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বাংলায় বিনিয়োগ টানতে ব্রিকস নৈশভোজে শুভেন্দু, আমন্ত্রণ রক্ষায় মুম্বইয়ে আম্বানির বাড়িতে মুখ্যমন্ত্রী

Suvendu Adhikari BRICS Dinner: শুভেন্দু অধিকারী জানান, সরকার পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নে বড় বড় কর্পোরেট গোষ্ঠীর আরও বেশি অংশগ্রহণ চাইছে ৷

Suvendu Adhikari BRICS dinner
বিনিয়োগ টানতে ব্রিকস নৈশভোজে যোগ শুভেন্দুর (ফাইল ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 11, 2026 at 3:27 PM IST

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কলকাতা, 11 সেপ্টেম্বর: ব্রিকস সম্মেলনের নৈশভোজে যোগ দেবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ শনিবার দিল্লিতে আয়োজিত ব্রিকস-এর নৈশভোজে থাকবেন শুভেন্দু ৷ সেখানে রাজ্যে বড় বিনিয়োগ চেষ্টা করবেন বলেও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান মুকেশ আম্বানির সঙ্গেও সাক্ষাৎ করবেন মুখ্যমন্ত্রী ৷

শুক্রবার শুভেন্দু অধিকারী জানান, তিনি 24 সেপ্টেম্বর কলকাতার উপকণ্ঠে নিউটাউন এলাকায় আদানি গ্রুপের প্রস্তাবিত 2000 শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানেও যোগ দেবেন ৷ এই অনুষ্ঠানে আদানি গ্রুপের চেয়ারম্যান গৌতম আদানিরও উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে ৷ অন্যদিকে, 12 ও 13 সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লিতে 18তম ব্রিকস সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে ৷ ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চিন ও দক্ষিণ আফ্রিকার এই জোটের বৈঠকের আয়োজক দেশ এবার ভারত ৷ সেখানে থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও ৷

পাশাপাশি মুম্বই সফরের বিষয়ে শুভেন্দু অধিকারী জানান, তিনি মুকেশ আম্বানির সঙ্গেও দেখা করবেন ৷ রাজ্য সরকার পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নে বড় বড় কর্পোরেট গোষ্ঠীর আরও বেশি অংশগ্রহণ চাইছে। তিনি আরও জানান, মুকেশ আম্বানির ছেলে অনন্ত আম্বানি তাঁকে ফোন করে তাঁদের পারিবারিক গণেশ পুজো উৎসবেও আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, তাঁর সরকার পূর্ব মেদিনীপুর জেলার জুনপুট এলাকায় একটি প্রতিরক্ষা প্রকল্প স্থাপনের জন্য কাজ করে চলেছে।

এদিন তিনি উল্লেখ করেন, প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থা (ডিআরডিও) পূর্ববর্তী তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের কাছে এই প্রকল্প সংক্রান্ত একটি চিঠি পাঠিয়েছিল, কিন্তু তারা আগের সরকারের তরফে কোনও সাড়া পায়নি। তিনি বলেন, "আমরা সেই চিঠির জবাব দিয়েছি ৷" তবে শুভেন্দু অধিকারী প্রস্তাবিত প্রকল্পটির বিষয়ে এদিন বিস্তারিত কিছু জানাননি। তথ্য অনুযায়ী, দেশের অস্ত্র ব্যবস্থা পরীক্ষার জন্য ডিআরডিও জুনপুটে একটি কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা করছে।

শুভেন্দু জানান, হলদিয়া পেট্রোকেমিকলস লিমিটেডের 6000 কোটি টাকার সম্প্রসারণ প্রকল্পের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে ৷ তা উদ্বোধনের জন্য প্রস্তুত বলেও জানান তিনি। মুখ্যমন্ত্রী জানান, দুর্গাপুজোর আগেই তিনি এই কেন্দ্রটির উদ্বোধন করবেন। তিনি জানান, সরকার শীঘ্রই 33টি কোম্পানিকে তাদের প্রকল্প স্থাপনের জন্য জমি হস্তান্তর করবে। আদানি গ্রুপের প্রস্তাবিত হাসপাতালটি সরকারের তুলে ধরা অন্যতম প্রধান প্রকল্পগুলির মধ্যে একটি। তিনি আগেই ঘোষণা করেছিলেন, নিউটাউনের এই কেন্দ্রটিতে 2000 শয্যা থাকবে এবং এর অর্ধেকই বরাদ্দ থাকবে আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য।

তিনি জানান, বড় বড় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলিকে পশ্চিমবঙ্গে আকৃষ্ট করা হলে রাজ্যের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও রাজস্বের ভিত্তি প্রসারিত হবে, যার ফলে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও পরিকাঠামো খাতে আরও বেশি অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হবে। তিনি আরও বলেন, "পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির পুনরুজ্জীবনে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর ভূমিকা রয়েছে। যৌথভাবে ব্যবসা পরিচালনা করা সম্ভব এবং এর মাধ্যমে অর্জিত রাজস্ব শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিকাঠামো খাতে কাজে লাগানো যেতে পারে।"

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BRICS DINNER IN DELHI
SUVENDU ADHIKARI MEET AMBANI
ব্রিকস নৈশভোজে শুভেন্দু অধিকারী
শুভেন্দু অধিকারী
SUVENDU ADHIKARI BRICS DINNER

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