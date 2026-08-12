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নেতাজি-অবমাননায় পুলিশকে কঠোর ব্যবস্থার নির্দেশ, আইন সবার জন্য সমান; অনন্ত মহারাজকে বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন উত্তরবঙ্গের বেশ কয়েকজন বিজেপি বিধায়ক। তাঁদের মূল অভিযোগ ছিল, সোশাল মিডিয়ায় দেশনায়ক নেতাজির নামে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কুৎসা রটানো হচ্ছে।

Suvendu Adhikari on Netaji Issue
নেতাজি-অবমাননায় পুলিশকে কঠোর ব্যবস্থার নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 12, 2026 at 7:41 PM IST

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কলকাতা, 12 অগস্ট: নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে অসম্মান করলেই কড়া ব্যবস্থা নেবে পুলিশ। বিতর্কের মাঝে নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে পুলিশকে ঠিক এই নির্দেশই দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। আর এরপর থেকেই প্রশ্ন উঠছে, তবে কি এবার গ্রেফতার হবেন বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ অনন্ত মহারাজ ? স্বাভাবিকভাবেই শুরু হয়েছে জোর রাজনৈতিক চাপানোতরও। যদিও মুখ্যমন্ত্রী এদিন সরাসরি কারও নাম করেননি। তবে তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নন। সুতরাং অনন্ত মহারাজের চাপ যে ক্রমশ বাড়ছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন উত্তরবঙ্গের বেশ কয়েকজন বিজেপি বিধায়ক। মন্ত্রী আনন্দময় বর্মণ, দীপক বর্মন, নিশীথ প্রামাণিক এবং মালতী রাভা রায়ের মতো জনপ্রতিনিধিরা মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হন। তাঁদের মূল অভিযোগ ছিল, সোশাল মিডিয়ায় বিশ্ববন্দিত দেশনায়ক নেতাজির নামে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কুৎসা রটানো হচ্ছে। এই বৈঠকের পরেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কড়া বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, "নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিক ও ভারতবর্ষের স্বাধীনতা পাইয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রধান স্থপতি হিসেবে প্রত্যেকেই স্বীকার করে। যারা সোশাল মিডিয়াতে নেতাজী সম্পর্কিত অপমানজনক, মিথ্যা অপপ্রচার করার দুঃসাহস দেখিয়েছেন, তাদের বিরুদ্ধে সরকারি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"

রাজ্য পুলিশের ডিজি সিদ্ধিনাথ গুপ্তা, এডিজি (আইনশৃঙ্খলা) অজয় রানাডে এবং সাইবার সেলের ডিজি সঞ্জয় সিংকে এই বিষয়ে কড়া পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএস)-এর নির্দিষ্ট ধারায় অবিলম্বে মামলা রুজু করে গ্রেফতারি শুরু করার কথা বলা হয়েছে। সোশাল মিডিয়া থেকে পোস্ট ডিলিট করলেও যে আইনি পদক্ষেপ থেকে পার পাওয়া যাবে না, তা সাফ জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলিকেও এই বিষয়ে কড়া পদক্ষেপ নিতে বলা হচ্ছে।

অনন্ত মহারাজের মন্তব্য প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমি আলাদা করে কারও নাম বলব না। কাউকে হিরো বা জিরো করার জন্য বলিনি। আইন সবার ক্ষেত্রে সমান। তিনি মন্ত্রী হোন, সান্ত্রী হোন, সাংসদ হোন, বিধায়ক হোন, যেই হোন, যে দলেরই হোন, এমনকি যদি সরকারি কর্মচারী, পুলিশকর্মী হোন, তার ক্ষেত্রেও আইন সমানভাবে প্রয়োগ করা হবে।"

নেতাজিকে সম্মান জানাতে এদিন দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণাও করেছে রাজ্য সরকার। রাজ্যের সমস্ত বিধায়ক সেবা কেন্দ্রের নাম পরিবর্তন করে 'নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু সেবা কেন্দ্র' রাখা হয়েছে। পাশাপাশি, রাজ্যের সমস্ত সরকারি স্কুল ও অফিসে নেতাজির ছবি রাখা বাধ্যতামূলক করে নির্দেশিকা জারি করেছে নবান্ন। তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর ইতিমধ্যেই নেতাজির পরিবারের কাছ থেকে এই ছবির অনুমোদন নিয়ে এসেছে। কয়েকদিনের মধ্যেই তা সমস্ত সরকারি দফতরে পৌঁছে যাবে বলে জানা গিয়েছে।

এদিন রাজ্যে এসটিএফ-এর হাতে সন্দেহভাজন জঙ্গি গ্রেফতারি নিয়েও মুখ খোলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, বাংলায় জঙ্গি কার্যকলাপ হঠাৎ করে শুরু হয়নি। আগের পুলিশ প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তার সুযোগ নিয়ে এ রাজ্যকে করিডর হিসেবে ব্যবহার করা হতো। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, "আগে পুলিশ এর উপর কাজ করত না। হরিহরপাড়া বা ক্যানিংয়ে অন্য রাজ্যের এসটিএফ এসে গ্রেপ্তার করত, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ করত না।" বর্তমানে রাজ্য পুলিশের এসটিএফ, সিআইডি এবং কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছে বলেই রাজ্যে লুকিয়ে থাকা জঙ্গিরা ধরা পড়ছে। আগামী দিনেও এই ক্র্যাকডাউন কড়া হাতেই চলবে বলে স্পষ্ট জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

TAGGED:

ANANTA MAHARAJ
CM SUVENDU ADHIKARI
নেতাজি অবমাননা
শুভেন্দু অধিকারী
SUVENDU ADHIKARI ON NETAJI ISSUE

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