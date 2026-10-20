চোরবাগানের আহতদের চিকিৎসা বেসরকারি হাসপাতালে কেন ? ব্যাখ্যা দিলেন শুভেন্দু
Chorbagan stampade incident: মুখ্যমন্ত্রী জানান, সরকারি হাসপাতালের পরিকাঠামো বেসরকারি হাসপাতালের মতো করতে সরকারের দুবছর সময় লাগবে । সুরজিৎ দত্তর প্রতিবেদন ।
Published : October 20, 2026 at 11:50 PM IST
কলকাতা, 20 অক্টোবর: উৎসবের আবহে রাজ্যের জরুরি স্বাস্থ্য পরিকাঠামো খতিয়ে দেখতে সরাসরি ময়দানে নামলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেন্ট্রাল পার্কের রাবণ দহন অনুষ্ঠান থেকে ফেরার পথে মঙ্গলবার রাতে স্বাস্থ্য ভবনের কন্ট্রোল রুমে পৌঁছন তিনি। সঙ্গে ছিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী, স্বাস্থ্য সচিব-সহ শীর্ষ প্রশাসনিক কর্তারা।
সেখানে দাঁড়িয়ে চোরবাগানের ঘটনায় আহতদের বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তর করার সিদ্ধান্তের পক্ষে স্পষ্ট যুক্তি দেন মুখ্যমন্ত্রী। সরকারি হাসপাতালের ব্যর্থতা নিয়ে ওঠা প্রশ্ন উড়িয়ে বলেন, "আমরা সর্বোত্তম চিকিৎসা দিতে চেয়েছি তাঁদের। এখানে আমাদের সরকারি হাসপাতালের ব্যর্থতার বিষয় নেই । আরও ভালো চিকিৎসা দিতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।।"
সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থার মানোন্নয়ন প্রসঙ্গে তিনি স্পষ্ট বলেন, "পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য় ব্যবস্থাকে বেসরকারি হাসপাতালের সমকক্ষ করতে গেলে আমাদের দু’বছর লাগবে। ছ’মাস হয়েছে, আরও দেড় বছর লাগবে।" চিকিৎসার খরচ প্রসঙ্গে শুভেন্দুর বক্তব্য, "আমরা ওদের বলেছি (বেসরকারি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে) আয়ুষ্মানের খরচে তোমরা বিল পাঠাও। এটা একটা মানবিক কারণ ছিল।" যুদ্ধকালীন তৎপরতায় অন-স্পট সিদ্ধান্ত নেওয়ার কারণেই প্রাণহানি ঠেকানো গিয়েছে দাবি করে তিনি বলেন, " 25 জনের চিকিৎসা শুরু হওয়ার পরে কোনও ক্যাজুয়ালিটি নেই।"
সংবাদমাধ্যমে মুখ খোলা চিকিৎসকদের আচরণে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, "ছবি দেখে সংশ্লিষ্টদের চিহ্নিত করে তাঁদের সে সময় ডিউটি ছিল কি না তার একটা রিপোর্ট আমার সিএমও-তে দিতে হবে। যদি ডিউটি চলাকালীন বেরিয়ে এসে বিবৃতি দিয়ে থাকেন, তাহলে সেটা সার্ভিস রুলের পরিপন্থী।"
নিয়োগ নিয়ে আশ্বস্ত করে তিনি জানান, হেলথ রিক্রুটমেন্ট বোর্ডে কোনওরকম রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ রাখা হয়নি । স্বচ্ছতার সঙ্গেই কাজ চলছে। অতীতে উৎসবের দিনগুলিতে হাসপাতালে চিকিৎসকদের একাংশের অনুপস্থিতির যে অভিযোগ উঠত, তা রুখতে এবার বাড়তি সতর্কতা নেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি।
সামগ্রিক পরিস্থিতি প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "পিজি হাসপাতালের ট্রমা বিভাগে একটু চাপ আছে । থাকাই স্বাভাবিক। গোটা রাজ্যের লোক আসছে । রাজ্যের শুধু নয় পার্শ্ববর্তী রাজ্যের লোকও আসছে । বাংলাদেশ থেকেও আসছে।" ছুটি বাতিল করে ডিউটি চালিয়ে যাওয়া চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের ধন্যবাদ দিয়ে তিনি জানান, আগামী ছট পুজো পর্যন্ত এই বিশেষ নজরদারি বহাল থাকবে।
রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করতে একাধিক বড় পরিকল্পনার কথাও তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। ডিসেম্বরের মধ্যেই রাজ্যে একশোটি জন ঔষধি কেন্দ্র চালুর লক্ষ্যমাত্রা স্থির হয়েছে। প্রতিটি ব্লকে পোর্টেবল এক্স-রে ও আল্ট্রাসনোগ্রাফি মেশিন এবং মহকুমাস্তরে ডায়ালিসিস ও আইসিইউ ব্যবস্থা চালু করা হচ্ছে। জেলা হাসপাতালগুলিতে রাখা হচ্ছে এমআরআই পরিষেবা। কালিম্পং এবং বালুরঘাটে মেডিক্যাল কলেজ গড়ার কাজ শুরু করতে প্রাথমিক অর্থ রাজ্য বাজেট থেকেই বরাদ্দ করা হচ্ছে বলে তিনি জানান।
চোরবাগানের দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের দায়িত্ব প্রশাসন নিচ্ছে বলেও জানান শুভেন্দু। ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের কাজ চলছে। অন্যদিকে, জাতীয় রাজনীতির প্রসঙ্গে বিরোধীদের উদ্দেশে বার্তা দিয়ে তিনি জানান, সরকার পরিবর্তন করতে হলে তা ব্যালটের পথেই করতে হবে। মুখ্যমন্ত্রীর কড়া বার্তা, "দেশে যদি কোনও সরকার পরিবর্তন করতে হয়, তবে তা নির্বাচনের মাধ্যমেই করা উচিত।" সার্বিক অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও প্রতিরক্ষার শক্তি বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বজায় রাখার আহ্বান জানান তিনি ।