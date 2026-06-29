CAA আন্দোলনের নামে বাংলায় আগুন জ্বালিয়েছেন, মমতাকে তীব্র আক্রমণ শুভেন্দু'র

CAA আন্দোলনের নামে বাংলায় আগুন জ্বালিয়েছেন, মমতাকে তীব্র আক্রমণ শুভেন্দু'র
রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে গুন্ডাদমন বিল কার্যকর হবে না বলে আশ্বস্ত করেছেন শুভেন্দু ৷ তারাতলাকাণ্ডে ফিরহাদের গ্রেফতারির দাবি প্রসঙ্গে মমতা শিবিরকে পাল্টা তোপ দাগেন মুখ্যমন্ত্রী ৷
Published : June 29, 2026 at 5:56 PM IST
কলকাতা, 29 জুন: উপলক্ষ্য ছিল বিধানসভায় গুন্ডাদমন বিল পেশ ৷ আর সেই সুযোগকেই কাজে লাগিয়ে সোমবার আরও একবার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ নাগরিকত্ব আন্দোলনের নামে বাংলায় আগুন জ্বালিয়েছেন বলেও তোপ দাগেন শুভেন্দু ৷
নাগরিকত্ব থেকে শুরু করে ওয়াকফ-সহ একাধিক আইনের ভুল ব্যাখ্যা করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষকে উসকানি দিয়ে হিংসায় মদত দেওয়ার অভিযোগে বারবার বিদ্ধ করলেন মমতাকে ৷ হারের ভয়ে সিপিএম 2001 সাল থেকে বাংলার রাজনীতি অপরাধিকরণ ঘটিয়েছে বলেও এদিন তোপ দাগেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ পাশাপাশি তাঁর আশ্বাস গুন্ডাদমন বিলের কোনও অপপ্রয়োগ হবে না ৷ এই বিলকে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করাও হবে না ৷
তারাতলা বিপর্যয়ে কলকাতার প্রাক্তন মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিমকে গ্রেফতারির দাবি তুলেছে কালীঘাট তৃণমূল ৷ ফিরহাদের প্রাক্তন ওএসডি কালীচরণ বন্দ্য়োপাধ্যায় গ্রেফতার হওয়ার পর এই দাবি আরও জোরালো হয়েছে ৷ কটাক্ষের সুরে বলা হচ্ছে, কালি গ্রেফতার হলে কলম কেন গ্রেফতার হবে না ৷ এদিন এই প্রসঙ্গে মুখ্য়মন্ত্রী বলেন, ফিরহাদ কলম হলে মমতা দোয়াত ৷ সবার বিরুদ্ধেই প্রমাণ জোগাড়ের কাজ চলছে ৷
গুন্ডাদমন বিল পেশ করা ভাষণে মুখ্য়মন্ত্রী বলেন, "আগের সরকার কী করেছে শুনুন ৷ আগের সরকারে একজন মন্ত্রী ছিলেন ৷ এবার মন্তেশ্বরে হেরেছেন ৷ তিনি 2019 সালে প্রথম বর্ধমানে নিস্পাপ শিশুদের পথে নামিয়েছিলেন ৷ এটা দেখার পর মমতা বললেন 'ক্যা ক্যা ছি ছি' ৷ সারাদেশে কোনও সমস্যা হয়নি ৷ মমতা সিঁথির মোড় থেকে শ্যামবাজার পর্যন্ত মিছিল করলেন ৷ পথে নেমে মানুষকে ভুল বুঝিয়ে আগুন লাগালেন ৷ সারা বাংলা জ্বলল ৷
আন্দোলনের ভয়াবহতা বোঝাতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "রাজ্যের বিভিন্ন স্টেশন জ্বলল ৷ পাঁচশো হকারের দোকান পুড়ল ৷ 37টি বাস পুড়ল তার মধ্যে 22টি সরকারি বাস ৷ আমি পরিবহণ মন্ত্রী হিসেবে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বললাম ৷ কিন্তু আমাকে বলা হল ব্যবস্থা নেওয়া হবে না ৷ " এরপর বিজেপি নেত্রী নুপূর শর্মার বিতর্কিত মন্তব্যের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, " তাঁর মন্তব্যের বিরোধিতায় আন্দোলন শুরু হল ৷ 36 ঘণ্টা হাওড়া জেলা অবরুদ্ধ হয়ে রইল ৷ জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে রইল ৷ উলুবেরিয়া বিজেপির তিনতলা পার্টি অফিসে আগুন জ্বালাল ৷ রোগী এবং তাঁদের আত্মীয়দের নিয়ে করমণ্ডল এক্সপ্রেসকে লক্ষ্য করে বড় বড় ইট ছোড়া হল ৷"
এরপর 2024 সালের ওয়াকফ সংশোধনী বিলের প্রসঙ্গে বলতে দিয়ে প্রথমই নাম না করে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ করেন শুভেন্দু ৷ কটাক্ষের সুরে তাঁকে বলতে শোনা যায়, " আমার কাছে দু'বার আমার কাছে হেরেছেন ৷" এরপর তিনি বলতে থাকেন, " ওয়াকফ সংশোধনী বিলের প্রতিবাদে মোথাবাড়িতে 81টা দোকান জ্বালিয়ে দেওয়া হল ৷ বেছে বেছে হিন্দুদের দোকান নিশানা করলেন ৷ পরপর থাকা তিনটে হিন্দুর দোকান লুঠ করলেন ৷ পাশের মুসলমানদের দুটো দোকান ছাড়লেন ৷ তারপর আবার পাঁচটা হিন্দুদের দোকানে আক্রমণ শানালেন ৷" এদিন সকালে নওদার বিধায়ক হুমায়ুন কবীরকে সাবধান হওয়ার বার্তা দেন শুভেন্দু ৷ দুপুরে আরও একবার তাঁকে বলতে শোনা যায়, "নওদার বিধায়ক যে ভাষায় কথা বলেন সেটা মেনে নেওয়া যায় না ৷ আপনাকে কীভাবে শবক সেখাতে হয় সেটা এই সরকারের মুখ্যমন্ত্রী জানে ৷"
এ প্রসঙ্গে ফরাক্কার প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ককে নিশানা করেন শুভেন্দু ৷ তাঁকে কেন নিষিদ্ধ সংগঠন পিএফআইয়ের অনুষ্ঠানে দেখা যায় সে প্রসঙ্গ তোলেন ৷ পাশাপাশি জঙ্গি সংগঠন সিমির সদস্যকে কেন তৃণমূলে রাজ্যসভায় পাঠিয়েছিল সে প্রশ্নও তোলেন তিনি ৷