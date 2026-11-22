নবদ্বীপে চৈতন্য মহাপ্রভু গবেষণা কেন্দ্র-গোশালা, 3 কোটি টাকা বরাদ্দের ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর
Suvendu on Chaitanya Mahaprabhu: রবিবার 'রাস পূর্ণিমা' উৎসবের সূচনা করতে নবদ্বীপে আসেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ এরপর চৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মস্থানও ঘুরে দেখেন তিনি ৷
By PTI
Published : November 22, 2026 at 4:36 PM IST
কলকাতা, 22 নভেম্বর: নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মস্থান মন্দির ও আশ্রমে গবেষণা কেন্দ্র অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়ে রয়েছে ৷ সেই রিসার্চ সেন্টারের কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য 2 কোটি টাকা এবং একটি গোশালা তৈরির জন্য 1 কোটি টাকা বরাদ্দের কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।
রবিবার 'রাস পূর্ণিমা' উৎসবের সূচনা করতে নবদ্বীপে আসেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ এরপর চৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মস্থানও ঘুরে দেখেন তিনি ৷ সেখানেই মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন যে, নিয়মিত ফেরি পরিষেবা এবং ভক্তদের যাতায়াত সহজতর করার লক্ষ্যে দুই মাসের মধ্যে ফেরিঘাটটিকে আধুনিকীকরণ করা হবে।
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মস্থান মন্দিরে বিশেষ পূজানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ এবং প্রার্থনা করার পর মুখ্যমন্ত্রী জানান, তিনি অসম্পূর্ণ গবেষণা কেন্দ্রটির বর্তমান অবস্থা খতিয়ে দেখেছেন ৷ যা এতদিন তহবিলের অভাবে থমকে ছিল বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী।
এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "বর্তমান সম্প্রসারণ কাজ এবং ফেরিঘাটের আধুনিকীকরণ-সহ অন্যান্য প্রস্তাবিত সুযোগ-সুবিধার কাজ দুই মাসের মধ্যে সম্পন্ন করা হবে।" কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে তিনি ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে আবারও নবদ্বীপে আসবেন বলে জানান শুভেন্দু অধিকারী। আশ্রম কর্তৃপক্ষের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমি তাদের পরিকল্পনাগুলি প্রস্তুত রাখতে বলেছি। তহবিলের কোনও অভাব হবে না।"
তিনি উল্লেখ করেন যে, অর্থের অভাবে গবেষণা কেন্দ্রটির কাজ অসম্পূর্ণ থেকে গিয়েছিল, তবে ভক্তদের অবদানে কিছু কাজ এগিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়েছে। পূর্ববর্তী সরকারের সমালোচনা করে শুভেন্দু অভিযোগ করেন যে, তারা নবদ্বীপের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক গুরুত্বকে উপেক্ষা করেছে ৷ উল্টে শহরে একটি দেশি মদের দোকান এবং আটটি বিদেশি মদের দোকান খোলার অনুমতি দিয়েছিল আগের সরকার, এমনটাই অভিযোগ করেন তিনি। কলকাতায় ফিরে যাওয়ার আগে, এদিন নবদ্বীপে আরও কয়েকটি মন্দির ও পূজা মণ্ডপের উদ্বোধন করার কথা ছিল মুখ্যমন্ত্রীর।