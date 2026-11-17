'আগে আমাকে কেউ ডাকত না', মেদিনীপুরে পুজো উদ্বোধনে এসে অতীতকে স্মরণ মুখ্যমন্ত্রীর
Suvendu Adhikari on Jagadhatri Puja Inauguration: নিজের এলাকায় জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্বোধনে এসে পুরনো দিনের কথা ভাগ করে নিলেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ কী বললেন তিনি ?
Published : November 17, 2026 at 12:46 PM IST
মেদিনীপুর, 16 নভেম্বর: পুজো উদ্বোধন করতে এসে অতীত নিয়ে কিছুটা ক্ষোভ ব্যক্ত করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । বললেন, "অসময়ে মেদিনীপুরের মোট চারটি পুজোর ডাক পেতাম আমি এবং সেগুলির উদ্বোধন করতে আসতাম ৷ তখন সব জায়গায় আমাকে মেদিনীপুরি বলে ডাকত । এখন আমাকে সবাই ডাকে । কিন্তু আমি অতীত ভুলিনি আর তাই অন্য পুজো বাদ এখানে দৌড়ে এসেছি ।"
সেই সঙ্গে তিনি 'দিমাগী', 'জেহাদি', 'মাওবাদী' এবং 'টুকরে গ্যাং'কে পরাহুত করার আহ্বান জানান । সোমবার জগদ্ধাত্রী পুজো উদ্বোধন করতে এসে সেই সময়ের পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন, "2021 সালে এক ধরনের জেহাদিরা শুধুমাত্র রাজনৈতিক পতাকা পোড়ায়নি বরং সূর্যের শৌর্যের ধ্বজ পুড়িয়ে দিয়েছিল । এই 2021 সালে আমি এসেছিলাম এবং জগদ্ধাত্রী পুজো করেছিলাম এবং যেখানেই পতাকা পোড়ানো হয়েছিল সেখানে মশাল জ্বালিয়ে, শঙ্খ বাজিয়ে প্রতিবাদ মিছিল করেছিলাম একজন সনাতনী হিসেবে । আজ তাই আনন্দ লাগছে, যার আদি নেই অন্ত নেই সেই হল সনাতন । আর আজ চারিদিকে সেই সনাতনের বিজয় যাত্রা ।"
এরপর জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্বোধন প্রসঙ্গে তিনি বলেন,"এর আগে আমি কেবলমাত্র মেদিনীপুরে চার জায়গায় ডাক পেতাম ৷ তখন উদ্বোধন করতে এলে আমাকে মেদিনীপুরী বলে ডাকত সবাই । এখন আমাকে সবাই ডাকে কিন্তু যেতে পারি না । তাই ঠিক করেছি যারা 2021 সালে আমাকে অসময়ে ডেকেছিল কোথাও যাই আর না যাই তাদের পুজোয় আমি আসবই । তাই এই 2026 সালের কোথাও না গিয়ে আমি সেই পুরনো চার জায়গায় পুজোর উদ্বোধনে এসেছি । পরে আসব কি আসব না সেটা পরের কথা । কিন্তু অতীত যদি কেউ ভুলে যায় তার ভবিষ্যৎ কখনও ভালো হতে পারে না । বিপদের এবং অসময়ের বন্ধুই হল আসল বন্ধু ।"
এরপর জগদ্ধাত্রী মায়ের আরাধনার পর প্রার্থনা হিসেবে তিনি বলেন, "দেশের ও রাজ্যের টুকরে টুকরে গ্যাং, জেহাদি, আরশোলা, ছারপোকা, দিমাগি দেশবিরোধী এবং মাওবাদীদের সবাইকে পরাজিত করে আমরা যেন 2047 এ বিকশিত ভারত এবং বিকশিত পশ্চিমবঙ্গ গড়তে পারি ।"
এদিন সরকারি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার সঙ্গে একাধিক জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী । বিকেলে হেলিকপ্টারে এসে মেদিনীপুর শহরের বিডিও অফিস সংলগ্ন জামবাগানের হেলিপ্যাডে নামেন । এরপর গাড়িতে করে সিপাই বাজার সংলগ্ন বিজেপির জেলা কার্যালয় পরিদর্শন করেন । সেখান থেকে জেলা পরিষদে এসে সরকারি অনুষ্ঠানে যোগ দেন । সঙ্গে ছিলেন গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ ।
সেই সঙ্গে পুলিশের যোগদানপত্র তুলে দেন নবনিযুক্তদের হাতে । এরপর চলে যান পুলিশ সুপারের দফতরে । সেখানে নতুন ভবনের উদ্বোধন করে জগদ্ধাত্রী পুজো উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দেন ৷ এদিন প্রথমে তিনি জেলা পরিষদ সংলগ্ন গান্ধি স্ট্যাচুর কাছে বিজেপি নেতা শুভজিৎ রায়ের 'আমরা সবাই' ক্লাবের পুজো উদ্বোধন করেন । সেখানে 15-20 মিনিট থাকার পর তিনি সরাসরি চলে যান ধর্মায় বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর কুমার গুছাইতের উত্তরণ ক্লাবের জগদ্ধাত্রী পুজোয় । তারপর কেরানিতলায় হিন্দু যুব বাহিনী ও উত্তরণ নামে আরেকটি ক্লাবের পুজো উদ্বোধন করে যান নারায়ণগড় ৷
সেখানে বিজেপি বিধায়ক রমাপ্রসাদ গিরির গরিমা ক্লাবের পুজো উদ্বোধন করেন । অতঃপর মুখ্যমন্ত্রী গাড়িতে করে চলে যান পূর্ব মেদিনীপুরে নিজের বাড়িতে । তাঁর এই সারাদিনের কর্মসূচি নিয়ে জোর তৎপরতা ছিল প্রশাসন এবং বিজেপি নেতৃত্বের মধ্যে ৷ মুখ্যমন্ত্রী অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, পূর্ব মেদিনীপুর-সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রচুর পুলিশ কর্মীকে এদিন মেদিনীপুরআনা হয় ৷
কারণ যে পুজোগুলো তিনি উদ্বোধনের করেছেন সেগুলো প্রতিটা ব্যস্ত রাস্তার মোড়ে ৷ তাই যানজট এড়াতে প্রশাসন সমগ্রভাবে তৎপর ছিল । রবিবার রাত থেকেই কর্তব্যে থাকা পুলিশ আধিকারিক এবং কর্মীরা চলে আসেন মেদিনীপুরে । সোমবার নির্বিঘ্নেই মেটে মুখ্যমন্ত্রীর সকল কর্মসূচি ৷