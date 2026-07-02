আবাস যোজনায় দ্রুত দ্বিতীয় কিস্তির টাকা মেটানোর নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

আবাস যোজনায় দ্রুত দ্বিতীয় কিস্তির টাকা মেটানোর নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর
বৃহস্পতিবার নবান্নে মুখ্যসচিব ও সমস্ত দফতরের সচিবদের নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী প্রশাসনিক বৈঠক করেন৷ সেখানে তিনি সরকারি অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন৷
Published : July 2, 2026 at 8:31 PM IST
কলকাতা, 2 জুলাই: নবান্নের শীর্ষ আমলাদের নিয়ে রিভিউ বৈঠকে আবাস যোজনা নিয়ে কড়া বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার রাজ্যের মুখ্যসচিব ও সমস্ত দফতরের সচিবদের নিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক বৈঠক করেন তিনি। এই বৈঠকেই ‘বাংলার বাড়ি’ প্রকল্পের দ্বিতীয় কিস্তির টাকা দ্রুত ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে অনুদান দেওয়ার ক্ষেত্রে যাতে সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা বজায় থাকে, সেই বিষয়ে হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তিনি।
প্রশাসন সূত্রের খবর, পূর্ববর্তী তৃণমূল সরকারের আমলে প্রায় 16 লক্ষ উপভোক্তা এই আবাস প্রকল্পের প্রথম কিস্তির টাকা পেয়েছিলেন। এবার তাঁদেরই দ্বিতীয় কিস্তির টাকা দ্রুত মিটিয়ে দেওয়ার জন্য পঞ্চায়েত দফতরকে নির্দেশ দিয়েছে নবান্ন। কিন্তু অতীতে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা বণ্টনে ভূরি ভূরি অনিয়মের অভিযোগ সামনে এসেছে। অযোগ্য ব্যক্তিদের নাম তালিকায় ঢুকে যাওয়ার মতো ঘটনাও ঘটেছে বারবার। সেই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়েই এবার চরম সতর্কতা অবলম্বন করতে চাইছে বর্তমান সরকার।
আধিকারিকদের সতর্ক করে বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "কোনোভাবেই অযোগ্য ব্যক্তি যেন এই প্রকল্পের সুবিধা না পান, তা নিশ্চিত করতে হবে। প্রকল্পের অর্থ যেন শুধুমাত্র প্রকৃত প্রাপকদের হাতেই পৌঁছয়।" প্রশাসনিক মহলের মতে, এই কড়া বার্তার মাধ্যমে নতুন সরকার বুঝিয়ে দিল যে, উপভোক্তা বাছাইয়ের ক্ষেত্রে প্রশাসন এবার আরও সতর্কভাবে তালিকা যাচাই করবে।
শুধু পুরনো উপভোক্তাদের বকেয়া টাকা মেটানোই নয়, নতুন করে যাঁরা বাড়ির আবেদন করবেন তাঁদের জন্যও বড় পদক্ষেপ করতে চলেছে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন, ‘প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা’-র আওতায় রাজ্যে দ্রুত নতুন করে সমীক্ষা শুরু করতে হবে। এই সমীক্ষার মাধ্যমে রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তে ঘুরে প্রকৃত গৃহহীন এবং আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা পরিবারগুলিকে চিহ্নিত করার কাজ শুরু হবে। প্রশাসনের একাংশের মতে, নতুন সমীক্ষার মূল উদ্দেশ্যই হল গোটা প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ফেরানো। যাঁদের মাথার উপর সত্যিই পাকা ছাদ নেই, তাঁদের দ্রুত সরকারি সাহায্যের আওতায় নিয়ে আসাই এখন নবান্নের প্রধান লক্ষ্য।
এদিনের বৈঠকে শুধুমাত্র আবাস যোজনাতেই সীমাবদ্ধ থাকেননি মুখ্যমন্ত্রী। সদ্য পেশ হওয়া রাজ্য বাজেটে ঘোষিত প্রকল্পগুলি নিয়েও তিনি কড়া নির্দেশ দিয়েছেন। বাজেটে যে সমস্ত জনকল্যাণমুখী প্রকল্পের কথা ঘোষণা করা হয়েছে, সেগুলি যাতে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে বাস্তবায়িত হয়, সেদিকে বিশেষ জোর দিয়েছেন তিনি। কোনও সরকারি দফতর যাতে অকারণে কাজ ফেলে না রাখে, সেই বিষয়েও সচিবদের সতর্ক করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, "বাজেটে যে সমস্ত প্রকল্পের ঘোষণা করা হয়েছে, সেগুলি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাস্তবায়িত করতে হবে।"
পাশাপাশি, রাজ্যের কোষাগারের কথা মাথায় রেখে সরকারি খরচেও রাশ টানার বার্তা দিয়েছেন তিনি। সব দফতরকেই তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, একান্ত প্রয়োজন ছাড়া কোনোভাবেই অযথা অর্থ ব্যয় করা যাবে না। যেখানে যেটুকু খরচ প্রয়োজন, কেবল সেটুকু করতে হবে। অপ্রয়োজনীয় খরচে পুরোপুরি দাঁড়ি টানতে চাইছে রাজ্য সরকার। প্রশাসনিক মহলের মতে, সরকারি খরচে নিয়ন্ত্রণ এনে রাজ্যে একটি সুস্থ আর্থিক শৃঙ্খলা কায়েম করতেই মুখ্যমন্ত্রীর এই কড়া নির্দেশ।
প্রশাসনিক পর্যবেক্ষকদের মতে, নতুন সরকারের এই প্রশাসনিক তৎপরতা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। একদিকে বাংলার বাড়ি প্রকল্পে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা পাওয়ার খবরে বহু সাধারণ মানুষ প্রবল স্বস্তি পাবেন। অন্যদিকে, নতুন করে সমীক্ষার নির্দেশ দেওয়ায় আগামী দিনে আরও বহু প্রকৃত গরিব ও গৃহহীন পরিবার সরকারি আবাসনের সুযোগ পাবেন বলেই আশা করা হচ্ছে।