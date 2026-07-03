সরকারি আইনজীবীদের কড়া বার্তা শুভেন্দুর, উষ্মা কলকাতার প্যানেল নিয়ে

সরকারি আইনজীবীদের কড়া বার্তা শুভেন্দুর, উষ্মা কলকাতার প্যানেল নিয়ে
আইনজীবীদের শুভেন্দুর বার্তা, সরকার যেন কোনও মামলায় না হারে ৷ পাশাপাশি আইনজীবীরা যাতে পুলিশ এবং অন্য সরকারি আধিকারিকদের সাহায্য পান সেই নির্দেশও দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷
Published : July 3, 2026 at 6:53 AM IST
কলকাতা, 3 জুলাই : আদালতে রাজ্য সরকারকে যেন আর মুখ থুবড়ে পড়তে না হয়। সরকারি আইনজীবীদের সঙ্গে বৈঠকে এমনই বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার নবান্ন সভাঘরে রাজ্য সরকারের প্যানেলে থাকা আইনজীবীদের নিয়ে একটি বিশেষ বৈঠক করেন তিনি। সেখানেই আইনি লড়াইয়ে রাজ্যকে জেতানোর রণকৌশল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।
নবান্ন সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, কোনওভাবেই আদালতে রাজ্য সরকার যেন মামলায় না হারে। সরকারের ভাবমূর্তি রক্ষায় আইনজীবীদের আরও তৎপর হতে হবে বলেও মনে করেন তিনি। পাশাপাশি কলকাতায় রাজ্য় সরকরের প্যানেলে রদবদলের ইঙ্গিতও দেন শুভেন্দু ৷
এদিনের এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে নবান্ন সভাঘরে উপস্থিত ছিলেন কলকাতার আইনজীবীরা। পাশাপাশি, জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের প্যানেলভুক্ত সরকারি আইনজীবীরাও ভার্চুয়াল মাধ্যমে এই বৈঠকে যোগ দেন। তৃণমূল সরকারের আমলে আদালতে রাজ্য সরকারের বারবার ধাক্কা খাওয়ার বিষয়টি এদিন মনে করিয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী। অতীতের সেই ধারা যাতে নতুন সরকারের আমলে অব্যাহত না থাকে, সে বিষয়ে কড়া নির্দেশ দেন। নবান্ন সূত্রের খবর, আইনজীবীদের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আগের সরকারের সময় অনেক মামলায় আপনারা হেরে এসেছেন। কিন্তু আমরা এমন কোনও পরিস্থিতি হতে দেব না যার জন্য এরকম অবস্থা হয়।" প্রশাসনের একটি অংশ মনে করছে এভাবে বর্তমান সরকারের আমলে আইনি পদক্ষেপগুলি যে আরও নিশ্ছিদ্র হতে চলেছে, সে কথাই এদিন স্পষ্ট করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী।
সরকারি আইনজীবীদের প্যানেল নিয়েও বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হয়। পরিকাঠামো এবং আইনজীবীদের দক্ষতা বৃদ্ধির দিকে নজর দেওয়ার কথা উঠে আসে আলোচনায়। মুখ্যমন্ত্রী জানান, জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে সরকারি আইনজীবীদের প্যানেল নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। তবে কলকাতার ক্ষেত্রে প্যানেল কিছুটা দুর্বল বলে তিনি মনে করছেন। কলকাতার প্যানেলটিকে আরও শক্তিশালী করার জন্য অবিলম্বে বিষয়টি খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।
অনেক সময়ই অভিযোগ ওঠে, আদালতে সরকারের হয়ে মামলা লড়ার ক্ষেত্রে পুলিশ বা বিভিন্ন দফতরের সরকারি আধিকারিকদের কাছ থেকে পর্যাপ্ত সহযোগিতা পান না আইনজীবীরা। তার জেরে যথাসময়ে উপযুক্ত নথি বা তথ্য আদালতে পেশ করা সম্ভব হয় না। রায় সরকারের বিপক্ষে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয় ৷ এই বিষয়টি নিয়েও এদিন অত্যন্ত কড়া অবস্থান নেন মুখ্যমন্ত্রী। তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিক বা আমলাদের অসহযোগিতার কারণে যাতে কোনও মামলায় সরকারের নেতিবাচক দিক প্রকাশ্যে না আসে, সে বিষয়ে সতর্ক করেন তিনি। এই ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হলে কী করণীয়, তাও বুঝিয়ে দেন।
সবশেষে আইনজীবীদের পুরোপুরি আশ্বস্ত করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "কোনও পুলিশ আধিকারিক বা কোনও সরকারি আধিকারিক যদি সহযোগিতা না করেন তাহলে সেটা ডিজিপি বা ডিজি লিগালকে জানাবেন ৷ না হলে তো আমি আছিই।" মুখ্যমন্ত্রীর এই বার্তার পরেই প্রশাসনিক মহলে স্পষ্ট যে, আইনি ক্ষেত্রে রাজ্যকে আরও মজবুত করতে বদ্ধপরিকর বর্তমান সরকার।