জলদাপাড়ায় দুই হস্তীশাবকের নামকরণ মুখ্যমন্ত্রীর, শিং পুড়িয়ে বার্তা চোরাশিকারিদের

জলদাপাড়ায় দুই হস্তীশাবকের নামকরণ মুখ্যমন্ত্রীর, শিং পুড়িয়ে বার্তা চোরাশিকারিদের
Suvendu Adhikari in Alipurduar: আলিপুরদুয়ারকে আন্তর্জাতিক পর্যটন গন্তব্যের বার্তা শুভেন্দুর ৷ বন্ধ চা-বাগান খোলা এবং চা শ্রমিকদের 20 শতাংশ বোনাসের প্রসঙ্গও তুলে ধরেন তিনি ।
Published : September 22, 2026 at 11:30 PM IST
আলিপুরদুয়ার, 22 সেপ্টেম্বর: এক দিকে চোরাশিকারিদের বিরুদ্ধে কড়া বার্তা, অন্যদিকে জঙ্গল ঘিরে পর্যটনের নতুন সম্ভাবনার ঘোষণা । বিশ্ব গণ্ডার দিবসে আলিপুরদুয়ার থেকে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ এবং পর্যটন- দুই ক্ষেত্রেই বড় বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । মঙ্গলবার কালচিনির সুভাষিণী চা বাগানের মাঠে বন দফতরের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তিনি ঘোষণা করলেন, আলিপুরদুয়ারকে আন্তর্জাতিক পর্যটন গন্তব্য হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে । পাশাপাশি বন্ধ চা-বাগান খোলা এবং চা শ্রমিকদের 20 শতাংশ বোনাসের প্রসঙ্গও তুলে ধরেন তিনি ।
বিশ্ব গণ্ডার দিবস উপলক্ষে এ দিনের অনুষ্ঠানের অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ কর্মসূচি ছিল বাজেয়াপ্ত বন্যপ্রাণীর দেহাংশ ধ্বংস । বন দফতরের তরফে চোরাশিকার ও অবৈধ পাচারের বিভিন্ন অভিযানে বাজেয়াপ্ত সামগ্রী ধ্বংস করা হয় । এর মধ্যে ছিল গণ্ডারের শিং-সহ বিভিন্ন বন্যপ্রাণীর দেহাংশ । প্রায় 142 কেজি এমন সামগ্রী ধ্বংস করা হয়েছে বলে অনুষ্ঠানে জানানো হয় । বন দফতর আগেই জানিয়েছিল, এই ধরনের সামগ্রী প্রকাশ্যে ধ্বংস করার উদ্দেশ্য চোরাশিকার ও বন্যপ্রাণীর দেহাংশের অবৈধ ব্যবসার বিরুদ্ধে কড়া বার্তা দেওয়া ।
মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যেও উঠে আসে সেই প্রসঙ্গ । চোরাশিকারিদের হাত থেকে বন্যপ্রাণীকে রক্ষা করতে আরও কঠোর পদক্ষেপের প্রয়োজন বলে জানান তিনি । বাজেয়াপ্ত বন্যপ্রাণীর দেহাংশ যাতে ফের কোনও অবৈধ বাণিজ্যের কাজে ব্যবহার করা না যায়, তার জন্য সেগুলি নষ্ট করে দেওয়ার কথাও বলেন তিনি ।
তবে এ দিনের অনুষ্ঠানে শুধু গণ্ডার নয়, নজর কেড়েছে দুই হস্তীশাবকও । জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের পিলখানায় থাকা দুই হস্তীশাবকের নামকরণ করেন মুখ্যমন্ত্রী । একটি হল 'চৈতন্য', অন্যটির নাম 'সুলক্ষণা' । জলদাপাড়া উত্তরবঙ্গের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বন্যপ্রাণী আবাসস্থল এবং রাজ্যে একশৃঙ্গ গণ্ডারের গুরুত্বপূর্ণ বিচরণক্ষেত্র ।
মঙ্গলবার দুপুরে উত্তরবঙ্গ সফরে এসে হাসিমারা বায়ুসেনা ছাউনিতে পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী । সেখান থেকে কালচিনির সুভাষিণী চা বাগানের মাঠে অনুষ্ঠানে যান তিনি । মঞ্চে ওঠার আগে বন দফতরের বিভিন্ন প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন । গণ্ডার, হাতি-সহ বিভিন্ন বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ নিয়ে তৈরি প্রদর্শনী ও স্টলও পরিদর্শন করেন । বিশ্ব গণ্ডার দিবসের মূল অনুষ্ঠানকে ঘিরে এর আগে থেকেই একাধিক প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল ।
এর পর জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের বিভিন্ন এলাকায় যান মুখ্যমন্ত্রী । পিলখানায় থাকা দুই হস্তীশাবকের নামকরণ সেই সফরের অন্যতম আকর্ষণ হয়ে ওঠে । বনমন্ত্রী মনোজ কুমার ওরাওঁ প্রতীকী গণ্ডারের ছবি দেওয়া উত্তরীয় পরিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে বরণ করেন ।
এ দিনের বক্তব্যে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের সঙ্গে উত্তরবঙ্গের পর্যটনের সম্পর্কের কথাও তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী । আলিপুরদুয়ারকে আন্তর্জাতিক পর্যটন মানচিত্রে আরও গুরুত্বপূর্ণ করে তোলার পরিকল্পনার কথা জানান তিনি । জঙ্গল, হাতি, গণ্ডার, চা-বাগান এবং পাহাড়-ডুয়ার্সের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যকে ঘিরে পর্যটনের পরিকাঠামো আরও বাড়ানোর বার্তা দেওয়া হয় । জলদাপাড়া ও সংলগ্ন এলাকার প্রাকৃতিক সম্পদ ইতিমধ্যেই পর্যটকদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ আকর্ষণ; প্রশাসনের সরকারি তথ্যেও জলদাপাড়াকে একশৃঙ্গ গণ্ডার ও বৈচিত্র্যময় বন্যপ্রাণীর গুরুত্বপূর্ণ আবাসস্থল হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে ।
শুধু পর্যটন নয়, চা-শিল্পের কথাও এ দিন গুরুত্ব পেয়েছে । বন্ধ চা-বাগান খোলার উদ্যোগের পাশাপাশি চা শ্রমিকদের 20 শতাংশ বোনাস দেওয়ার কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী । ফলে একই মঞ্চ থেকে বন্যপ্রাণী, পর্যটন এবং চা-শিল্প- উত্তরবঙ্গের অর্থনীতির তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র নিয়েই বার্তা দেওয়া হল ।
বিশ্ব গণ্ডার দিবসের অনুষ্ঠানের প্রেক্ষাপটও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ । চলতি বছরের এই দিবসের মূল বার্তা গণ্ডারের পাঁচটি প্রজাতিকে রক্ষা করা, তাদের আবাসস্থল সুরক্ষিত রাখা এবং চোরাশিকার ও গণ্ডারের শিংয়ের অবৈধ বাণিজ্য বন্ধ করা ।
আলিপুরদুয়ারে এ দিনের অনুষ্ঠানে তাই প্রতীকী ছবিটিও ছিল গুরুত্বপূর্ণ । এক পাশে আগুনে পুড়ছে বছরের পর বছর ধরে বাজেয়াপ্ত করে রাখা বন্যপ্রাণীর দেহাংশ, অন্য পাশে পিলখানায় বেড়ে ওঠা দুই হস্তীশাবকের নতুন নাম- 'চৈতন্য' ও 'সুলক্ষণা' । তার মধ্যেই আন্তর্জাতিক পর্যটন গন্তব্য হিসেবে আলিপুরদুয়ারকে তুলে ধরার ঘোষণা । জঙ্গল ও বন্যপ্রাণীকে সুরক্ষিত রেখে সেই সম্পদকে পর্যটনের সঙ্গে কতটা যুক্ত করা যায়, আগামী দিনে নজর থাকবে সেই দিকেই ।
জলদাপাড়ার কর্মসূচি
আলিপুরদুয়ারের আগে জলদাপাড়া অভয়ারণ্য সংলগ্ন নীল পাড়া মাঠে বন্য প্রাণীর দেহাংশ আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করার কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল। এর আগে শেষবার 2009 সালে বামফ্রন্ট সরকারের উদ্যোগে চিলাপাতা অভয়ারণ্যে বন্য প্রাণীর দেহাংশ আগুনে ধ্বংস করা হয়েছিল। এরপর প্রায় দুই দশক পর আবারো উত্তরবঙ্গে বিভিন্ন প্রান্তে বাজেয়াপ্ত হওয়া বন্যপ্রাণীদের দেহাংশ এবং সংরক্ষিত ভ্রুণ আগুন দিয়ে ধ্বংস করে বন্যপ্রাণ সংরক্ষণের বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সঙ্গে ছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক, পাহাড় বিষয়ক মন্ত্রী বিশাল লামা, বনমন্ত্রী মনোজ ওঁরাও স্কুল শিক্ষা মন্ত্রী দীপক বর্মন, বিধায়ক মনোজ টিজ্ঞা সহ অন্যরা। অনুষ্ঠানে বনমন্ত্রী মনোজ ওরাওকে দেখা গেছে সম্পূর্ণ আদিবাসী পোশাকে।