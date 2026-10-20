টগর-সন্দীপের বাড়িতে শুভেন্দু, পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস
Chorbagan Stampade Incident: টগর আর সন্দীপের পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন মুখ্যমন্ত্রী । প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে নিজের দায়িত্বের কথা মনে করালেন । পুলক যশের প্রতিবেদন ।
Published : October 20, 2026 at 4:22 PM IST
মাধবডিহি (পূর্ব বর্ধমান) , 20 অক্টোবর : স্বজনহারা পরিবারের পাশে দাঁড়াতে মাধবডিহির বীরপুর পৌঁছলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। চোরবাগানের দুর্ঘটনায় প্রাণ গিয়েছে এই এলাকার বাসিন্দা মা টগর বেজ ও ছেলে সন্দীপ বেজের । শোকে ভেঙে পড়েছে পরিবার। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করে সমবেদনা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী, দিলেন পাশে থাকার আশ্বাস।
পুজো মানেই ঘরে ফেরার আনন্দ। নতুন জামাকাপড়, মণ্ডপে মণ্ডপে প্রতিমা দর্শন, আপনজনদের সঙ্গে কাটানো কয়েকটা দিন। কিন্তু সেই আনন্দই মুহূর্তে বদলে গিয়েছে শোকে। কলকাতা থেকে ঠাকুর দেখে বাড়ি ফেরার কথা ছিল মা ও ছেলের। তাঁরা ফিরলেন ঠিকই তবে সাদা কাপড়ে মোড়া নিথর দেহ হয়ে। চোরবাগানের দুর্ঘটনা বীরপুরের একটি পরিবারের কাছ থেকে কেড়ে নিল পুজোর চেনা আনন্দ । রেখে গেল অপূরণীয় শূন্যতা।
মঙ্গলবার শোকস্তব্ধ বাড়িতে পৌঁছে প্রথমেই টগর বেজ ও তাঁর নাবালক ছেলে সন্দীপ বেজের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন মুখ্যমন্ত্রী। এরপর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে বসে কথা বলেন, খোঁজখবর নেন। স্বজন হারানোর এই কঠিন সময়ে পাশে থাকার আশ্বাস দেন।
উঠে আসে তাঁর দায়িত্ববোধের কথা। তিনি বলেন, "এর আগে কোনও ঘটনার পর মুখ্যমন্ত্রী এসেছেন (পরিবারের কাছে) এমনটা আগে কখনও ঘটেনি।" শুভেন্দু মনে করেন, প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে রাজ্যের প্রতিটি মানুষ তাঁর বৃহত্তর পরিবারের অংশ। তাঁদের কারও জীবনে বিপর্যয় নেমে এলে পাশে দাঁড়ানো উচিত । তাই দূরে থেকে পরিস্থিতির খবর নেওয়ার বদলে শোকাহত পরিবারটির কাছে ছুটে এসেছেন তিনি। এই মুহূর্তে তাঁদের পাশে দাঁড়ানো এবং মানসিক শক্তি জোগানোই তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ।
চোরবাগানের দুর্ঘটনায় বিচারবিভাগীয় তদন্তের কথাও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, তদন্তের জন্য মুখ্যসচিব কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে চিঠি লিখেছেন। প্রধান বিচারপতি যে বিচারপতি বা কমিটিকে দায়িত্ব দেবেন, সেই অনুযায়ী তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে।
মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, "এই কঠিন সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির পাশে থাকা এবং তাঁদের মানসিক শক্তি জোগানো প্রশাসনের দায়িত্ব।" জনপ্রতিনিধি থেকে প্রশাসনিক আধিকারিক—সকলেই যেন তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে পাশে থাকার চেষ্টা করেন, সেই বিষয়েও গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি।
দুর্ঘটনাকে ভবিষ্যতের জন্য সতর্কবার্তা হিসেবেও দেখার কথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। অতীতের বিভিন্ন বিপর্যয়ের প্রসঙ্গ তুলে তাঁর বক্তব্য, প্রতিটি ঘটনা থেকেই শিক্ষা নেওয়া জরুরি। আগামিদিনে থিমের পুজোয় বিপুল জনসমাগম নিয়ন্ত্রণ, ভিড় সামলানো এবং দর্শনার্থীদের নিরাপত্তা নিয়ে আরও আলোচনা প্রয়োজন। তবে তদন্ত শেষ হওয়ার আগে ঘটনার প্রশাসনিক দিক নিয়ে কোনও চূড়ান্ত মন্তব্য করতে চাননি তিনি। তদন্তে প্রকৃত কারণ সামনে আসার পর আগামী বছরের পুজোর প্রস্তুতিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার কথা বলেছেন।
বীরপুরের ওই বাড়িতে অবশ্য এখন আগামী বছরের পুজোর কথা ভাবার অবকাশ নেই। যাঁদের সঙ্গে ঠাকুর দেখতে যাওয়া, বাড়ি ফেরা, একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া আর উৎসবের গল্প করার কথা ছিল, তাঁদের অনুপস্থিতিই এখন পরিবারের প্রতিটি মুহূর্তকে ভারী করে তুলেছে। বাইরে উৎসবের আবহ থাকলেও এই বাড়িতে পুজো মানে স্বজন হারানোর স্মৃতি। যে উঠোনে ফিরে আসার কথা ছিল মা ও ছেলের, সেখানে আজ তাঁদের স্মৃতিই সম্বল।
মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, শোকাহত পরিবারগুলির কথা মাথায় রেখে জনপ্রতিনিধিরা আনন্দ-অনুষ্ঠান থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করছেন। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করা হলেও এই সময়ে আনন্দ উদ্যাপন থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্তের কথাও বলেছেন তিনি। কারণ, প্রিয়জন হারানো মানুষগুলির চোখের জল উপেক্ষা করে স্বাভাবিক আনন্দে মেতে ওঠা সম্ভব নয়। বীরপুরের এই পরিবারের কাছে সেই কথার বাস্তবতা আজ নির্মম।