মুকেশ আম্বানির বাড়িতে মুখ্যমন্ত্রী, সৌজন্য নাকি উৎসবের আড়ালে রাজ্যে রিলায়েন্সের বড় বিনিয়োগ !

মুকেশ আম্বানির বাড়িতে মুখ্যমন্ত্রী, সৌজন্য নাকি উৎসবের আড়ালে রাজ্যে রিলায়েন্সের বড় বিনিয়োগ !
Suvendu Adhikari Meets Ambani: ক্ষমতায় এসেই রাজ্যে শিল্পের খরা কাটাতে তৎপর বিজেপি সরকার । তার মধ্যেই শুভেন্দু অধিকারীর আম্বানি সাক্ষাতে বাড়ছে বিনিয়োগ জল্পনা ৷
Published : September 22, 2026 at 8:36 AM IST
কলকাতা ও মুম্বই, 22 সেপ্টেম্বর: অনন্ত আম্বানির বাড়ির গণেশ পুজোর অনুষ্ঠানে যোগ দিতে সোমবার মুম্বই উড়ে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । দুপুরে নিউটাউনে একটি পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছিলেন তিনি । সেখান থেকে সোজা মুম্বইয়ের বিমান ধরেন ৷
যদিও মুম্বই রওনা হওয়ার আগে এই ঝটিকা সফর নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের কোনও স্পষ্ট উত্তর অবশ্য দেননি মুখ্যমন্ত্রী । তবে তাঁর এই সফরকে নিছক 'সৌজন্য সাক্ষাৎ' বলে মানতে নারাজ প্রশাসনিক এবং শিল্পমহল । ওয়াকিবহাল শিবিরের মতে, উৎসবের আবহে রাজ্যে মুকেশ আম্বানির রিলায়েন্স গোষ্ঠীর বড়সড় বিনিয়োগ আনতেই মুখ্যমন্ত্রীর এই মুম্বই যাত্রা ।
গত মে মাসে রাজ্যে নতুন সরকার ক্ষমতায় এসেছে । তারপর থেকেই রাজ্যে শিল্পের খরা কাটাতে তৎপর নবান্ন । মুখ্যমন্ত্রী নিজে এবং শিল্পমন্ত্রী তাপস রায় এই নিয়ে লাগাতার উদ্যোগ নিচ্ছেন । প্রশাসনিক সূত্রের খবর, এই মুম্বই সফরেই দেশের অন্যতম শীর্ষ শিল্পপতি গোষ্ঠী আম্বানি পরিবারের সঙ্গে একটি বৈঠকেও বসার কথা মুখ্যমন্ত্রীর । মূল উদ্দেশ্য, বাংলায় রিলায়েন্সের বর্তমান ব্যবসার পরিধি আরও বৃদ্ধি করা এবং নতুন ক্ষেত্রগুলিতে বিপুল মূলধন বিনিয়োগের রূপরেখা তৈরি করা ।
এই সম্ভাব্য বৈঠকের অন্যতম বড় চমক হতে পারে 'ভানতারা' প্রকল্প । গুজরাতে রিলায়েন্সের উদ্যোগে তৈরি হয়েছে বিশ্বমানের এই বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ ও চিকিৎসা কেন্দ্র । প্রশাসনিক মহলের খবর, পূর্ব ভারতে 'ভানতারা'-র ধাঁচে একটি নতুন শাখা তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে আম্বানিদের । রাজ্য সরকার চাইছে এই মেগা প্রকল্পটিকে বাংলায় নিয়ে আসতে । এর জন্য উত্তরবঙ্গের তরাই-ডুয়ার্স অথবা রাঢ়বঙ্গের পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও ঝাড়গ্রামের বিস্তীর্ণ বনাঞ্চলকে বিকল্প হিসেবে তুলে ধরা হতে পারে । উল্লেখ্য, সম্প্রতি পুরুলিয়া সফরে গিয়ে দক্ষিণবঙ্গের প্রথম বন্যপ্রাণ অভয়ারণ্য গড়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী । সেই ঘোষণার সূত্র ধরেই রাজ্যে 'ভানতারা' আসার জল্পনা আরও জোরালো হয়েছে ।
অতীতে রাজনৈতিক অস্থিরতা, জমি-জট এবং শিল্পের পরিকাঠামোগত নানা কারণে বাংলায় বড় বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অনীহা দেখা গিয়েছিল । সিঙ্গুর থেকে টাটাদের বিদায়ের পর রাজ্যে যে দীর্ঘস্থায়ী শিল্পখরা তৈরি হয়েছিল, তা মোচন করাকেই এখন অগ্রাধিকার দিচ্ছে নতুন সরকার । সেই লক্ষ্যেই ঢেলে সাজানো হয়েছে রাজ্যের শিল্পনীতি । শুধুমাত্র আম্বানিরাই নয়, অন্যান্য শিল্পগোষ্ঠীর সঙ্গেও সমান্তরালভাবে কথা বলছে সরকার ।
এই আবহে মুখ্যমন্ত্রীর মুম্বই সফর অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ । দিন কয়েক আগেই একটি বহুজাতিক বিপণির উদ্বোধনে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী নিজেই এই সাক্ষাতের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন । তিনি স্পষ্ট বলেছিলেন, "শীঘ্রই আমি অনন্ত আম্বানির সঙ্গে বৈঠকে বসছি ।" ফলে সোমবারের এই যাত্রা যে সেই পরিকল্পনারই চূড়ান্ত রূপ, সে বিষয়ে একপ্রকার নিশ্চিত শিল্পমহল । যদিও নবান্ন বা আম্বানি গোষ্ঠীর তরফে সরকারিভাবে এখনও বিনিয়োগ বা প্রকল্প নিয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেওয়া হয়নি । গোটা বিষয়টি ঘিরেই একপ্রকার গোপনীয়তা বজায় রাখা হয়েছে । তবে তথ্যপ্রযুক্তি, জ্বালানি, পরিকাঠামো বা পরিষেবার মতো ক্ষেত্রে রিলায়েন্সের মতো বৃহৎ গোষ্ঠী বাংলায় বিনিয়োগে আগ্রহ দেখালে, তা রাজ্যের কর্মসংস্থান ও অর্থনীতির কাছে একটি অত্যন্ত ইতিবাচক বার্তা হবে বলেই মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল । চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখন নির্ভর করছে রাজ্যের প্রস্তাব এবং আম্বানিদের নিজস্ব ব্যবসায়িক পরিকল্পনার উপর ।