেই নড়েচড়ে বসেছে রাজ্য প্রশাসন। ভবানীভবন ও নবান্নের শীর্ষ মহল থেকে সমন্বয় রেখে চলছে নজরদারি। একই সঙ্গে বিধাননগরের জনসংযোগ দফতরের কন্ট্রোল রুম থেকেও সামগ্রিক পরিস্থিতির তদারকি শুরু হয়েছে। মাঠে নেমেছে সেচ দফতর। বাঁধ ও উপকূলবর্তী নদীগুলির জলস্তরের দিকে বিশেষ নজর রাখছেন দফতরের ইঞ্জিনিয়াররা। যে কোনও সঙ্কটের পরিস্থিতি সামাল দিতে প্রস্তুত রাখা হচ্ছে ত্রাণ ও উদ্ধারকারী দলগুলিকেও।
প্রশাসনের তরফে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, পরিস্থিতির কোনও রদবদল ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে তা সাধারণ মানুষকে জানানো হবে। বিশেষ করে সমুদ্র উপকূলের বাসিন্দা এবং মৎস্যজীবীদের সুরক্ষায় সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছে নবান্ন। আবহাওয়ার গতিপ্রকৃতি বুঝে তাঁদের জন্য দ্রুত নির্দিষ্ট নির্দেশিকা প্রকাশ করা হবে। সমুদ্রে যাওয়ার ক্ষেত্রে জারি হতে পারে কড়া নিষেধাজ্ঞা।
প্রাকৃতিক দুর্যোগের চরিত্র যে ক্ষণে ক্ষণে বদলায়, সে কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ফলে অমূলক গুজবে কান না দিয়ে সরকারি সতর্কবার্তার উপর আস্থা রাখার আবেদন জানানো হয়েছে।
তিনি বলেন, "প্রাকৃতিক দুর্যোগের গতিপ্রকৃতি সব সময় নির্ভুলভাবে আগে থেকে অনুমান করা সম্ভব নয়। তাই এখনই আতঙ্কিত না হলেও সতর্ক থাকা জরুরি।" হাওয়া অফিসের পরবর্তী বুলেটিনগুলির দিকেই এখন তাকিয়ে রয়েছে রাজ্য প্রশাসন। আবহাওয়ার গতিপথ স্পষ্ট হলেই প্রয়োজনে আরও কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে।