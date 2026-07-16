ইসকনের রথের রশিতে টান মুখ্যমন্ত্রীর, মায়াপুরকে 'নোটিফায়েড এরিয়া' করার ঘোষণা

ইসকনের রথের রশিতে টান মুখ্যমন্ত্রীর, মায়াপুরকে 'নোটিফায়েড এরিয়া' করার ঘোষণা
বৃহস্পতিবার দক্ষিণ কলকাতায় ইসকন মন্দিরে গিয়ে রথযাত্রার সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷
Published : July 16, 2026 at 3:06 PM IST
কলকাতা, 16 জুলাই: রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদল ঘটেছে । প্রথমবার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিজেপির সরকার । আর সেই পরিবর্তনের প্রভাব এবার স্পষ্ট কলকাতার ঐতিহ্যবাহী ইসকনের রথযাত্রাতেও । অতীতে মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন এই রথের রশিতে টান দিতেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । এবার সেই জায়গায় প্রথা মেনে ইসকনের 2026 সালের রথযাত্রার সূচনা করলেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ।
বৃহস্পতিবার বেলা 12টার কিছু পরে ইসকন মন্দিরে পৌঁছন তিনি । মন্দির কর্তৃপক্ষের তরফে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানানো হয় । এরপর রথে গিয়ে জগন্নাথ দেবের আরতি করেন মুখ্যমন্ত্রী । প্রথা মেনে যাত্রাপথে ফুলের পাপড়ি ছড়ান । চন্দন জল দিয়ে অভিষেক করার পর নিজে ঝাঁটা হাতে পথ পরিষ্কার করেন । শেষে দণ্ডবৎ প্রণাম করে রথের রশিতে টান দিয়ে এ বছরের উৎসবের সূচনা করেন তিনি । মুখ্যমন্ত্রী যখন রাস্তা পরিষ্কার করছেন বা চন্দন ছড়াচ্ছেন, তখন প্রবল বৃষ্টি চলছে । এর মাঝেই ভক্তি ভরে সব কাজ করেন তিনি ।
এদিন রথযাত্রার উৎসব থেকেই মায়াপুর নিয়ে বড় ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী । রথ থেকে উল্টোরথের এই ন'দিনের মধ্যেই তাঁর মায়াপুর যাওয়ার কথা । এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘আমি ন'দিনের মধ্যে একদিন মায়াপুরে যাব । কোনও কর্মসূচিতে নয়, কীর্তনে অংশগ্রহণ করব যা আমার অতি প্রিয় । এখানে অনেক প্রভু আছেন, যাঁদের সঙ্গে আমি একাধিক জন্মাষ্টমী, দোল উৎসব, অন্নকূট উৎসব, গোবর্ধন পূজা, একসঙ্গে কীর্তন করেছি, আজকে নয়, 20-25 বছর ধরে । কীর্তন করব আর প্রসাদ গ্রহণ করব । আর মায়াপুরকে আমরা নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি করব ।’’
রথযাত্রার মূল অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার আগে মন্দিরে গিয়ে শ্রীল প্রভুপাদকে প্রণাম জানান মুখ্যমন্ত্রী । তিনি যে ঘরে থাকতেন, সেটিও ঘুরে দেখেন । এই বাড়িটিকে হেরিটেজ হিসেবে ঘোষণা করার বার্তাও দিয়েছেন শুভেন্দু । তাঁর কথায়, ‘‘শ্রীল প্রভুপাদজি যখন কলকাতায় থাকতেন, তখন তিনি যে বাড়িতে থাকতেন, আমি সেই বাড়িটিকে প্রণাম জানিয়েছি । আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে হেরিটেজ কমিশন তৈরি করা হচ্ছে । প্রভুপাদজির এই বাড়িটিকে হেরিটেজ ঘোষণা করা উচিত, এটি আমাদের কাছে অত্যন্ত গর্বের বিষয় ।’’
ইসকনের এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পেরে আপ্লুত মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ‘‘আমি 71তম কলকাতা রথযাত্রা মহোৎসব, যার পরম্পরা মেনে আমাদের শ্রীলা প্রভুপাদ, যিনি পূজ্যপাদ, এই ভক্তি আন্দোলনকে গোটা পৃথিবীর সমস্ত প্রান্তে ছড়িয়ে দিয়েছেন, তাঁর প্রতিষ্ঠিত ইসকন কলকাতার পক্ষ থেকে আয়োজন করা হয় । আমি গর্বিত, আমি ধন্য যে 71তম রথযাত্রা উৎসবের শুভলগ্নে আমি বেশ খানিকক্ষণ আগে এখানে পৌঁছে আমাদের পবিত্র মন্দিরে রাধা মাধবের আরতি করেছি ।’’
মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ‘‘শ্রীল প্রভুপাদ মহোদয় যে ঘরে থাকতেন, যেখান থেকে তিনি এই ভক্তি আন্দোলনকে গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, সেই কক্ষ আমি দর্শন করেছি । আমি প্রণাম নিবেদন করে সেখানকার ধুলো আমার মাথায় নিয়েছি, এ এক পরম প্রাপ্তি আজকের দিনে আমার । এবং আমি ইতিমধ্যে প্রভু জগন্নাথদেবকে আরতি করে এই রথযাত্রা উৎসবের যে মূল কার্যক্রম, সেই কার্যক্রমে এসেছি ।’’
এদিন দক্ষিণ কলকাতার ইসকন মন্দির থেকে বেরিয়ে মহানগরের দীর্ঘ পথ পেরিয়ে রথ পৌঁছবে ময়দানে । সেখানে মাসির বাড়িতে উল্টোরথ পর্যন্ত অবস্থান করবে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার রথ । এই উপলক্ষে ময়দানে মেলা ও নানা অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়েছে । উল্টোরথের দিন পুনরায় ময়দান থেকে ইসকন মন্দিরে ফিরে যাবে রথ ।