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ফালাকাটায় বেআইনি সুপারি চক্রের পর্দাফাঁস ! দুর্নীতির বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স': মুখ্যমন্ত্রী

Falakata Betel Nuts Smuggling Racket: ফালাকাটার গুদাম থেকে উদ্ধার 1 লক্ষ 17 হাজার 200 কেজি সুপারি ৷ দুই ব্যক্তিকে পাকড়াও করেছে পুলিশ ৷

CM Suvendu Adhikari
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী (ফাইল ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 3, 2026 at 6:27 PM IST

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কলকাতা, 3 নভেম্বর: রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই যে কোনও ধরনের দুর্নীতির বিরুদ্ধে লাগাতার 'জিরো টলারেন্স' বা আপোসহীন নীতির বার্তা দিয়ে এসেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । রাজ্যে বেআইনি কাজকর্ম ও অপরাধমূলক চক্রের বাড়বাড়ন্ত রুখতে পুলিশ-প্রশাসনকে তিনি পূর্ণ স্বাধীনতা বা 'ফ্রি হ্যান্ড' দিয়েছেন । সেই কঠোর অবস্থানেরই বড় প্রমাণ মিলল উত্তরবঙ্গে ।

ফালাকাটায় আন্তর্জাতিক বেআইনি সুপারি চোরাচালান চক্রের পর্দাফাঁস করে জেলা পুলিশের নজিরবিহীন সাফল্যে রীতিমতো পিঠ চাপড়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী । আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশের অধীন ফালাকাটা থানার একযোগে চালানো সাঁড়াশি অভিযানে উদ্ধার হয়েছে 1 লক্ষ 17 হাজার 200 কেজি বেআইনি সুপারি । ঘটনাস্থল থেকেই হাতেনাতে গ্রেফতার করা হয়েছে দুই মূল অভিযুক্তকে ।

মুখ্যমন্ত্রী সোশাল মিডিয়ায় জানান, রাজ্যজুড়ে যেকোনও ধরনের বেআইনি ব্যবসা, চোরাচালান এবং সংগঠিত অপরাধ চক্রের বিরুদ্ধে সরকার সবসময় আপোসহীন মনোভাব নিয়েই কাজ করে চলেছে । উত্তরবঙ্গে বড়সড় এই চক্রটির হদিশ মেলায় জেলা পুলিশের প্রশংসা করে তিনি বলেন, "আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং অপরাধ দমনে পুলিশ অত্যন্ত সক্রিয় ও প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছে ।" সমাজবিরোধী ও অবৈধ কাজে জড়িত কাউকেই কোনও পরিস্থিতিতে রেয়াত করা হবে না বলে তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় হুঁশিয়ারি দিয়েছেন । পুলিশকে দেওয়া পূর্ণ স্বাধীনতার কারণেই এই ধরনের বড় সাফল্য সম্ভব হয়েছে বলে মনে করছে প্রশাসনিক মহল ।

তদন্তকারীদের সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন পথ ব্যবহার করে ভিনরাজ্য ও ভিনদেশ থেকে বিপুল পরিমাণ সুপারি পাচারের ছক কষা হয়েছিল । গোপন সূত্রে পাওয়া সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতেই ফালাকাটা থানার পুলিশ একাধিক গুদামে একযোগে এই ঝটিকা অভিযান চালায় । তল্লাশি চালাতেই গুদামের ভেতর থেকে বস্তা বস্তা সুপারি উদ্ধার হতে থাকে, যার মোট পরিমাণ দাঁড়িয়েছে 1 লক্ষ 17 হাজার 200 কেজি । প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ আধিকারিকদের অনুমান, বাজেয়াপ্ত হওয়া বিপুল পরিমাণ সুপারির একটি বড় অংশই বিদেশি উৎসের ।

আন্তর্জাতিক সীমান্ত গলিয়ে কীভাবে এই সামগ্রী এ রাজ্যে ঢুকল এবং তা কোথায় পাচারের পরিকল্পনা ছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । এই কারবারে সরাসরি যুক্ত থাকার অভিযোগে ঘটনাস্থল থেকেই বাপ্পন সাহা ও সুজন বর্মন নামে দুই ব্যক্তিকে পাকড়াও করেছে পুলিশ । ধৃতদের নিজেদের হেফাজতে নিয়ে বিস্তারিত জেরার প্রক্রিয়া শুরু করতে আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে ।

পুলিশের অনুমান, ধৃতরা কেবল এই পাচার প্রক্রিয়ার সামনের অংশ ছিল । এর পেছনে একটি শক্তিশালী আন্তঃরাজ্য ও আন্তর্জাতিক চোরাচালান চক্র সক্রিয় রয়েছে । সেই চক্রের শিকড় কত দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে এবং নেপথ্যের প্রভাবশালী মাথাদের চিহ্নিত করতে বিভিন্ন প্রান্তে জোরদার তল্লাশি ও অভিযান জারি রেখেছে আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশ । উত্তরবঙ্গে বেআইনি পাচার চক্রের মেরুদণ্ড ভেঙে দিতে এই অভিযানকে সাম্প্রতিক সময়ের একটি বড় সাফল্য হিসেবে দেখা হচ্ছে ।

TAGGED:

BETEL NUTS SMUGGLING RACKET
FALAKATA BETEL NUTS RACKET
SUVENDU ADHIKARI
বেআইনি সুপারি চোরাচালান
সুপারি চোরাচালান চক্রের পর্দাফাঁস

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