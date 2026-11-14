দুষ্কৃতীর গুলিতে জখম কনস্টেবলকে দেখতে হাসপাতালে শুভেন্দু, কড়া ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি

দুষ্কৃতীর গুলিতে জখম কনস্টেবলকে দেখতে হাসপাতালে শুভেন্দু, কড়া ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি
Suvendu on police safety: বীরভূমে আহত পুলিশ কর্মীকে দেখতে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে এলেন মুখ্যমন্ত্রী । দিলেন পাশে থাকার বার্তা । পুলক যশের প্রতিবেদন ।
Published : November 14, 2026 at 10:40 PM IST
বর্ধমান, 14 নভেম্বর: পুলিশকে বন্দুক দেওয়া হয়েছে আত্মরক্ষার জন্য, পকেটে রেখে দিতে নয়। কেউ গুলি চালালে পুলিশও আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে পারে। পরিস্থিতি অনুযায়ী সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার তাদের রয়েছে।
বোলপুরে গুলিবিদ্ধ পুলিশকর্মী বিশ্বজিৎ দাসকে দেখতে শনিবার রাতে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে এসে এই বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর দাবি, বিশ্বজিতের রক্ত বৃথা যাবে না। অপরাধীকে গ্রেফতার করা হবে । একইসঙ্গে আহত পুলিশ কর্মীকে 5 লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য করার পাশাপাশি বিশেষ সম্মান প্রদানের কথাও জানান বাংলার প্রশাসনিক প্রধান।
পুলিশের গায়ে হাত পড়লে তিনি যে বাড়িতে বসে থাকবেন না সেটাও জানালেন। শুভেন্দু জানান, সবসময় পুলিশের পাশে দাঁড়াবেন। আক্রান্ত হলে কীভাবে পরিস্থিতি সামাল দিতে হবে, তা ঘটনাস্থলের পরিস্থিতি দেখে সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মী ঠিক করবেন। তবে সরকার আইনের পথেই চলবে। ভারতীয় ন্যায়সংহিতা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নে়বে। এনকাউন্টার বা জমা-খরচ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে মুখ্যমন্ত্রী জানান, তিনি আইনের কথা বলবেন । বাকি সিদ্ধান্ত পরিস্থিতি অনুযায়ী পুলিশ নেবে।
এদিন অভিযুক্ত রতন শেখের প্রসঙ্গ তুলে মুখ্যমন্ত্রী জানান, তার বিরুদ্ধে চুরি, ডাকাতি, খুন, রাহাজানি-সহ 36 টি মামলা রয়েছে। বীরভূম জেলা পুলিশ তাকে আগেও গ্রেফতার করেছিল। কিন্তু এতগুলি মামলা থাকা সত্ত্বেও কীভাবে সে জামিন পেল, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি।
মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, "36 টি মামলার অভিযুক্ত কীভাবে একসঙ্গে জামিন পেল, তার পিছনে কোনও গাফিলতি বা অন্য কোনও কারণ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হবে। সরকারি আইনজীবীর ভূমিকা কী ছিল, কেন জামিন দেওয়া হল, সে বিষয়েও তথ্য় অনুসন্ধান করা হবে। অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশি হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ, বিচার এবং দোষ প্রমাণের মাধ্যমে সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করার চেষ্টা হবে।"
তিনি আরও বলেন, "অপরাধীকে আইনি পথেই বিচারের মুখোমুখি করা হবে। অভিযুক্তকে ধরতে পুলিশ তল্লাশি চালাচ্ছে। "শুধু অভিযুক্তের গ্রেফতারি নয়, পুলিশি মনোবল বাড়াতেও এ দিন একাধিক বার্তা দেন শুভেন্দু।
তিনি বলেন, "আগের সরকারের আমলে অপরাধীদের একটা অংশ রাজনৈতিক প্রশ্রয় পেয়েছে। মাত্র 6 মাসে সেই অপরাধের সংস্কৃতি পুরোপুরি নির্মূল করা সম্ভব নয়। তবে ধীরে ধীরে পরিস্থিতি পরিষ্কার করা হচ্ছে। ফিনাইল দিয়ে পরিষ্কার করার মতোই এই কাজেও সময় লাগবে। পুলিশ এখন অনেক বেশি সক্রিয় এবং সক্ষম।" রাজ্যে অপরাধীদের বিরুদ্ধে পুলিশ যে অভিযান চালাচ্ছে, তার উদাহরণ দিয়ে তিনি জানান, বীরভূমের পুলিশ 220 কোটি টাকা উদ্ধার করেছে । 252টি গাড়ি বাজেয়াপ্ত করেছে।
এদিন বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে এসে আহত পুলিশকর্মীর চিকিৎসা নিয়েও বিস্তারিত খোঁজ নেন মুখ্যমন্ত্রী। চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলে তাঁর শারীরিক অবস্থার অগ্রগতি জানতে চান। জানতে চান কী কী পরীক্ষা করা হয়েছে । এক্স-রে রিপোর্ট-সহ বিভিন্ন মেডিক্যাল রিপোর্টও খতিয়ে দেখেন তিনি। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেও কথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষ থেকে 5 লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য ঘোষণার পাশাপাশি রাজ্য পুলিশের তরফে বিশ্বজিৎকে বিশেষ স্বীকৃতি দেওয়ার বিষয়টিও বিবেচনা করা হবে বলে জানান শুভেন্দু।
উল্লেখ্য, বোলপুরের শান্তিনিকেতন থানার লাইক বাজার এলাকায় অভিযুক্তকে ধরতে গিয়ে তার ছোড়া গুলিতে বাঁ পায়ে জখম হন কনস্টেবল বিশ্বজিৎ দাস। শুক্রবার রাতে তাঁকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বর্তমানে সিসিইউয়ের 9 নম্বর শয্যায় তাঁর চিকিৎসা চলছে। হাসপাতাল সূত্রে খবর, তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল এবং তিনি চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছেন তিনি।