রিভার ক্রুজ-বিশেষ অ্যাপ ! জগদ্ধাত্রী পুজোয় নানা পরিকল্পনা, নজরদারিতে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী

রিভার ক্রুজ-বিশেষ অ্যাপ ! জগদ্ধাত্রী পুজোয় নানা পরিকল্পনা, নজরদারিতে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী
Jagaddhatri Puja Preparations: কেন্দ্রীয় জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটি, পূর্ত দফতর এবং বিদ্যুৎ দফতরের আধিকারিকদেরও বৈঠক হয়েছে । জগদ্ধাত্রী পুজো নিয়ে ভিডিয়ো কনফারেন্স করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ।
Published : October 29, 2026 at 9:34 PM IST
চন্দননগর, 29 অক্টোবর: চোরবাগান-কাণ্ডের পুনরাবৃত্তি যাতে না-ঘটে তার জন্য চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজোতে আরও তৎপর পুলিশ প্রশাসন । এবার রাজ্য সরকারের তরফে একাধিক নয়া ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে । রিভার ক্রুজ, ফেরি সার্ভিস, প্রবীণদের জন্য বিশেষ দর্শনের ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য পরিষেবা ও বিশেষ অ্যাপ করার চিন্তা-ভাবনার কথা জানিয়েছেন বিধায়ক দীপাঞ্জন গুহ ।
ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বৈঠক করেছেন প্রশাসনের আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে । এদিকে সুষ্ঠভাবে পুজো সম্পন্ন করতে প্রশাসনিক স্তরে বিভিন্ন বৈঠক করা হচ্ছে । চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজোয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে কেন্দ্রীয় কমিটি । তারাও পুজো কমিটিগুলিকে নিয়ে প্রতিদিন আলোচনায় বসছে বলে জানা গিয়েছে ৷
চন্দননগরের আকর্ষণ জগদ্ধাত্রী পুজো
চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজোর খ্যাতি রয়েছে দেশে ও বিদেশে । বহু বিদেশি পর্যটক চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজো দেখতে আসেন । প্রতিমা ও আলোকসজ্জার টানে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগম হয় এই শহরে । পঞ্চমী থেকে দশমী পর্যন্ত দর্শনার্থীদের ভিড়ে কার্যত জনসমুদ্রে পরিণত হয় চন্দননগর । বিপুল জনসমাগম সামাল দিতে নানা পরিকল্পনা সাজাচ্ছে প্রশাসন ।
চন্দননগরের বিধায়ক দীপাঞ্জন গুহ বলেন, "এবারের পুজোর প্রস্তুতিতে প্রশাসনের প্রতিটি দফতর সমন্বয় রেখে কাজ করছে । এতদিন পর্যন্ত প্রাক্তন বিধায়ক মিটিংয়ে এসে ভাষণ দিতেন, আর প্রশাসনের আধিকারিকেরা চুপচাপ শুনতেন । কেন্দ্রীয় কমিটির বাকি সদস্যরাও শুনতেন । এবারকার জগদ্ধাত্রী পুজোয় বর্তমান বিধায়ক মিটিংয়ে বসছেন, তিনি শুনছেন আর বাকিরা বলছেন । এটাই পরিবর্তন ।"
জগদ্ধাত্রী পুজোয় বিশেষ ব্যবস্থা
তাঁর কথায়, "জগদ্ধাত্রী পুজোয় স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য অ্যাম্বুল্যান্স চলাচল ও চিকিৎসা পরিষেবায় বিশেষ নজর থাকবে । চুঁচুড়া ও চন্দননগর দুই হাসপাতালকেই প্রস্তুত রাখার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে । দর্শনার্থীদের জন্য মেডিক্যাল ও সেবাকেন্দ্র গড়ে তোলা, ঘাট ও রাস্তায় যাতায়াতের সমস্যা কমানো এবং ওয়েলকাম গেট তৈরির বিষয়েও ভাবনাচিন্তা চলছে । বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরকেও বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বলা হয়েছে ।"
বয়স্ক মানুষদের পুজো দেখার ইচ্ছা পূরণ করা সহজ হবে বলে মনে করছে প্রশাসন । জানা গিয়েছে, দর্শনার্থীদের সুবিধার্থে একটি বিশেষ অ্যাপ চালু করার পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে । অ্যাপের মাধ্যমে বিভিন্ন পুজো মণ্ডপের তথ্য, যাতায়াতের সুবিধা অসুবিধা এবং প্রয়োজনীয় পরিষেবা সম্পর্কে জানা যাবে । পাশাপাশি থাকবে হেল্পলাইন নম্বর । ফলে দর্শনার্থীরা নিজেদের পছন্দমতো মণ্ডপে যাওয়ার পরিকল্পনা করতে পারবেন এবং প্রয়োজনে সাহায্য চাইতে পারবেন । জিটি রোড ফাঁকা রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে প্রশাসনের তরফে ।
বিধায়ক দীপাঞ্জন আরও বলেন, "মুখ্যমন্ত্রীও চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজো বড় করে আয়োজন করার বিষয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন এবং এক্ষেত্রে সরকারের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন ।" সম্প্রতি বৈদ্যবাটিতে এসেও মুখ্যমন্ত্রী চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজো ভালোভাবে আয়োজনের কথা বলেছিলেন বলে জানান বিধায়ক । প্রশাসনের বিভিন্ন দফতরের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটি, পূর্ত দফতর এবং বিদ্যুৎ দফতরের আধিকারিকদের সঙ্গেও বৈঠক ও আলোচনা হয়েছে । জগদ্ধাত্রী পুজো নিয়ে ভিডিয়ো কনফারেন্স করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ।
রিভার ক্রুজের প্যাকেজ
জগদ্ধাত্রী পুজোয় পর্যটনকে বিশেষভাবে তুলে ধরার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে । বাইরে থেকে আসা পর্যটকদের জন্য থাকছে রিভার ক্রুজের ব্যবস্থা । প্যাকেজের মাধ্যমে পর্যটকেরা গঙ্গাবক্ষে বাবুঘাট থেকে চন্দননগর ঘাটে এসে প্রতিমা দর্শন করে ফিরে যেতে পারবেন । চন্দননগর থেকে ভদ্রেশ্বর পর্যন্ত ফেরি পরিষেবা চালুর পরিকল্পনাও রয়েছে । দর্শনার্থীরা গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণের পাশাপাশি শহরের পুজো উপভোগ করার সুযোগ পাবেন । বিসর্জনের শোভাযাত্রা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা, নির্ধারিত সময়ে শোভাযাত্রা শুরু করা এবং ঘাটে নিরাপত্তা বজায় রাখার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে । বিসর্জনের সময় কেউ যাতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে না পারে, তার জন্যও নজরদারি থাকবে ।
কোমর বাঁধছে পুজো কমিটিগুলি
চন্দননগর কেন্দ্রীয় জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটির চেয়ারম্যান নিমাইচন্দ্র দাস বলেন, "চোরবাগানের ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে প্রত্যেকদিন কেন্দ্রীয় কমিটি মিটিং করছে । বিধায়ক দীপাঞ্জন গুহের তৎপরতা রয়েছে । আমরা 180টি পুজো কমিটিকে বারবার অনুরোধ করেছি প্রবেশ পথ ছোট করতে এবং বাহির পথ বড় করার জন্য । চুঁচুড়া, চন্দননগর, মানকুন্ডু যে স্টেশন রোডগুলি রয়েছে, সেখানে বহু মানুষের ভিড় হয় । সেটার জন্য বিভিন্ন প্রশাসনিক এবং আমাদের পুজো কমিটির তরফেও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে । বিভিন্ন জায়গায় গার্ডরেলের মাধ্যমে পুলিশ প্রশাসনকে তৎপর হওয়ার আবেদন জানিয়েছি ।"
বিজেপি সরকারের আমলে প্রথম জগদ্ধাত্রী পুজো ৷ প্রশাসন তাদের প্রস্তুতি সারছে ৷ দেখার অপেক্ষা এবারের জগদ্ধাত্রী পুজো আদৌ বিগত বছরগুলিকে ছাপিয়ে যেতে পারে কি না ৷