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সেপ্টেম্বরে কবে মিলবে অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা ? জানিয়ে দিলেন শুভেন্দু

15 নয়, চলতি মাসে কবে অ্যাকাউন্টে ঢুকবে অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা ? নেপথ্যে বিশেষ কারণ উল্লেখ মুখ্যমন্ত্রীর ৷

CM SUVENDU ON ANNAPURNA YOJANA
প্রতীকী ছবি (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 7, 2026 at 2:12 PM IST

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কলকাতা, 7 সেপ্টেম্বর: চলতি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে নয়, সেপ্টেম্বর মাসে 'অন্নপূর্ণা যোজনা'-র টাকা উপভোক্তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ঢুকবে 17 তারিখ। সোমবার নবান্ন সভাঘরে এক অনুষ্ঠান থেকে এই বড় ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

গত মাসে তিনি জানিয়েছিলেন, মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহেই এই প্রকল্পের টাকা উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে পৌঁছে যাবে। কিন্তু হঠাৎ কেন এই দিনবদল ?

মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, আগামী 17 সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন। তাই সেদিন রাজ্যের মহিলাদের অ্যাকাউন্টে এই প্রকল্পের টাকা দেওয়া হবে। ওই দিনটি রাজ্যজুড়ে 'অন্নপূর্ণা দিবস' হিসেবেও পালিত হবে।

গত অগস্ট মাসেই এই নতুন প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছেন রাজ্যের প্রায় 1 কোটি 48 লক্ষ মহিলা। এই যোজনায় 25 থেকে 60 বছর বয়সি মহিলাদের আর্থিক সহায়তা দেয় রাজ্য সরকার। তবে বিশেষভাবে সক্ষম বা দিব্যাঙ্গ মহিলাদের জন্য এদিন জোড়া সুখবর দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, এই বিশেষ শ্রেণির মহিলারা একইসঙ্গে দু'টি ভাতার সুবিধাই পাবেন। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, "আমি দিব্যাঙ্গজনদের ক্ষেত্রে বলছি, এমন 1 লক্ষ 24 হাজার বোন বা দিদি রয়েছেন, যাঁরা 25 থেকে 60 বছরের মধ্যে পড়েন ৷ তাঁদের আমরা দুটো ভাতা দিচ্ছি ৷ তাঁরা 1500 টাকা ভাতার সঙ্গে 3 হাজার টাকা অন্নপূর্ণাও পাবেন ৷ অর্থাৎ, তাঁরা সাড়ে চার হাজার টাকা করে পাবেন প্রতি মাসে।"

এদিন নবান্ন থেকে বর্ধিত হারে বিধবা, বার্ধক্য ও দিব্যাঙ্গ ভাতার আনুষ্ঠানিক সূচনা করা হয়। সেই মঞ্চ থেকেই বর্তমান সরকারকে 'জনদরদি' বলে আখ্যা দেন মুখ্যমন্ত্রী। নির্বাচনের আগে সংকল্প পত্রে ভাতা দ্বিগুণ করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। সে প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "এই সরকার জনদরদি, প্রো পিপল সরকার। আমাদের সংকল্প পত্রে বলেছিলাম ডাবল করে দেব ৷ কিন্তু অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ থাকার জন্য ডাবল করতে পারিনি ৷ তার জন্য একটু সময় চেয়ে নিলাম।"

তবে, রাজ্যের অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়ালে সেই প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পূরণ করা হবে, সেই আশ্বাসও দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, "এই অর্থবর্ষে আমরা 500 টাকা বাড়ালাম। ভবিষ্যতে এই রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থার শ্রীবৃদ্ধি আমরা যদি ঘটাতে পারি, তাহলে সংকল্প পত্রের প্রতিশ্রুতির বিষয়ে পরবর্তী অর্থবর্ষে বিবেচনা করব।"

সামনেই উৎসবের মরশুম ৷ সেই আবহে রাজ্যবাসীকে গণেশ চতুর্থী, বিশ্বকর্মা পুজো এবং মহালয়া তথা দেবীপক্ষ শুরুর আগাম শুভেচ্ছাও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি, আগামী মাসেই প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদির এক বিশেষ মাইলফলক ছোঁয়ার কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমরা সরকারের পক্ষ থেকে 17 সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন থেকে শুরু করে এক মাস নানা কর্মসূচি নিয়েছি ।" পুজোর মুখে জোড়া ভাতা এবং অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা হাতে পেলে রাজ্যের সাধারণ মানুষের উৎসবের আনন্দ যে আরও কিছুটা বাড়বে, তা বলাই বাহুল্য।

TAGGED:

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অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা
SUVENDU ADHIKARI
ANNAPURNA YOJANA
CM SUVENDU ON ANNAPURNA YOJANA

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