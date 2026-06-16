কার্শিয়াংয়ে জনকল্যাণ সভা: ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেলসে গোর্খা যুবকদের চাকরির প্রতিশ্রুতি মুখ্যমন্ত্রীর

কার্শিয়াংয়ে জনকল্যাণ সভা: ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেলসে গোর্খা যুবকদের চাকরির প্রতিশ্রুতি মুখ্যমন্ত্রীর
পাহাড়ের উন্নয়নে ডাবল ইঞ্জিন সরকারের জোর, কার্শিয়াংয়ে জনকল্যাণ শিবিরে বার্তা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর
Published : June 16, 2026 at 5:35 PM IST
কার্শিয়াং, 16 জুন: পাহাড়ের সার্বিক উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিকে পাখির চোখ করে মঙ্গলবার কার্শিয়াংয়ে এক জনকল্যাণ শিবিরে যোগ দিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এদিন মন্টেভিট ময়দানে জনসভার পর স্থানীয় গোথেলস স্কুল গ্রাউন্ডে আয়োজিত এক সরকারি অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী পাহাড়ের উন্নয়নে একাধিক প্রকল্পের ঘোষণা করেন। বিশেষ করে, দীর্ঘদিন ধরে স্তিমিত থাকা ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেলস পুনরুজ্জীবনের ঘোষণা পাহাড়ের যুবসমাজের মধ্যে বিশেষ আশার সঞ্চার করেছে।
মুখ্যমন্ত্রী এদিন ঘোষণা করেন, ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেলস এবং রাজ্য পুলিশে নতুন করে এক হাজার জন গোর্খা যুবক-যুবতীকে নিয়োগ করা হবে। তিনি মনে করিয়ে দেন, বিগত সরকারের আমলে এই বাহিনীতে নিয়োগ কার্যত বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, যার ফলে এই ঐতিহাসিক বাহিনী মাত্র দু’টি ব্যাটেলিয়নে এসে ঠেকেছিল। তবে বর্তমান সরকার পাহাড়ের যুবকদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে এই বাহিনীকে নতুন করে সাজাবে এবং নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা রাখা হবে।
জনকল্যাণ শিবিরে উপস্থিত উপভোক্তাদের উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানান, কোনও প্রকার দুর্নীতি ছাড়াই কেন্দ্রীয় ও রাজ্যের মোট 54টি সামাজিক প্রকল্পের সুবিধা সরাসরি সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়াই বর্তমান সরকারের মূল লক্ষ্য। তিনি পাহাড়ের উন্নয়নের প্রশ্নে পূর্ববর্তী সরকারের তীব্র সমালোচনা করে অভিযোগ করেন, প্রকৃতি পাহাড়কে দু’হাতে সাজালেও বিগত সরকার এখানকার যুবসমাজের জন্য কোনও কাজ করেনি।
তাঁর দাবি, 2024-25 অর্থবছরে পাহাড়ের উন্নয়নে 180 কোটি টাকা বরাদ্দ হলেও তা যথাযথভাবে ব্যয় হয়নি, বরং দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। এই ব্যর্থতা কাটিয়ে বর্তমান সরকার পাহাড়ের জন্য বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ দ্বিগুণেরও বেশি করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।
ভবিষ্যতের উন্নয়ন পরিকল্পনার অংশ হিসেবে মুখ্যমন্ত্রী কালিম্পংয়ে নতুন মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন এবং সামগ্রিক স্বাস্থ্য পরিষেবার মানোন্নয়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। পাশাপাশি জাতীয় সড়ক, রাস্তাঘাট এবং জিটিএ-র আওতাধীন সমস্ত সংযোগ ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করার কথাও ঘোষণা করেন তিনি। পাহাড়ের পঞ্চায়েত এলাকাগুলিতে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা ও জল জীবন মিশনের কাজ দ্রুত শুরু করার পাশাপাশি পর্যটন শিল্পকে চাঙ্গা করতে নতুন পর্যটন কেন্দ্র তৈরি এবং রোপওয়ে নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে হর্টিকালচার ও মাইনর ইরিগেশনের অধীনে পাহাড়ে আরও নতুন নার্সারি তৈরির কথা জানান তিনি। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের বাড়ি তৈরির জন্য 3 লক্ষ টাকা করে অনুদান প্রদানের ঘোষণাও করেন মুখ্যমন্ত্রী।
এদিনের অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক, বিধায়ক বিশাল লামা, নোমান রাই, সোনম লামা, ভরত ছেত্রী-সহ প্রশাসনিক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এডিজি (উত্তরবঙ্গ) কালিয়াপ্পন জয়রামন, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের সচিব আর বিমলা, দার্জিলিংয়ের পুলিশ সুপার প্রতীক্ষা ঝারখারিয়া এবং দার্জিলিংয়ের জেলাশাসক হরিশঙ্কর পানিকের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য।
মঞ্চে বক্তব্য রাখার পর মুখ্যমন্ত্রী নিজে জনকল্যাণ শিবিরটি ঘুরে দেখেন এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন। পরিশেষে, পাহাড়কে বাংলার প্রকৃতির ‘শ্রেষ্ঠ উপহার’ হিসেবে অভিহিত করে তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, ‘‘বিজেপি সরকার পাহাড়ের উন্নয়নের পূর্ণ দায়িত্ব নিয়েছে এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও সার্বিক বিকাশের মাধ্যমে পাহাড়ের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনা হবে।’’