কালিম্পংয়ে মেডিক্যাল কলেজ, কার্শিয়াং-দার্জিলিং রোপওয়ে; উত্তরবঙ্গের উন্নয়নে বড় ঘোষণা শুভেন্দুর

কালিম্পংয়ে মেডিক্যাল কলেজ, কার্শিয়াং-দার্জিলিং রোপওয়ে; উত্তরবঙ্গের উন্নয়নে বড় ঘোষণা শুভেন্দুর
Suvendu on development of North Bengal: 2027 সালের 9 ডিসেম্বর কালিম্পং মেডিক্যাল কলেজের শিলান্যাস করা হবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী । শুভদীপ রায় নন্দীর প্রতিবেদন ।
Published : November 3, 2026 at 3:36 PM IST
শিলিগুড়ি 3 নভেম্বর : উত্তরবঙ্গের সার্বিক পরিকাঠামো উন্নয়ন, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মানোন্নয়ন, পর্যটনের বিকাশ এবং ক্রীড়া ক্ষেত্রকে নতুন রূপ দিতে একগুচ্ছ বড় সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার উত্তরকন্যায় আয়োজিত এক উচ্চপর্যায়ের প্রশাসনিক পর্যালোচনা বৈঠকে দার্জিলিং পাহাড়, তরাই ও ডুয়ার্স অঞ্চলের জন্য একাধিক যুগান্তকারী প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয়।
বৈঠক শেষে অঞ্চলের চিকিৎসা ব্যবস্থার অভাবনীয় পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়ে এবং নতুন প্রকল্পগুলির কথা তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “আগামী 2027 সালের 9 ডিসেম্বর কালিম্পং মেডিক্যাল কলেজের শিলান্যাস করা হবে। পাশাপাশি দার্জিলিং, কার্শিয়াং, কালিম্পং, মিরিক এবং শিলিগুড়ির মহকুমা ও জেলা হাসপাতালগুলির ব্যাপক মেরামতি, আধুনিকীকরণ এবং পরিকাঠামোগত মানোন্নয়ন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার।”
বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্তা, জলপাইগুড়ির বিজেপি সাংসদ জয়ন্ত রায়, রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্য শঙ্কর ঘোষ, নিশীথ প্রামাণিক, বিশাল লামা ও বিরাজ বিশ্বাস-সহ উত্তরবঙ্গের উচ্চপদস্থ পুলিশ ও প্রশাসনিক আধিকারিকরা।
উত্তরবঙ্গের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো সুদৃঢ় হলে হাজার হাজার মানুষের উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়া নিশ্চিত হবে বলে বৈঠকে জানানো হয়। যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং পর্যটনের প্রসারে এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের কথাও ঘোষণা করে মুখ্যমন্ত্রী জানান, কার্শিয়াং থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত দীর্ঘ 21 কিলোমিটারের একটি রোপওয়ে নির্মাণের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। পাহাড়ি অঞ্চলে যোগাযোগের ক্ষেত্রে এই বিকল্প মাধ্যম চালুর ফলে যেমন তীব্র যানজটের সমস্যা থেকে মুক্তি মিলবে, তেমনই স্থানীয় বাসিন্দা ও দেশ-বিদেশের পর্যটকদের যাতায়াত অনেক সহজ ও আনন্দদায়ক হয়ে উঠবে।
পাশাপাশি রাজ্যের অধীনস্থ সমস্ত সরকারি পর্যটক আবাসগুলির দ্রুত মেরামতি ও সংস্কার কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। পাহাড়ের ক্রীড়া প্রেমী যুবসমাজের প্রতিভা বিকাশে লেবং গ্রাউন্ডকে আন্তর্জাতিক মানের আধুনিক স্টেডিয়ামে উন্নত করার প্রস্তাবেও সবুজ সংকেত দিয়েছে সরকার। অন্যদিকে দার্জিলিংয়ের পবিত্র ও ঐতিহাসিক মহাকাল মন্দির চত্বরের সৌন্দর্যায়ন, পরিকাঠামোগত বৈপ্লবিক পরিবর্তন এবং নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের জন্য 19 কোটি টাকা বরাদ্দের কথা ঘোষণা করা হয়েছে।
উত্তরবঙ্গের জন্য এই বিশাল উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলিকে স্বাগত জানিয়ে এবং সরকারের এই পদক্ষেপকে ঐতিহাসিক আখ্যা দিয়ে সাংসদ রাজু বিস্তা বলেন, “ দার্জিলিং পাহাড়, তরাই ও ডুয়ার্স অঞ্চলের সার্বিক পরিকাঠামো সুদৃঢ় করার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের দীর্ঘদিনের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীজিকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।"
তিনি আরও বলেন, "যোগাযোগ ব্যবস্থা থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য পরিষেবা, ক্রীড়া ও আধ্যাত্মিক পর্যটনের এই প্রসার স্থানীয় যুবসমাজের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করবে এবং উত্তরবঙ্গের অর্থনৈতিক চিত্র পুরোপুরি বদলে দেবে।” সবমিলিয়ে উত্তরকন্যার এই বৈঠক উত্তরবঙ্গের সামগ্রিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করল বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল।