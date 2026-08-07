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হাসপাতালে ভর্তি মিঠুন চক্রবর্তী, দেখতে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু

ডান হাতে চোট পেয়েছিলেন মিঠুন চক্রবর্তী। তখনই অস্ত্রোপচার করে একটি প্লেট বসানো হয় তাঁর ৷

Suvendu meet Mithun Chakraborty
মিঠুন চক্রবর্তীকে দেখতে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 7, 2026 at 1:36 PM IST

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কলকাতা, 7 অগস্ট: অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন অভিনেতা তথা বিজেপি নেতা মিঠুন চক্রবর্তী। শুক্রবার তাঁকে দেখতে হাপাতালে যান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

দক্ষিণ কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন বিজেপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মিঠুন চক্রবর্তী। হাসপাতাল সূত্রে খবর, তাঁর ডান হাতে অস্ত্রোপচার হয়েছে ৷ বেশ কয়েক বছর আগে মিঠুন চক্রবর্তী একবার পরে গিয়েছিলেন ৷ তখন তিনি ডান হাতে চোট পেয়েছিলেন। তখনই অস্ত্রোপচার করে একটি প্লেট বসানো হয় তাঁর ৷ সেই প্লেটটাই এবার খুলে দেওয়া হয়। তিন দিন আগে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন তিনি। তাঁর শারীরিক অবস্থা এখন ভালো রয়েছে বলে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন ৷ তবে তাঁকে এখনও পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে ৷ সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে শনিবার হাসপাতাল থেকে ছাড়া হতে পারে তাঁকে ৷

হাসপাতালে ভর্তি মিঠুন চক্রবর্তী, গেলেন মুখ্যমন্ত্রী (নিজস্ব ভিডিয়ো)

এদিন হাসপাতালে মুখ্যমন্ত্রী দেখা করেন মিঠুন চক্রবর্তীর সঙ্গে ৷ তাঁকে দেখে বেরিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, তিনি মিঠুন চক্রবর্তীর সঙ্গে কথা বলেছেন ৷ তাঁর শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নিয়েছেন বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী। শুভেন্দু অধিকারী বলেন, “মিঠুন চক্রবর্তীকে দেখে গেলাম। ওঁর সঙ্গে কথা বলেছি ৷ তাঁর শারীরিক পরিস্থিতির খবর নিলাম। উনি পশ্চিমবঙ্গ-সহ সারা ভারতের সম্পদ। রাজ্যে রাষ্ট্রবাদী সরকার আনার পিছনে তাঁর অবদান রয়েছে ৷"

Suvendu meet Mithun Chakraborty
মিঠুন চক্রবর্তীকে দেখতে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী (ইটিভি ভারত)

তিনি আরও বলেন, "খুব ছোট একটা অপারেশন হয়েছে ৷ গতকাল অস্ত্রোপচার হয়েছে ৷ এটা উনি নীরবে রাখতে চেয়েছিলেন ৷ যাতে এটা নিয়ে কোনও প্রচার না-হয় সেটা চেয়েছিলেন ৷ কিন্তু আমি বিষয়টা জানতাম বলেই গিয়েছিলাম। আমাদের কয়েকজন যেমন শমীকদা (শমীক ভট্টাচার্য) এবং আরও দু-একজনকে উনি বলেছিলেন ৷ আজ আমি তাঁকে দেখে গেলাম। হাসপাতালের চিকিৎসকরা তাঁকে খুব যত্নে রেখেছেন। উনি সুস্থ আছেন। উনি নিউটাউনে নিজের বাড়ি যাবেন এখান থেকে। আমি অনুরোধ করব, আগামী দু'দিন তাঁকে যেন কেউ বিরক্ত না করেন।"

বাংলা ও হিন্দি চলচ্চিত্র জগতের অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী দীর্ঘদিন ধরেই অভিনয়ের পাশাপাশি রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও সক্রিয়। সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচি এবং জনসভায়ও তাঁকে নিয়মিত দেখা গিয়েছে। ফলে তাঁর অসুস্থতার খবরে অনুরাগী ও দলীয় কর্মীদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর এই সৌজন্য সাক্ষাৎ রাজনৈতিক মহলেও তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

TAGGED:

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী
MITHUN CHAKRABORTY
হাসপাতালে মিঠুন চক্রবর্তী
CM SUVENDU ADHIKARI
MITHUN ADMITTED IN HOSPITAL

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