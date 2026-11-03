পুরভোটের আগে শিলিগুড়ি পুরনিগমে শুভেন্দুর আচমকা হানা ! নাগরিক পরিষেবা নিয়ে একগুচ্ছ নির্দেশ

পুরভোটের আগে শিলিগুড়ি পুরনিগমে শুভেন্দুর আচমকা হানা ! নাগরিক পরিষেবা নিয়ে একগুচ্ছ নির্দেশ
Siliguri Municipal Corporation: আবর্জনা সাফাই থেকে পানীয় জল, ভাঙা রাস্তা থেকে অকেজো বিদ্যুতের খুঁটি, নাগরিকদের দৈনন্দিন সমস্যার সমাধানই এখন প্রশাসনের প্রথম কাজ ।
Published : November 3, 2026 at 11:32 PM IST
শিলিগুড়ি, 3 নভেম্বর: রাজনৈতিক মহামিছিল ও জনসভা সেরে সরাসরি পুরনিগমে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । মঙ্গলবার বিকেলে আচমকাই শিলিগুড়ি পুরনিগমের দফতরে পৌঁছে গেলেন তিনি । নাগরিক পরিষেবা নিয়ে একাধিক অভিযোগ পাওয়ার পরেই এই পরিদর্শন বলে প্রশাসন সূত্রে খবর ।
পুরভোটের আগে শহরের পরিষেবা ও পরিকাঠামোর হাল ফেরাতে পুরনিগমের আধিকারিকদের একগুচ্ছ নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর স্পষ্ট বার্তা, আবর্জনা সাফাই থেকে পানীয় জল, ভাঙা রাস্তা থেকে অকেজো বিদ্যুতের খুঁটি, নাগরিকদের দৈনন্দিন সমস্যার সমাধানই এখন প্রশাসনের প্রথম কাজ ।
মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক, মন্ত্রী বিশাল লামা, বিরাজ বিশ্বাস, শঙ্কর ঘোষ, সাংসদ রাজু বিস্তা, জয়ন্ত রায়, বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়-সহ প্রশাসনের পদস্থ কর্তারা । পুরনিগমে গিয়ে প্রশাসক আর বিমলা এবং কমিশনার তেজা দীপকের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ বৈঠক করেন শুভেন্দু । শহরের নাগরিক পরিষেবা কেন ব্যাহত হচ্ছে, কোন কোন ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি হয়েছে, তা আধিকারিকদের কাছ থেকে বিস্তারিত জানতে চান তিনি ।
উল্লেখ্য, পুরবোর্ডের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই রাজনৈতিক পালাবদলের জেরে শিলিগুড়ি পুরনিগমে তৃণমূলের বোর্ডের অবসান ঘটে । মেয়র পদ থেকে ইস্তফা দেন গৌতম দেব । গত তিন মাস ধরে রাজ্য নিযুক্ত প্রশাসকের অধীনেই চলছে পুরনিগম । সামনে পুরনির্বাচন। তার আগে শহরের পরিষেবা নিয়ে যাতে নতুন করে অসন্তোষ তৈরি না হয়, সেই লক্ষ্যেই মুখ্যমন্ত্রীর এই পরিদর্শন বলে মনে করা হচ্ছে ।
বৈঠকের পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে আগের বোর্ডকে নিশানা করেন শুভেন্দু । তাঁর অভিযোগ, "বিগত বোর্ড সব কিছু তছনছ করে দিয়ে গিয়েছে ।" তাঁর কথায়, আগে যা যা নষ্ট বা বেহাল করে দেওয়া হয়েছে, সেগুলি নতুন করে সংস্কার ও মেরামত করতে কিছুটা সময় লাগবে । কলকাতা ও হাওড়ার পর শিলিগুড়ি রাজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শহর । উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার হিসাবেও এই শহরের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে বলে মনে করিয়ে দেন তিনি ।
শহরের অপরিকল্পিত নগরায়ণ নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী । তাঁর বক্তব্য, অনিয়ন্ত্রিত নির্মাণের জেরে শিলিগুড়িতে নতুন করে বাড়ি তৈরির মতো জায়গা ক্রমশ কমে আসছে । শহরের বিস্তীর্ণ অংশ কংক্রিটের জঙ্গলে পরিণত হয়েছে । এই পরিস্থিতিতে পরিকল্পিত উন্নয়ন এবং নাগরিক পরিকাঠামোর দিকে বিশেষ নজর দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন তিনি ।
শহরকে পরিচ্ছন্ন ও বাসযোগ্য করে তোলার জন্য একাধিক নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী । তাঁর অগ্রাধিকারের তালিকায় রয়েছে নিয়মিত আবর্জনা সাফাই, পরিশ্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা, ভাঙাচোরা রাস্তার দ্রুত মেরামতি এবং অকেজো বিদ্যুতের খুঁটি সারানো । আসন্ন কালীপুজো, দীপাবলি ও ছটপুজোর আগে গোটা শহরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে সাজিয়ে তোলার নির্দেশও দিয়েছেন তিনি ।
বিশেষ করে ছটপুজোর ঘাটে যাতায়াতের রাস্তা নিয়ে সতর্ক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী । ছটপুজোয় বহু ভক্ত দণ্ডি কাটার মতো ধর্মীয় আচার পালন করেন । সেই অবস্থায় ঘাটে যাওয়ার পথে গর্ত বা ভাঙাচোরা রাস্তা থাকলে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে । তাই পুজোর আগেই ছটঘাটের রাস্তা মেরামতির কাজ শেষ করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি । উৎসবের সময় যাতে সাধারণ মানুষকে কোনওরকম দুর্ভোগে পড়তে না হয়, তা নিশ্চিত করতে বলেছেন আধিকারিকদের ।
পুরনিগমের অস্থায়ী ও চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের নিয়েও কড়া অবস্থান নিয়েছেন শুভেন্দু । তাঁর দাবি, বাম আমল ও তৃণমূলের শাসনকালে প্রায় 600 জন ক্যাজুয়াল ও কন্ট্রাকচুয়াল কর্মী নিয়োগ করা হয়েছিল । তাঁদের বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার আর্থিক দায়ভার বহন করতে হচ্ছে পুরনিগমকে । মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ, যাঁদের নিয়োগ বৈধ, তাঁদের বেতন ও বোনাসের বকেয়া দ্রুত মিটিয়ে দিতে হবে । অন্যদিকে, 4 মে-র পর থেকে যাঁরা কাজে অনুপস্থিত রয়েছেন কিংবা কাজ না করেই শুধু সুযোগ-সুবিধা নিচ্ছেন, তাঁদের চিহ্নিত করার কথাও বলেছেন তিনি । প্রশাসনিক কাজে স্বচ্ছতা আনতে আধিকারিকদের মানসিকতা বদলের পরামর্শ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ।
শিলিগুড়ি পুরনিগমের সীমানা সম্প্রসারণের বিষয়টিও উঠে আসে আলোচনায় । শুভেন্দু জানান, বাম আমলে পুরনিগমের এলাকা সম্প্রসারণ করা হয়েছিল । ভবিষ্যতে সংলগ্ন গ্রামের বাসিন্দারা স্বেচ্ছায় সম্মতি জানালে আলোচনার মাধ্যমে পুরনিগমের সীমানা বাড়ানোর বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে । তবে কারও উপর কোনও সিদ্ধান্ত জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হবে না বলেও স্পষ্ট করেছেন তিনি ।
শহরের উন্নয়নে রেল ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দফতরের মধ্যে সমন্বয়ের উপরেও জোর দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী । রেলের সঙ্গে জড়িত স্থানীয় সমস্যাগুলি দ্রুত মেটাতে সাংসদ রাজু বিস্তাকে রেলের ডিআরএম এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলার দায়িত্ব দিয়েছেন তিনি ।
পাশাপাশি, আগামিদিনে উত্তরকন্যায় এলে পুরনিগম, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতর, তিস্তা ব্যারাজ কর্তৃপক্ষ এবং রেল আধিকারিকদের নিয়ে বিশেষ আন্তঃদফতর বৈঠক করার পরিকল্পনার কথাও জানিয়েছেন শুভেন্দু । কেন্দ্র ও রাজ্যের বিভিন্ন দফতরের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব বা প্রশাসনিক জটিলতার কারণে যাতে শিলিগুড়ির উন্নয়ন থমকে না থাকে, সেই লক্ষ্যেই ওই বৈঠক বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ।