ETV Bharat / state

এসএসকেএম-এর রোগী কল্যাণ সমিতির বৈঠকে দালালরাজ রুখতে কড়া নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ভবানীপুরের বিধায়ক৷ সেই কারণেই তিনি এদিন উপস্থিত ছিলেন এসএসকেএম হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির বৈঠকে৷

SUVENDU ADHIKARI
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 4, 2026 at 9:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 4 জুন: হাসপাতালের দালালরাজ রুখতে কড়া নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর। বৃহস্পতিবার এসএসকেএম হাসপাতালে রোগী কল্যাণ সমিতির বৈঠক হয়। সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি ভবানীপুরের বিধায়ক হওয়ার কারণে সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও ছিলেন হাসপাতালের অধ্যক্ষ এবং উপাধ্যক্ষ-সহ বিভিন্ন আধিকারিকরা।

সেখানে রোগী পরিষেবা সচ্ছল রাখার জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে একাধিক নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। সূত্রের খবর, বৈঠকে রোগী রেফার থেকে শুরু করে দালালরাজ, সব বিষয়ে আলোচনা হয়। সেখানেই হাসপাতালের আধিকারিকদের দালালরাজ রোখার জন্য কড়া নির্দেশ দেন।

সূত্রের খবর, বৈঠকে একাধিক বিষয়ে কথা হয়েছে। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশ দিয়েছেন হাসপাতালের দালালরাজ বন্ধ করতে হবে। পাশাপাশি হাসপাতালের রেফার প্রক্রিয়া বন্ধ করতে হবে। কোনোভাবেই রেফার প্রক্রিয়া চলবে না। তারই সঙ্গে তিনি এসএসকেএম হাসপাতালের অধ্যক্ষ এবং উপাধ্যক্ষ-কে সতর্ক করেছেন৷ এসএসকেএম হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবার মান উন্নত করার কথা বলেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী অধ্যক্ষ এবং উপাধ্যক্ষ-কে জানান, আগের সরকারের আমলে যে বারবার অভিযোগ উঠেছে এসএসকেএম-এর বিরুদ্ধে, তেমনটা যেন আর না হয়৷ প্রায় এক ঘণ্টার কাছাকাছি বৈঠক হয়। বৈঠক থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের সামনে কিছুই বলেননি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

প্রসঙ্গত, তৃণমূল সরকারের সময় বারবার দালালরাজের অভিযোগ উঠে এসেছে বিভিন্ন হাসপাতালে। ভর্তির সময় মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে হাসপাতালে বেড পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ দেখা গিয়েছিল। শুধু তাই নয়, আরও একটি সমস্যা সব থেকে ভুক্তভোগী রোগীর পরিজনেরা। সেটা হল রেফারের সমস্যা। জেলা থেকে আসা বহু রোগীকে নিয়ে বেড না পেয়ে কলকাতার বিভিন্ন হাসপাতালে ঘুরে বেড়ানোর অভিযোগ উঠেছে বারবার৷

এই পরিস্থিতিতে যাঁরা পড়েছেন, তাঁদের অধিকাংশকেই পড়তে হয়েছে দালালদের খপ্পরে। সেই সবকিছুই এবার বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তারই সঙ্গে তৃণমূল সরকারের সময় স্বাস্থ্যের মান নিয়ে উঠেছিল প্রশ্ন। বিভিন্ন জায়গায় স্বাস্থ্যের পরিষেবা দেখা গিয়েছে উন্নত নয়। কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতাল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল। তাই সেখানে রোগীরা আসলে যাতে আর কোনও সমস্যায় না পড়ে, সেই কথা বারবার মনে করিয়ে দিয়েছেন নতুন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগেও কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী৷ সেদিনও তিনি দালালরাজ রোখা থেকে রেফার রোগ সারানো নিয়ে হাসপাতালগুলিকে কড়াবার্তা দিয়েছিলেন৷

আরও পড়ুন -

TAGGED:

SUVENDU ADHIKARI
SSKM
দালালরাজ
এসএসকেএম
SUVENDU ON BROKER RAJ IN HOSPITALS

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.