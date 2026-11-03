ফালাকাটায় বেআইনি সুপারি চক্রের পর্দাফাঁস ! দুর্নীতির বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স': মুখ্যমন্ত্রী

ফালাকাটায় বেআইনি সুপারি চক্রের পর্দাফাঁস ! দুর্নীতির বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স': মুখ্যমন্ত্রী
Falakata Betel Nuts Smuggling Racket: ফালাকাটার গুদাম থেকে উদ্ধার 1 লক্ষ 17 হাজার 200 কেজি সুপারি ৷ দুই ব্যক্তিকে পাকড়াও করেছে পুলিশ ৷
Published : November 3, 2026 at 6:27 PM IST
কলকাতা, 3 নভেম্বর: রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই যে কোনও ধরনের দুর্নীতির বিরুদ্ধে লাগাতার 'জিরো টলারেন্স' বা আপোসহীন নীতির বার্তা দিয়ে এসেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । রাজ্যে বেআইনি কাজকর্ম ও অপরাধমূলক চক্রের বাড়বাড়ন্ত রুখতে পুলিশ-প্রশাসনকে তিনি পূর্ণ স্বাধীনতা বা 'ফ্রি হ্যান্ড' দিয়েছেন । সেই কঠোর অবস্থানেরই বড় প্রমাণ মিলল উত্তরবঙ্গে ।
ফালাকাটায় আন্তর্জাতিক বেআইনি সুপারি চোরাচালান চক্রের পর্দাফাঁস করে জেলা পুলিশের নজিরবিহীন সাফল্যে রীতিমতো পিঠ চাপড়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী । আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশের অধীন ফালাকাটা থানার একযোগে চালানো সাঁড়াশি অভিযানে উদ্ধার হয়েছে 1 লক্ষ 17 হাজার 200 কেজি বেআইনি সুপারি । ঘটনাস্থল থেকেই হাতেনাতে গ্রেফতার করা হয়েছে দুই মূল অভিযুক্তকে ।
মুখ্যমন্ত্রী সোশাল মিডিয়ায় জানান, রাজ্যজুড়ে যেকোনও ধরনের বেআইনি ব্যবসা, চোরাচালান এবং সংগঠিত অপরাধ চক্রের বিরুদ্ধে সরকার সবসময় আপোসহীন মনোভাব নিয়েই কাজ করে চলেছে । উত্তরবঙ্গে বড়সড় এই চক্রটির হদিশ মেলায় জেলা পুলিশের প্রশংসা করে তিনি বলেন, "আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং অপরাধ দমনে পুলিশ অত্যন্ত সক্রিয় ও প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছে ।" সমাজবিরোধী ও অবৈধ কাজে জড়িত কাউকেই কোনও পরিস্থিতিতে রেয়াত করা হবে না বলে তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় হুঁশিয়ারি দিয়েছেন । পুলিশকে দেওয়া পূর্ণ স্বাধীনতার কারণেই এই ধরনের বড় সাফল্য সম্ভব হয়েছে বলে মনে করছে প্রশাসনিক মহল ।
তদন্তকারীদের সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন পথ ব্যবহার করে ভিনরাজ্য ও ভিনদেশ থেকে বিপুল পরিমাণ সুপারি পাচারের ছক কষা হয়েছিল । গোপন সূত্রে পাওয়া সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতেই ফালাকাটা থানার পুলিশ একাধিক গুদামে একযোগে এই ঝটিকা অভিযান চালায় । তল্লাশি চালাতেই গুদামের ভেতর থেকে বস্তা বস্তা সুপারি উদ্ধার হতে থাকে, যার মোট পরিমাণ দাঁড়িয়েছে 1 লক্ষ 17 হাজার 200 কেজি । প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ আধিকারিকদের অনুমান, বাজেয়াপ্ত হওয়া বিপুল পরিমাণ সুপারির একটি বড় অংশই বিদেশি উৎসের ।
Our Government remains steadfast in its commitment to Zero Tolerance against all forms of illicit trade, smuggling and organized rackets across West Bengal. In a swift and decisive operation based on credible intelligence, the Falakata Police under Alipurduar District Police has successfully cracked down on a major illegal betel nut (supari) syndicate, seizing an astounding 1,17,200 kg of betel nuts across multiple storage facilities. A significant portion of the recovered consignment appears to be of foreign origin. Two individuals (Bapon Saha & Sujan Barman) have been apprehended on the spot and Cases have been registered under relevant sections of the Law to seek Police remand. Raids are actively continuing to trace and nab every remaining associate connected to this network. I commend the Alipurduar District Police for their vigilance, proactiveness and dedication to upholding law and order. No one involved in anti-social or unlawful activities will be spared.— Suvendu Adhikari (@SuvenduWB) November 3, 2026
আন্তর্জাতিক সীমান্ত গলিয়ে কীভাবে এই সামগ্রী এ রাজ্যে ঢুকল এবং তা কোথায় পাচারের পরিকল্পনা ছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । এই কারবারে সরাসরি যুক্ত থাকার অভিযোগে ঘটনাস্থল থেকেই বাপ্পন সাহা ও সুজন বর্মন নামে দুই ব্যক্তিকে পাকড়াও করেছে পুলিশ । ধৃতদের নিজেদের হেফাজতে নিয়ে বিস্তারিত জেরার প্রক্রিয়া শুরু করতে আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে ।
পুলিশের অনুমান, ধৃতরা কেবল এই পাচার প্রক্রিয়ার সামনের অংশ ছিল । এর পেছনে একটি শক্তিশালী আন্তঃরাজ্য ও আন্তর্জাতিক চোরাচালান চক্র সক্রিয় রয়েছে । সেই চক্রের শিকড় কত দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে এবং নেপথ্যের প্রভাবশালী মাথাদের চিহ্নিত করতে বিভিন্ন প্রান্তে জোরদার তল্লাশি ও অভিযান জারি রেখেছে আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশ । উত্তরবঙ্গে বেআইনি পাচার চক্রের মেরুদণ্ড ভেঙে দিতে এই অভিযানকে সাম্প্রতিক সময়ের একটি বড় সাফল্য হিসেবে দেখা হচ্ছে ।