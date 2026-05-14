অনেক কাজ আছে, এসবের জন্য সময় নেই; হাইকোর্টে মমতার সওয়াল নিয়ে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর

মমতার সওয়াল নিয়ে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 14, 2026 at 12:47 PM IST

​কলকাতা, 14 মে: প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলকাতা হাইকোর্টে সওয়াল করার প্রসঙ্গে একেবারেই মাথা ঘামাতে রাজি হলেন না রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । সদ্যসমাপ্ত নির্বাচন পরবর্তী রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর আদালতে সওয়াল করার বিষয়টি নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে জোর চর্চা হয়েছে ৷ এই প্রসঙ্গে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করলেন শুভেন্দু অধিকারী ।

বৃহস্পতিবার বিধানসভা থেকে বেরনোর সময় মুখ্যমন্ত্রী সাফ জানান, তাঁর হাতে এখন অনেক প্রশাসনিক কাজ আছে ৷ তাই এই ধরনের বিষয় নিয়ে চিন্তা করার বা উত্তর দেওয়ার মতো সময় তাঁর কাছে নেই ।

মমতার সওয়াল নিয়ে নিরুত্তাপ শুভেন্দু

এদিন বিধানসভা ভবনের বাইরে বেরোতেই মুখ্যমন্ত্রীকে ঘিরে ধরেন সাংবাদিকরা । প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হাইকোর্টে গিয়ে নিজেই সওয়াল করেছেন, এই প্রসঙ্গে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিক্রিয়া জানতে চাওয়া হয় । প্রশ্নের উত্তরে কিছুটা অনীহা প্রকাশ করেই শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "আমার অনেক কাজ । এই সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার মতো আমার কাছে কোনও সময় নেই ।"

তিনি আরও স্পষ্ট করে বলেন, "এই সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় নেই, আর এগুলো নিয়ে আমি ভাবিও না ।" তাঁর এই মন্তব্য থেকেই স্পষ্ট যে, নবনির্বাচিত সরকার আপাতত প্রাক্তন শাসকদলের রাজনৈতিক বা আইনি পদক্ষেপ নিয়ে অযথা সময় নষ্ট করতে নারাজ । বরং তাঁরা নিজেদের প্রশাসনিক কাজে মনোনিবেশ করতেই বেশি আগ্রহী ।

​জনপ্রতিনিধিদের গুরুত্ব ও উত্তরবঙ্গ প্রসঙ্গ

এদিন বিধানসভার বাইরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথোপকথনের সময় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর পাশে দলের অন্যান্য নবনির্বাচিত বিধায়কদেরও দেখা যায় । নিজের দলের জয়ী এবং বিশিষ্ট প্রার্থীদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, "আমাকে এখন ভারতীয় জনতা পার্টির জয়ী ক্যান্ডিডেট এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে নতুন করে ভাবতে হচ্ছে ।" বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের কোচবিহারের প্রসঙ্গ তুলে ধরে তিনি জানান, সেখানকার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি সমগ্র উত্তরবঙ্গকে প্রতিনিধিত্ব করবেন । এছাড়াও, দলে একাধিক উচ্চশিক্ষিত প্রতিনিধি রয়েছেন বলেও তিনি জোর দিয়ে উল্লেখ করেন । রাজ্য পরিচালনায় শিক্ষিত এবং যোগ্য জনপ্রতিনিধিদের যে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, এদিন তাঁর কথাতেই সেই ইঙ্গিত মিলেছে ।

প্রসঙ্গত, এদিন সকালেই আচমকা আইনজীবীর পোশাকে কলকাতা হাইকোর্টে হাজির হয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ মূলত ভোট পরবর্তী হিংসা নিয়ে প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের বেঞ্চে মামলা দায়ের করেছিলেন আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আইনজীবী শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্য়ায় ৷ সেই মামলাতেই এদিন এক নম্বর কোর্টে গিয়ে সওয়াল করেন তিনি ৷

