আগের সরকার ভোট ব্যাঙ্কের রাজনীতি করেছে, শ্রাবনী মেলা থেকে তোপ শুভেন্দুর
মুখ্যমন্ত্রী মঞ্চে ওঠার আগে ধর্ম সম্মেলনের মঞ্চ থেকে তারকেশ্বরের মোহন্ত মহারাজের বিরুদ্ধে তছরুপের অভিযোগ করেন এক সাধু। তা নিয়ে সরগরম হয় সভা ৷
Published : July 14, 2026 at 8:41 PM IST
তারকেশ্বর, 14 জুলাই: তীর্থক্ষেত্র সার্কিট তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। তার জন্য এক হাজার কোটি টাকা বরাদ্দও করা হয়েছে ৷ তারকেশ্বরে শ্রাবণী মেলার উদ্বোধনী মঞ্চ থেকে এমনটাই জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। একই সঙ্গে, তৃণমূল সরকারকে খোঁচা দিয়ে তিনি বলেন, "উজ্জয়নী, কাশী বিশ্বনাথ, অযোধ্যার রাম মন্দির যেমন সেজে উঠেছে, একইভাবে তারকেশ্বরও সেজে উঠবে। আগের সরকার ভোট ব্যাঙ্কের রাজনীতিতে ব্যস্ত ছিল। কিন্তু আমরা তারকেশ্বর শ্রাবণী মেলাকে জাতীয় মেলা তথা ঐতিহ্যের মেলায় পরিণত করব।"
মুখ্যমন্ত্রী মঞ্চে ওঠার আগে ধর্ম সম্মেলনের মঞ্চ থেকে তারকেশ্বরের মোহন্ত মহারাজের বিরুদ্ধে কোটি কোটি টাকার লুঠের অভিযোগ করেন এক সাধু। সেই মন্তব্যের পরই মোহন্ত মহারাজ নেমে যাচ্ছিলেন মঞ্চ থেকে। উপস্থিত সকলের বিশেষ করে মুখ্যমন্ত্রীর অনুরোধে মঞ্চে থাকেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী তাঁকে শান্ত করেন।
শ্রাবনী মেলা উদ্বোধন করতে এসে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "মুর্শিদাবাদের কিরিটেশ্বরী থেকে জলপাইগুড়ির জল্পেশ মন্দির, কোচবিহারের মদনমোহন, বীরভূমের তারাপীঠ, দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দির, কালীঘাট থেকে তারকেশ্বর সার্কিট হবে।" মুখ্যমন্ত্রী এদিন আরও জানান, এই সার্কিট তৈরি করতে দু'বছরের জন্য এক হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।
তাঁর কথায়, " রাজ্যে এখন রাষ্ট্রবাদী ও দেশপ্রেমী সরকার ৷ ভারতবর্ষে আদি অনন্তকাল ধরে যে সংস্কৃতি চলছে তাকে সম্মান মর্যাদা দিয়ে পশ্চিমবঙ্গকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।" তিনি আরও বলেন, "এখন জমিদার প্রথা উঠে গিয়েছে। গণতন্ত্র পালন করতে হবে। সেটা পালন করতে গেলে একটা চোখ বন্ধ রাখা উচিত না, দুটো চোখে খোলা রাখা উচিত।" পূন্যার্থীরা জল সংগ্রহ করে হেঁটে কখনও রাজ্য সড়ক কখনও জাতীয় সড়ক, রেলওয়ে ওভার ব্রিজ-সহ অত্যন্ত বিপদসংকুল পথ পেরিয়ে উৎসবে অংশগ্রহণ করেন। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, আগের সরকার গোটা কতক সিভিক ভলেন্টিয়ারকে দাঁড় করিয়ে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করে দায়িত্ব সারত।
তিনি বলেন, "তারকেশ্বর ধামকে নিয়ে আমরা অনেক উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। পাঁচ কিলোমিটার অন্তর সরকারি সেবা কেন্দ্র করা হয়েছে। সেখানে জল, ওআরএস থাকবে। যতটা সম্ভব পথ আমরা আলোয় সাজিয়েছি।" পাশাপাশি, তারকেশ্বর ডেভেলপমেন্ট অথরিটির দায়িত্ব অতিরিক্ত জেলাশাসককে দেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি। তাঁর কথায়, "আগামিদিনে আমরা তারকেশ্বর ধামকে আন্তর্জাতিক তীর্থক্ষেত্রে পরিণত করব ৷ শ্রাবণী মেলাকে জাতীয় মেলার রূপ দেওয়া হবে।" তিনি এও জানান, যেটুকু ফাঁক ফোঁকর রয়ে গিয়েছে তা আগামিদিনে সরকার পূরণ করে দেব।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "খুব অল্প দিনের সরকার আমাদের। যদি আবহাওয়া ঠিক থাকে তাহলে উত্তরপ্রদেশ, উজ্জয়নীর মতো তারকেশ্বরে যারা আসেন তাঁদের উপরও পুষ্প বৃষ্টি করা হবে ৷ পরিবহণ দফতর এটা করবে। যে গুরু দায়িত্ব আমাদের দিয়েছেন আমি সেই দায়িত্ব পালন করব। এর অন্যথা হবে না।"