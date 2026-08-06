ETV Bharat / state

অগস্টের এই তারিখে অ্যাকাউন্টে ঢুকবে অন্নপূর্ণার 3000, জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

রিল-বিতর্কে বৃহস্পতিবার কড়া হুঁশিয়ারি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু ৷ সেই সঙ্গে সোশাল মিডিয়ায় দুই নেটপ্রভাবীর নাম উল্লেখ করে তাঁদের কী হবে জানিয়ে দিলেন ৷

SUVENDU ON ANNAPURNA YOJANA
অন্নপূর্ণা যোজনা নিয়ে বড় বার্তা শুভেন্দুর (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 6, 2026 at 7:23 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 6 অগস্ট: দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান। আগামী 17 অগস্ট থেকেই রাজ্যের যোগ্য মহিলাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি ঢুকতে চলেছে অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা ৷ জুন ও জুলাই মাসে এই প্রকল্পের আবেদন পর্বে জমা পড়েছে মোট 2 কোটি 16 লক্ষ ফর্ম ৷

বর্তমানে সেই বিপুল সংখ্যক আবেদনের চূড়ান্ত পর্যায়ের তথ্যযাচাই বা ভেরিফিকেশনের কাজ চলছে পুরোদমে। আগামী 10 জুলাই পর্যন্ত যে সমস্ত আবেদন জমা পড়েছে, আগামী 17 অগস্টের মধ্যেই সেগুলির যাচাই পর্ব শেষ হয়ে যাবে। ওই দিন থেকেই সুবিধাভোগীদের অ্যাকাউন্টে 3 হাজার টাকা করে পাঠাবে রাজ্য সরকার ৷

অন্নপূর্ণা যোজনা নিয়ে মহিলাদের মধ্যে প্রবল উৎসাহ দেখা গিয়েছে ৷ অফলাইন এবং অনলাইন, দুই মাধ্যমেই 31 জুলাই পর্যন্ত আবেদন গ্রহণ করা হয়েছে ৷ অফলাইনে জমা পড়া ফর্মগুলি পোর্টালে আপলোড করার কাজ চলছে দ্রুতগতিতে ৷ প্রথম পর্যায়ে গত জুনে 28 লক্ষ এবং পরে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম থেকে আরও প্রায় 1 কোটি 19 লক্ষ উপভোক্তাকে এই প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছিল ৷ এবার সেই পরিধি আরও বাড়ল। কারা এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন, তার চূড়ান্ত রূপরেখা আগামী 10 তারিখ, সোমবার দুপুর 2টোর সময় সাংবাদিক বৈঠক করে জানিয়ে দেওয়া হবে।

ওই বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত থাকবেন সংশ্লিষ্ট দফতরের মন্ত্রী মালতী রাভা রায় এবং অর্থসচিব ৷ গত 10 জুলাইয়ের পর অর্থাৎ 11 থেকে 31 জুলাই পর্যন্ত জমা পড়া ফর্মগুলি যাচাই করতে আরও কিছুটা সময় লাগবে বলে জানানো হয়েছে ৷

পূর্বতন অনুদান প্রকল্পের কড়া সমালোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ পরিসংখ্যান তুলে ধরে তিনি জানান, 2021 সালের সেপ্টেম্বরে 1 কোটি 52 লক্ষ 62 হাজার 588 জনকে 500 টাকা করে দেওয়া হয়েছিল ৷ এরপর তা বন্ধ হয়ে যায় ৷ পরে 2022 সালের এপ্রিলে মাত্র 21 লক্ষ 84 হাজার 631 জনকে দু'মাসের টাকা একসঙ্গে দেওয়া হয় ৷ আবার তা বন্ধ হয়। এরপর ওই বছর জুলাইয়ে মাত্র 3 লক্ষ 77 হাজার 883 জন টাকা পান।

এই প্রসঙ্গ টেনেই মুখ্যমন্ত্রীর কড়াবার্তা, "এসব হিসাব আমাদের সামনে আছে ৷ আমরা এসব কাজ করি না। আপনাদের খুব পরিষ্কার বলি আমাদের কমিটমেন্ট ছিল, কমিটমেন্ট আছে, কমিটমেন্ট থাকবে।"

মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করে দিয়েছেন, বিজেপি'র সংকল্পপত্র মেনেই এই টাকা দেওয়া হচ্ছে ৷ একটি স্কিম চালাতে গেলে যে ন্যূনতম আর্থিক শৃঙ্খলা প্রয়োজন, তা বজায় রেখেই 25 থেকে 60 বছর বয়সি মহিলারা এই সুবিধা পাবেন ৷ শুধুমাত্র এই মাসেই 17 তারিখ টাকা দেওয়া হচ্ছে ৷ আগামী মাস থেকে যতদিন বিজেপি সরকার থাকবে, প্রতি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহেই নিয়ম করে অ্যাকাউন্টে টাকা পৌঁছে যাবে ৷

পাশাপাশি, এই প্রকল্প নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় বিভ্রান্তি ছড়ানোর বিরুদ্ধেও কড়া অবস্থান নিয়েছে প্রশাসন ৷ মুখ্যমন্ত্রী কড়া ভাষায় হুঁশিয়ারি দিয়ে জানান, যারা মিথ্যা তথ্য দিয়ে রিল বানাচ্ছেন, তাদের সোশাল মিডিয়া টিম চিহ্নিত করছে ৷ তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷ এই প্রসঙ্গে নাম করেই তিনি বলেন, "আমি দেখছি রিলগুলোকে পোস্ট যারা করছেন, তারা কেউ বিজেপিকে ভোট দেননি। আমি বিখ্যাত করব, দুটো নাম বলে দেব ? নূর আলম, আপনি ভোট দেননি বিজেপিকে। মেহবুব, আপনি মেয়েদের কাছ থেকে ভিডিয়ো করিয়ে পোস্ট করে রিল করছেন। আপনি ভাবছেন এতে কিছু হবে না। এখানে বিজেপি 100 বছর থাকবে।"

ভোটের অঙ্কে রাজনীতি না-করার কথাও স্পষ্ট করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। ফলতার পর রেজিনগর, নন্দীগ্রাম থেকে শুরু করে কলকাতা ও হাওড়া কর্পোরেশনেও আসন্ন রাজনৈতিক বদলের ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর সাফ কথা, "বাংলায় কাজ নেই, তাই মহিলাদের হাতে টাকা তুলে দিয়ে তাঁদের মুখে হাসি ফোটাতেই এই উদ্যোগ। যোগ্য মহিলারা তাঁদের প্রাপ্য আর্থিক সহায়তা পাবেন, তা নিয়ে বিভ্রান্তির কোনও জায়গা নেই ৷"

TAGGED:

অন্নপূর্ণা যোজনা
কবে পাবেন 3000 টাকা
CM SUVENDU ADHIKARI
ANNAPURNA BHANDAR MONEY
ANNAPURNA BHANDAR SCHEME

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.