'চিকেনস নেক' নিরাপত্তায় বড় পদক্ষেপ, কেন্দ্রকে 120 একর জমি শুভেন্দু সরকারের

Published : May 19, 2026 at 5:40 PM IST

কলকাতা, 19 মে: দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও সীমান্ত সুরক্ষায় কড়া পদক্ষেপ রাজ্য সরকারের ৷ ক্ষমতায় আসার পর থেকেই জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নে 'জিরো টলারেন্স' নীতি নিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন সরকার ৷ এবার উত্তরবঙ্গের অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং ভৌগোলিক দিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 'চিকেনস নেক' বা শিলিগুড়ি করিডোরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নেওয়া হল ৷

করিডোর এলাকার প্রায় 120 একর জমি সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার ৷ বিগত তৃণমূল সরকারের আমলে এই জমি হস্তান্তরের প্রক্রিয়া দীর্ঘদিন ধরে আটকে ছিল ৷ অবশেষে সেই জট কাটিয়ে দেশের সুরক্ষার স্বার্থে এই পদক্ষেপকে শুভেন্দুর সরকারের 'মাস্টারস্ট্রোক' বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ।

প্রশাসন সূত্রে খবর, মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসার পর থেকেই রাজ্যের আন্তর্জাতিক সীমান্তগুলিকে সুরক্ষিত করতে একাধিক নির্দেশ দিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। তার মধ্যে অন্যতম, দ্রুততার সঙ্গে সীমানায় নজরদারি বাড়ানো ও অনুপ্রবেশ রোধে সীমান্ত সম্পূর্ণ সিল করে দেওয়া ৷ পাশাপাশি, আন্তর্জাতিক সীমান্তে দ্রুত কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজ সম্পন্ন করতে আগামী 45 দিনের মধ্যে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স বা বিএসএফ-কে প্রয়োজনীয় জমি হস্তান্তর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে প্রশাসনের শীর্ষস্তর থেকে। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন জায়গায় সেই জমি হস্তান্তরের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে।

উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি করিডোর বা 'চিকেনস নেক' ভারতের মানচিত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ। এই করিডোরকে ঘিরে রয়েছে চারটি দেশ— নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশ এবং চিন। স্বভাবতই এই ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে এলাকাটি সামরিক ও কৌশলগত দিক থেকে অত্যন্ত সংবেদনশীল। গোয়েন্দা সূত্রে খবর, ভারতকে অন্তর থেকে দুর্বল করার উদ্দেশ্যে দীর্ঘদিন ধরেই বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠন এবং দেশবিরোধী শক্তির কু-নজরে রয়েছে শিলিগুড়ি করিডোর। তিন দেশের সীমানা এক জায়গায় মিলিত হওয়ার সুযোগ নিয়ে এই পথটিকে ব্যবহার করে ভারতে অস্ত্রশস্ত্র, মাদকদ্রব্য এবং জালনোট পাচারের লাগাতার চেষ্টা চালায় জঙ্গিরা।

শুধু পাচার চক্রই নয়, চিন ও বাংলাদেশের মতো প্রতিবেশী দেশগুলিরও কড়া নজর রয়েছে এই এলাকার দিকে। পাশাপাশি, এই অঞ্চল দিয়ে বেআইনি অনুপ্রবেশ একটি অত্যন্ত বড় চ্যালেঞ্জ ৷ লাগাতার অনুপ্রবেশের ফলে শিলিগুড়ি করিডোর এবং সংলগ্ন এলাকার জনবিন্যাস বা ডেমোগ্রাফি ক্রমশ বদলে যাচ্ছে বলে অভিযোগ।

উল্লেখ্য, রাজ্যে ভোটপ্রচারে এসে খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি চিকেনস নেকের সুরক্ষা নিয়ে চরম উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। সেই সময় তিনি তৎকালীন তৃণমূল সরকারকে নিশানা করে তোপ দেগেছিলেন। তাঁর মন্তব্য ছিল, 'টুকরে টুকরে গ্যাং' এই চিকেনস নেক ভেঙে দেওয়ার ছক কষছে ৷ আর রাজ্য সরকার তাদের প্রশ্রয় দিচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছিলেন, রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় এলেই এই বিষয়ে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে। সেই প্রতিশ্রুতি মেনেই সরকারে বদল হতেই করিডোরের নিরাপত্তায় বড় পদক্ষেপ করল বর্তমান প্রশাসন।

জমি হস্তান্তরের পাশাপাশি সীমান্ত এলাকার যোগাযোগ ও পরিবহণ পরিকাঠামোতেও আমূল পরিবর্তন আনতে চলেছে রাজ্য সরকার। জানা যাচ্ছে, শুধু জমিই নয় ইতিমধ্যে দেশের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে আন্তর্জাতিক সীমান্তের কাছাকাছি থাকা রাজ্যের নিয়ন্ত্রণাধীন সাতটি গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য সড়ককে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের (ন্যাশনাল হাইওয়ে) হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

এই রাস্তাগুলির মধ্যে অন্যতম হল— হাসিমারা ও জয়গাঁও হয়ে ভারত-ভুটান সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত রাস্তার সম্পূর্ণ অংশ, বারাদিঘি-ময়নাগুড়ি-চ্যাংরাবান্ধা হয়ে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত পর্যন্ত অংশ এবং শিলিগুড়ি (দার্জিলিং মোড়) থেকে কার্শিয়াং হয়ে দার্জিলিং পর্যন্ত সম্পূর্ণ পথ।

বিশেষজ্ঞ মহলের মতে, এই রাস্তাগুলির কাজ সম্পূর্ণ হলে সীমান্ত এলাকায় পরিবহণ ব্যবস্থায় অভাবনীয় গতি আসবে। এর ফলে জরুরি ভিত্তিতে দ্রুত সেনা জওয়ানদের যাতায়াত, ভারী সামরিক সরঞ্জাম এবং সীমান্ত এলাকার সেনাঘাঁটিগুলিতে রেশন পৌঁছে দেওয়ার কাজ আগের চেয়ে অনেক বেশি সহজ ও দ্রুত হবে। সবমিলিয়ে রাজ্যের এই বহুমুখী পদক্ষেপ চিকেনস নেকের সুরক্ষাকে আরও মজবুত করবে বলেই আশাবাদী।

