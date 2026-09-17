'শুধু ভাতা দিতে নয়, রাজ্যে সংস্কার করতে এসেছে সরকার', অন্নপূর্ণা দিবসে বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

'শুধু ভাতা দিতে নয়, রাজ্যে সংস্কার করতে এসেছে সরকার', অন্নপূর্ণা দিবসে বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর
CM Suvendu Adhikari On Annapurna Yojana: নারী সুরক্ষায় কড়া বার্তা রাজ্য সরকারের। স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হল, মহিলাদের উপর নির্যাতন হলে কাউকে রেওয়াত করা হবে না।
Published : September 17, 2026 at 3:11 PM IST
কলকাতা, 17 সেপ্টেম্বর: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন উপলক্ষে মঙ্গলবার রাজ্যজুড়ে পালিত হল 'অন্নপূর্ণা দিবস'। এই বিশেষ দিনে মহিলাদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে একগুচ্ছ আর্থিক সহায়তার কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। নারী সুরক্ষায় কড়া বার্তা দিল রাজ্য সরকার। স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হল, মহিলাদের উপর নির্যাতন হলে কাউকে রেওয়াত করা হবে না। পাশাপাশি, বাল্যবিবাহ রুখতেও কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।
তাঁর স্পষ্ট বার্তা, "এই রাজ্যে এই সরকার শুধু ভাতা দিতে আসেনি, এই রাজ্যে সংস্কার করতে এসেছে এই সরকার।" এদিন মূল অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয় সেন্ট্রাল পার্কে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন প্রায় 60 হাজার উপভোক্তা। এছাড়াও পুরো রাজ্যের প্রায় 500টি জায়গা থেকে আরও কয়েক লক্ষ মানুষ ভার্চুয়াল মাধ্যমে এই কর্মসূচিতে যোগ দেন।
মুখ্যমন্ত্রী জানান, নরেন্দ্র মোদির গ্যারান্টি মেনেই এই অন্নপূর্ণা যোজনা চালু হয়েছে। তাঁর জন্মদিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতেই প্রতি বছর এই দিনটিতে অন্নপূর্ণা দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এদিন প্রায় এক কোটি ষাট লক্ষ উপভোক্তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা পৌঁছে দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। বাকি আবেদনকারীদের অ্যাকাউন্টেও দ্রুত টাকা ঢুকে যাবে বলে আশ্বস্ত করেন তিনি।