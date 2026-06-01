বকেয়া ডিএ জট কাটাতে আজ নবান্নে সরকারি কর্মচারী সংগঠনের সঙ্গে বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী
দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের পথ এড়িয়ে কীভাবে দ্রুত সরকারি কর্মীদের পাওনা মেটানো সম্ভব, মূলত সেই পথ খুঁজতেই এই বিশেষ আলোচনার উদ্যোগে রাজ্য প্রশাসন ।
Published : June 1, 2026 at 6:53 AM IST
কলকাতা, 1 জুন: দীর্ঘদিন ধরে চলা মহার্ঘ ভাতা বা ডিএ (DA) নিয়ে জট কাটাতে এবার সরাসরি আসরে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । বকেয়া ডিএ এবং পে কমিশনের দাবিদাওয়া নিয়ে আলোচনার জন্য সপ্তাহের প্রথম দিন সোমবার নবান্নে রাজ্যের চারটি সরকারি কর্মচারী সংগঠনের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসছেন তিনি । রাজ্যের লক্ষ লক্ষ সরকারি কর্মচারী এই বৈঠকের দিকেই এখন অধীর আগ্রহে তাকিয়ে রয়েছেন ।
প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, আজকের এই হাই-প্রোফাইল বৈঠকে ডাক পেয়েছে 'সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ', 'কনফেডারেশন অফ গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ়', 'ইউনিটি ফোরাম' এবং 'পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী পরিষদ'। প্রাথমিকভাবে এই বৈঠকটি গত শনিবার অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল । তবে মুখ্যমন্ত্রীর পূর্বনির্ধারিত অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি থাকায় দিনবদল করে তা সোমবার ধার্য করা হয় ।
মূলত যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে ডিএ-র দাবিতে আদালতের দ্বারস্থ হয়ে আইনি পথে লড়াই চালিয়েছেন, রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান তাঁদের সঙ্গেই সরাসরি কথা বলতে চাইছেন বলে নবান্ন সূত্রে খবর । তবে মুখ্যমন্ত্রীর এই বৈঠকে মাত্র চারটি নির্দিষ্ট সংগঠনকে আমন্ত্রণ জানানোয় তৈরি হয়েছে বিতর্ক । ডাক না পেয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছে রাজ্যের অন্যান্য সরকারি কর্মচারী সংগঠনগুলি । পরিস্থিতি সামাল দিতে কো-অর্ডিনেশন কমিটির তরফ থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে এই বৈঠকে উপস্থিত থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করা হয়েছিল ।
কিন্তু নবান্ন সূত্রে খবর, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ওই কমিটিকে আলোচনার জন্য ডাকা হয়নি । এই বঞ্চনার প্রতিবাদে এবং নিজেদের দাবিদাওয়া প্রকাশ্যে আনতে সোমবার সন্ধ্যায় একটি সাংবাদিক সম্মেলনের ডাক দিয়েছে কো-অর্ডিনেশন কমিটি । সংগঠনের প্রবীণ নেতা বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী জানিয়েছেন, সংবাদমাধ্যমের সামনেই তাঁরা ডিএ সংক্রান্ত নিজেদের মূল দাবিগুলি মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে তুলে ধরবেন ।
রাজ্য সরকারের মূল লক্ষ্য হল আদালতের দীর্ঘমেয়াদি টানাপোড়েন সরিয়ে রেখে আলোচনার টেবিলে বসে ডিএ এবং পে কমিশন সংক্রান্ত সমস্যার একটি দ্রুত ও গ্রহণযোগ্য সমাধান সূত্র বের করা । এই বিষয়ে সরকারের শীর্ষ আধিকারিকরা যথেষ্ট সচেষ্ট বলে জানা গিয়েছে ।
অন্যদিকে, নিজেদের দাবি আদায়ে অনড় কর্মচারী সংগঠনগুলিও । 'সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ'-এর আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষ এই বৈঠক প্রসঙ্গে নিজেদের রণকৌশল স্পষ্ট করেছেন । তিনি জানিয়েছেন, নির্বাচনের আগে বকেয়া ডিএ মেটানো নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর রাজনৈতিক দল যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, আজকের বৈঠকে সেই বিষয়গুলিই মূলত স্মরণ করিয়ে দেওয়া হবে । এর পাশাপাশি, সরকারি দফতরগুলিতে থাকা শূন্যপদগুলিতে দ্রুত নিয়োগের দাবি এবং 2016 সালের এসএসসি (SSC) পরীক্ষার বিষয়টিতেও মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করবেন তাঁরা ।
ইতিমধ্যেই রাজ্যের অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া মহার্ঘ ভাতা মেটানোর প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছে সরকার । যা বর্তমান পরিস্থিতিতে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল । অর্থ দফতর সূত্রে পাওয়া খবর অনুযায়ী, গত শুক্রবার থেকেই এই বকেয়া ডিএ-র টাকা দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে ।
জানা গিয়েছে, 2008 সালের এপ্রিল মাস থেকে শুরু করে 2015 সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত দীর্ঘ আট বছরের যে টাকা বকেয়া ছিল, আপাতত সেই অংশটিই ধাপে ধাপে মেটানো হচ্ছে অবসরপ্রাপ্তদের ।
তবে এই মুহূর্তে কর্মরত রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া ডিএ পাওয়ার জন্য আরও কিছুটা সময় অপেক্ষা করতে হবে । অবসরপ্রাপ্তরা টাকা পেলেও, কর্মরতদের অ্যাকাউন্টে এখনই কোনও বকেয়া অর্থ ঢুকছে না । আজকের নবান্নের মেগা বৈঠকের পর কর্মরতদের ডিএ জট কবে কাটে এবং মুখ্যমন্ত্রী এই বিষয়ে কী নির্দিষ্ট আশ্বাস দেন, এখন সেটাই দেখার ।