ডুয়েট গাইতেন, এক গাড়িতে ঘুরতেন ! ইন্দ্রনীল গ্রেফতার হতেই মমতাকে নিশানা শুভেন্দুর

ডুয়েট গাইতেন, এক গাড়িতে ঘুরতেন ! ইন্দ্রনীল গ্রেফতার হতেই মমতাকে নিশানা শুভেন্দুর
শুভেন্দু সাফ জানান, ইন্দ্রনীলের বিরুদ্ধে তদন্তের প্রক্রিয়া দীর্ঘদিন ধরেই চলছিল। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য এজেন্সি নির্দিষ্ট প্রমাণের ভিত্তিতেই তাঁকে হেফাজতে নিয়েছে।
Published : October 28, 2026 at 8:39 PM IST
কলকাতা, 28 অক্টোবর: প্রাক্তন মন্ত্রী তথা তৃণমূল নেতা ইন্দ্রনীল সেন গ্রেফতার হতেই সুর চড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ইন্দ্রনীলের দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠতার প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রীর কটাক্ষ, এটা আসলে ‘আন্টি আর বেবির যৌথ লড়াই, যৌথ ভেঞ্চার’। ওঁরা ডুয়েট গাইতেন, এক গাড়িতে ঘুরতেন। ইন্দ্রনীল একা কিছু করেননি । গ্রেফতারি সম্পূর্ণ আইনি প্রক্রিয়ায় হয়েছে উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, উপযুক্ত তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতেই তদন্তকারীরা নিজেদের দায়িত্ব পালন করেছেন।
বুধবার সাংবাদিক বৈঠকে শুভেন্দু সাফ জানান, ইন্দ্রনীলের বিরুদ্ধে তদন্তের প্রক্রিয়া দীর্ঘদিন ধরেই চলছিল। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য এজেন্সি নির্দিষ্ট প্রমাণের ভিত্তিতেই তাঁকে হেফাজতে নিয়েছে। এই নিয়ে তাঁর ব্যক্তিগত স্তরে নতুন করে কিছু বলার নেই বলে মন্তব্য করেন তিনি। তবে একই সঙ্গে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে আঙুল তুলে শুভেন্দু একাধিক অভিযোগ করেন ।
মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, "প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রত্যক্ষ মদতে বা তাঁরও হাত থেকে থাকতে পারে এসবে ৷ ও একা তো খায়নি, খাইয়ে খেয়েছে। ওঁর সঙ্গে একই গাড়িতে ঘুরে বেড়াতেনন। একসঙ্গে গান গাইতেন।" দুই নেতার অতীতের মঞ্চ ভাগাভাগি ও সংগীতচর্চার প্রসঙ্গ টেনে শুভেন্দুর টিপ্পনী, "শেষ গানটাও আমরা শুনেছি, দু'জন একসঙ্গে ডুয়েট করেছেন—'আমার বিদায়ের সময় হলো, দাও বিদায়...'—আমার যাওয়ার সময় হলো। দু'জন মিলেই করেছে, ডুয়েট।"
প্রাক্তন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ তুলে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, "আর্টিস্টদের, গায়কদের ঘাম থেকেও টাকা বের করে নিতেন (ইন্দ্রনীল)। স্ত্রীর নামে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট করে কোটি কোটি টাকা নিয়েছেন তথ্য-সংস্কৃতি দফতর থেকে। সিঙ্গুরে খামারবাড়ি বানিয়েছেন। আমরা এখনও দু'কামরার ফ্ল্যাটের বেশি থাকার জায়গা পেলাম না !"
ইন্দ্রনীল সেনের অতীত রাজনৈতিক অবস্থানের কথাও এদিন তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। বাম জমানায় তৎকালীন শাসকদলের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে শুভেন্দু বলেন, "উনি সিপিএমের ব্লুআইড বয় ছিলেন। আমি আর নাম বলব না । প্রয়াত একজন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, তার মেয়ের একটা এনজিও ছিল, সেই এনজিওর সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন।"
রাজ্যে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর ইন্দ্রনীল বিজেপির সঙ্গে সখ্য গড়ার চেষ্টা করেছিলেন বলে দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী। শুভেন্দুর বক্তব্য, "বিজেপির দরজা বন্ধ। সরকার পরিবর্তনের পরে উনি একটু-আধটু প্রশংসা করতে শুরু করেছিলেন—সরকার ভালো কাজ করছে ইত্যাদি বলেছিলেন। কিন্তু বিজেপি অন্যরকম, বিজেপির কাছে এসব জিনিস হবে না। তাই যা হওয়ার তাই হয়েছে। যাঁরা করেছেন গ্রেফতার নিশ্চয়ই তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতেই করেছেন।" মুখ্যমন্ত্রী মনে করিয়ে দেন, ইন্দ্রনীল রক্ষাকবচ চেয়ে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গিয়েছিলেন। কিন্তু সর্বোচ্চ আদালত মামলা ছেড়ে দেওয়ায় আইন আইনের পথেই চলেছে। এখন যা লড়াই হবে, তা-ও আদালতেই হবে।
তৃণমূল নেত্রীর সঙ্গে ইন্দ্রনীলের রাজনৈতিক সমীকরণকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শুভেন্দু ফের বলেন, "আমরা বাইরে থেকে জানতাম, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর ইন্দ্রনীল সেন দু'জনে একে অপরের পরিপূরক ছিলেন। অতএব একা ইন্দ্রনীল সেন খেয়েছেন এটা বলা অত্যন্ত ভুল হবে। তিনি আগে সিপিএমকে খাইয়ে খেতেন, সিপিএমের সবচেয়ে বড় প্রচারক ছিলেন। আমি যখন নন্দীগ্রাম আন্দোলন করছি তখন বিরোধিতা করে গান-বাজনা, কবিতা সবই উনি করেছেন। পরবর্তীকালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন । রাজ্যের মন্ত্রীও হয়েছিলেন। এখন যা পরিণতি হওয়ার সেটাই হচ্ছে।
শুভেন্দু হুঁশিয়ারি দেন, বিধানসভায় তিনি আগেই বলেছেন খেলা সবে শুরু। তাঁর কথায়, ‘‘ ব্রেকফাস্ট কমপ্লিট হয়নি । চা-বিস্কুট চলছে। আরও অনেক কিছু দেখতে পাবেন। প্রাতিষ্ঠানিক চোরদেরকে সব জেলে যেতে হবে । ঠিক সময়ে বড় জায়গাতেও হাত পড়বে, অপেক্ষা রাখুন।’’
ইন্দ্রনীল সেনের নিজস্ব স্টুডিও থেকে তৃণমূল নেত্রীর ব্যক্তিগত ব্যাংক অ্যাকাউন্টে 30 লক্ষ টাকা স্থানান্তরের অভিযোগ সংক্রান্ত সাংবাদিকদের এক প্রশ্নে মুখ্যমন্ত্রী ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে বলেন, ‘‘আরে ডুয়েট গান করত দু'জনে! সব জায়গায় দু'জন গান করত একসঙ্গে। একই গাড়িতে ঘুরে বেড়াত। কে চান্স পেত গাড়িতে ওঠার ? কোনও মন্ত্রী কি চান্স পেতেন নাকি? তৃণমূল যাঁরা তৈরি করেছেন তাঁরা চান্স পেতেন নাকি? কেউ পেতেন না । ও পেতো চান্স।’’
রাজনৈতিক অতীতের সূত্র জুড়ে তৃণমূল নেত্রী ও ইন্দ্রনীলকে এক পংক্তিতে বসিয়ে শুভেন্দুর চূড়ান্ত মন্তব্য, ‘‘এটা আন্টি আর বেবির যৌথ লড়াই, যৌথ ভেঞ্চার। বেবি মানে জানেন—লাল পার্টির বেবি। দু'জন বন্ধু হয়েছে, আন্টি আর বেবি জয়েন্ট ভেঞ্চার।’’ অন্যদিকে, ইন্দ্রনীল গ্রেফতার প্রসঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "যাঁরা মেরুদন্ড না বিকিয়ে গিয়ে লড়াই করছেন তাঁরাই জেলে যাচ্ছেন। আর যারা চোর-চিটিংবাজ তারা বিজেপির পতাকা ধরলেই সাতখুন মাফ হয়ে যাচ্ছেে।"