রাস্তায় নেমে অতিসক্রিয়তা নয়, অফিসে বসে কাজ ; দুই মন্ত্রীকে কড়া বার্তা শুভেন্দুর
বেশ কিছুদিন ধরেই ওই দুই মন্ত্রীর কাজকর্ম নিয়ে নানা মহলে আলোচনা চলছিল। তাঁদের রাস্তায় নেমে নিদির্ষ্ট কিছু মন্তব্য করতেও দেখা যায়।
Published : September 23, 2026 at 7:14 PM IST
কলকাতা, 23 সেপ্টেম্বর: রাজনীতির ময়দান আর প্রশাসনের অন্দরমহল, দুই জায়গার কাজের ধরন যে সম্পূর্ণ আলাদা, তা আরও একবার স্পষ্ট করে দিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্যের দুই হেভিওয়েট মন্ত্রীকে এবার কড়া বার্তা দিলেন তিনি। নির্দেশ দিলেন, রাস্তায় নেমে অযথা অতিসক্রিয়তা দেখানোর কোনও প্রয়োজন নেই। বরং নিজের নিজের দফতরে বসে মন দিয়ে কাজ করতে হবে। প্রশাসনিক মহলে মুখ্যমন্ত্রীর এই বার্তা ঘিরে রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে।
বেশ কিছুদিন ধরেই ওই দুই মন্ত্রীর কাজকর্ম নিয়ে নানা মহলে আলোচনা চলছিল। বিভিন্ন সময় রাস্তায় নেমে তাঁদের নিদির্ষ্ট কিছু মন্তব্য করতেও দেখা যায়। সেই সমস্ত মন্তব্য ঘিরে সোশাল মিডিয়ায় প্রবল চর্চা হয় । বিষয়টি স্বাভাবিকভাবেই নজর এড়ায়নি মুখ্যমন্ত্রীরও। তাই এবার কালক্ষেপ না করে সরাসরি হস্তক্ষেপ করলেন তিনি।
সূত্রের খবর, অত্যন্ত কড়া ভাষায় তিনি তাঁদের বলেছেন, "রাস্তায় নেমে বেশি অতিসক্রিয়তা দেখানোর দরকার নেই। নিজের অফিসে বসে কাজ করুন।" মুখ্যমন্ত্রীর এই নির্দেশ একেবারে পরিষ্কার। এর মধ্যে কোনও রাখঢাক নেই। যদিও এই মন্ত্রীরা আদতে কে, তা নিয়ে মুখ খোলেননি কেউই।
প্রসঙ্গত, এক মন্ত্রী বলেন, "এই সরকারের মন্ত্রীদের একটা বড় অংশই নতুন। প্রশাসনিক কাজকর্ম কীভাবে করতে হয় তার অতীত অভিজ্ঞতা তাঁদের নেই। এক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী হলেন অভিভাবক। কাজেই তাঁর এই বার্তাকে সমালোচনা হিসেবে দেখা উচিত নয়। এই সরকারের সবে চারমাস হয়েছে । কাজ করতে করতেই আমরা শিখব। ভালো কাজ করলে মুখ্যমন্ত্রী যেমন পিঠ চাপড়ে দেন। কোথাও ভুল ভ্রান্তি হলে তিনি শুধরে দেবেন এটাই স্বাভাবিক। আর তাই মুখ্যমন্ত্রী কারও সমালোচনা করেছেন এমনটা মনে করা একেবারেই উচিত নয়।"
সাম্প্রতিক অতীতে এক মন্ত্রী রাস্তায় নেমে ছোট শিশুর দুধগরম করা নিয়ে তার মায়ের সঙ্গে কয়েকটি কথা বলেন । ওই মন্তব্যকে হাতিয়ার করে বিরোধীদের আসরে নামতে দেখা যায়। পরে বিষয়টি সামাল দিতে মুখ্যমন্ত্রীকে শেষ পর্যন্ত আসরে নামতে হয়। জনতার দরবারে নিয়ে আসা ওই মহিলাক । পরিবারের থাকার ব্যবস্থা করে দিতে হয় তাকে।
অন্যদিকে গতকালই একটি বিষয় নিয়ে প্রকাশ্যে অন্য এক বিজেপি বিধায়ক-সহ অন্যদের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়তে দেখা যায় আরেক হেভিওয়েট মন্ত্রীকে। সে সংক্রান্ত ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে । এই প্রথম নয়, এর আগেও বেশ কয়েকবার তাঁকে নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। এমনই আবহে মুখ্যমন্ত্রীর এ ধরনের সমালোচনা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।