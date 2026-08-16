জনগণনায় রাজ্যে 'সেলফ এন্যুমারেশন' 93.84 শতাংশ সফল, জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

জনগণনায় রাজ্যে 'সেলফ এন্যুমারেশন' 93.84 শতাংশ সফল, জানালেন মুখ্যমন্ত্রী
ডিজিটাল জনগণনায় 'সেলফ এন্যুমারেশন' প্রক্রিয়ায় ত্রুটি সংক্রান্ত অভিযোগ খতিয়ে দেখার আশ্বাস শুভেন্দু অধিকারীর ৷
Published : August 16, 2026 at 7:08 PM IST
কলকাতা, 16 অগস্ট: ডিজিটাল সেন্সাসের 'সেলফ এন্যুমারেশন' পদ্ধতিতে ব্যাপক সাফল্য এসেছে রাজ্যে ৷ এমনটাই দাবি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ৷ রবিবার নবান্নে সাংবাদিকদের মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, 'সেলফ এন্যুমারেশন' প্রক্রিয়ায় রাজ্যে 93.84 শতাংশ নাগরিক সফলভাবে নিজেদের তথ্য নথিভুক্ত করেছেন ৷
এই পরিসংখ্যান তুলে ধরে তিনি জানান, ডিজিটাল মাধ্যমে জনগণনার কাজে সাধারণ মানুষের এই ব্যাপক অংশগ্রহণ বেশ ইতিবাচক ৷ তবে এই প্রক্রিয়ায় কোথাও কোনও ত্রুটি বা অভিযোগ থেকে থাকলে, তা গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখা হবে বলেও জানিয়েছেন বাংলার প্রশাসনিক প্রধান ৷
উল্লেখ্য, জনগণনাকে আরও দ্রুত, নির্ভুল এবং প্রযুক্তিনির্ভর করতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক 'সেলফ এনিউমারেশন' পদ্ধতি শুরু করে ৷ গত 1 অগস্ট থেকে 15 অগস্ট, এই পনেরো দিন ধরে অনলাইনে 'সেলফ এন্যুমারেশন' প্রক্রিয়ায় নাগরিকরা জনগণনা সংক্রান্ত তথ্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের ওয়েবসাইটে সরাসরি আপলোড করতে পারছিলেন ৷ বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য সংগ্রহের চিরাচরিত ব্যবস্থার পাশাপাশি, এই স্ব-নথিভুক্তিকরণ জনগণনার প্রক্রিয়া অনেকটাই বাড়িয়েছে ৷
রবিবারের সাংবাদিক বৈঠকে 'সেলফ এন্যুমারেশন' নিয়ে কিছু ক্ষেত্রে ওঠা অভিযোগ ও সমস্যার বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় ৷ বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন উঠলে মুখ্যমন্ত্রী প্রথমে জানান, অভিযোগ থাকলে তা খতিয়ে দেখা হবে ৷ এরপর তিনি রাজ্যে এই প্রক্রিয়ার সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরে বলেন, "সামগ্রিকভাবে 'সেলফ এন্যুমারেশন'-এর সাফল্যের হার 93.84 শতাংশে পৌঁছে গিয়েছে ৷ অর্থাৎ, সিংহভাগ নাগরিক এই ডিজিটাল প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়েছেন ৷
নবান্ন সূত্রের খবর, সাফল্যের হার অনেকটা বেশি হলেও কোনও নির্দিষ্ট অঞ্চলের সমস্যাকে খাটো করে দেখা হচ্ছে না ৷ সেন্সাসের তথ্য শুধুমাত্র একটি সংখ্যার হিসাব নয় ৷ বরং, আগামিদিনে সরকারি নীতি নির্ধারণ, জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের রূপায়ণ এবং বিভিন্ন সামাজিক ও প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রধান মাপকাঠি ৷ ফলে তথ্যের সামান্যতম ভুলও বড় ধরনের বিভ্রান্তি তৈরি করতে পারে ৷ সেই কারণেই 'সেলফ এন্যুমারেশন' প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যের সত্যতা যাচাই করা হবে ৷ এমনকি কোথাও তথ্য যাচাইয়ের সময় সমস্যা দেখা দিলে, তা দ্রুত চিহ্নিত করে সংশোধনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷