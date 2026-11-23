পার্ক স্ট্রিটে বড়দিন উদযাপন হবে কী ? বড় বার্তা শুভেন্দুর
Christmas Celebration at Park Steet: ধর্মীয় আচার ও অনুষ্ঠানে কোনও হস্তক্ষেপ সরকার করবে না ৷ জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷
Published : November 23, 2026 at 1:14 PM IST
কলকাতা, 23 নভেম্বর: রাজ্যে আসন্ন বড়দিন উদযাপন এবং সাম্প্রতিক ধর্মান্তকরণের অভিযোগ ঘিরে তৈরি হওয়া বিতর্কে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷
পিডব্লিউডি টেন্টে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি সাফ জানিয়ে দেন, সংবিধান মেনেই রাজ্যে প্রত্যেকের নিজস্ব ধর্মীয় আচার ও উৎসব পালনের পূর্ণ অধিকার রয়েছে। সরকার কোনওভাবেই এই বিষয়গুলিতে হস্তক্ষেপ করবে না, তবে একইসঙ্গে প্রশাসন চরম তোষণের রাজনীতিতেও পা দেবেন না-বলে তিনি স্পষ্ট করেন। অতএব, পালাবদলের বাংলায় পাকস্ট্রিটের অ্যালন পার্কে ক্রিসমাস উদযাপন হবে ৷
এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের উপর ওঠা ধর্মান্তকরণের অভিযোগ এবং বড়দিনের প্রাক্কালে পার্ক স্ট্রিটের উৎসব ঘিরে তৈরি হওয়া আশঙ্কার প্রসঙ্গ তোলেন সাংবাদিকরা। এই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে চিঠি দেওয়ার কথাও উল্লেখ করা হয়। জবাবে পার্ক স্ট্রিটের সাত দিনের উৎসব চালিয়ে যাওয়ার আবেদন সংক্রান্ত চিঠি পাওয়ার কথা স্বীকার করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, রাজ্যে সমস্ত ধর্মের উৎসবই স্বাভাবিক ছন্দে পালিত হবে এবং প্রশাসনের তরফে তাতে কোনও বাধা দেওয়া হবে না।
নিজের বক্তব্যের স্বপক্ষে বিগত দিনগুলির বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের উদাহরণ টেনে আনেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, "এই চিঠি আমি পেয়েছি, সব উৎসবই তো হবে। নমাজও বন্ধ হয়নি, রেড রোডে হয়নি ব্রিগেডে হয়েছে ৷ বড় ময়দানে হয়েছে ৷ পার্কিংয়ে কোনও অসুবিধা হয়নি। কিছু লোক বলছিল যে বৃষ্টি হয়নি ভালো হয়েছে, বৃষ্টি হলে কী হত... বৃষ্টি হলে আমরা আপনাদের টেন্ট লাগিয়ে দিতাম, কোনও অসুবিধা নেই।"
তাঁর কথায়, "সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে থেকে নাগরিকদের ধর্মীয় অধিকার রক্ষা করতে সরকার বাধ্য।" মুখ্যমন্ত্রী আরও মনে করিয়ে দেন, তাঁর কার্যকালে রাজ্যের প্রতিটি সম্প্রদায়ের মানুষ নির্বিঘ্নে নিজেদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করেছেন।
হিন্দু সমাজের বিভিন্ন উৎসবের পাশাপাশি, মুসলিম সমাজের অনুষ্ঠান এবং শিখ সমাজের গুরু নানক জির প্রকাশ পর্বও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে। একটি বিচ্ছিন্ন দুর্ঘটনা বাদ দিলে রাজ্যে ধর্মীয় আচার পালনে কাউকে বাধার মুখে পড়তে হয়নি বা আদালতের দ্বারস্থ হতে হয়নি বলে দাবি করেন তিনি।
ধর্মীয় স্বাধীনতার কথা বললেও রাজনীতির প্রশ্নে কড়া অবস্থান নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর স্পষ্ট বার্তা, "সংবিধানে সবার ধর্মীয় আচার পালনের অধিকার আছে। এখানে আমি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে যত অনুষ্ঠান হয়েছে মুসলিম সমাজের হয়েছে, হিন্দু সমাজের অনেক উৎসব হয়েছে ৷ একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে সেটা আলাদা কথা, কিন্তু শিখ সমাজের গুরুনানক জির প্রকাশ পর্ব ছিল, কোথাও কেউ কাউকে নিজের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে কোনও বাধা দিয়েছে বা হাইকোর্টে যেতে হয়েছে, এমন কাজ তো হয়নি। সরকার কোনও চরম তোষণের রাজনীতিতে থাকবে না।"
প্রধানমন্ত্রীর 'উন্নয়ন ও ঐতিহ্য' এই দুই নীতিকে সামনে রেখেই রাজ্য সরকার এগোচ্ছে বলে জানান শুভেন্দু। পার্কস্ট্রিটের বড়দিনের উৎসব প্রসঙ্গে তিনি আশ্বাস দেন, দীর্ঘদিনের পরম্পরা মেনেই সেখানে অনুষ্ঠান হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "পরম্পরা মেনে পার্ক স্ট্রিটে বড়দিন পালনের বিষয়ে একটা চিঠি আমার কাছে এসেছে। এর বাইরে কোনও বিষয় নিয়ে খ্রিস্টান কমিউনিটির কাছ থেকে চিঠি পাইনি। পার্ক স্ট্রিটে বড়দিন পালন করবেন, সরকারের পক্ষ থেকে তহবিল এবং পরিস্থিতি দেখে যা প্রয়োজন করা হবে এবং সমর্থন দেবে।"
সব মিলিয়ে, বড়দিনের আগে সংখ্যালঘু খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের উদ্বেগ কাটাতে যেমন প্রশাসনিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী, তেমনই 'তোষণের রাজনীতি' থেকে দূরে থাকার বার্তা দিয়ে ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করলেন বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।