গেরুয়া সন্ত্রাস বললে সরকার চুপ করে বসে থাকবে না, সজলের পুজোয় কড়া বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

গেরুয়া সন্ত্রাস বললে সরকার চুপ করে বসে থাকবে না, সজলের পুজোয় কড়া বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর
Suvendu Durga Puja Inauguration: দুর্গাপুজোর উদ্বোধনের মঞ্চ থেকে বিরোধীদের আক্রমণের পাশাপাশি নিজের সরকারের নানা কাজের কথা তুলে ধরলেন মুখ্যমন্ত্রী । সুরজিৎ দত্তর প্রতিবেদন ।
Published : October 11, 2026 at 10:10 PM IST
কলকাতা, 11 অক্টোবর: পুজোর উদ্বোধনে এসে কড়া বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। 'হিন্দুত্ববাদীদের আক্রমণ'বা 'গেরুয়া তাণ্ডব' বলে কিছু ঘটনাকে দাগিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে রীতিমতো হুঁশিয়ারি দিলেন তিনি। স্পষ্ট জানালেন, এ ধরনের ভাষা প্রয়োগ করলে সরকার চুপ করে বসে থাকবে না । সমুচিত জবাব দেবে। একইসঙ্গে তিনি জানালেন, রাজ্যের সব স্কুল এবং মাদ্রাসায় বন্দে মাতরম গাওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।
মধ্য কলকাতার অন্যতম জনপ্রিয় পুজো সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার। এবার পুজোর থিম বন্দেমাতরম । রবিবার এই পুজোর উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানেই বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে বিরোধীদের নিশানা করেন তিনি। নাম না করে শহরের প্রাক্তন মেয়র তথা সিপিএম নেতা বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যর সোশাল মিডিয়া মিডিয়া পোস্টের কথা তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “একজনের বাড়িতে কেউ সকালবেলা একটা ঢিল ছুঁড়ল । আমরা এগুলো পছন্দ করি না । পুলিশ দ্রুত ব্যবস্থা নিয়েছে। সেই কমিউনিস্ট নেতা তাঁর ভেরিফাইড অ্যাকাউন্টে লিখলেন হিন্দুত্ববাদীদের আক্রমণ ! আপনি আমি আমরা সবাই হিন্দু নই ? আমরা হিন্দুস্তানে থাকি না ? কোথা থেকে সাহস হয় এদের ?”
এর পরেই কড়া সুরে তিনি হুঁশিয়ারি দেন। বলেন, “এখনও কেউ বা কারা কোনও ঘটনাকে নিয়ে লেখেন গেরুয়া তাণ্ডব। খবরদার এই ভাষা প্রয়োগ করবেন না। গেরুয়া তাণ্ডব বললে আমরাও তার সমুচিত জবাব দেব, আর এই সরকার চুপ করে বসে থাকবে না।”
বক্তব্যের শুরুতেই তিনি সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের 2023 সালের দুর্গাপুজোর থিমের কথা মনে করিয়ে দেন। সেবার থিম ছিল 'জয় শ্রীরাম'। পুজোর অন্যতম উদ্যোক্তা সজল ঘোষের সঙ্গে তাঁর সেই সময়ের আলোচনা তুলে ধরে তিনি বলেন, “ সজল ঘোষ আমাকে ফোন করেছিল । আমি তখন পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা । বলল, এবারে কী থিম করা যাবে ? আমি বললাম, এবারের থিম হবে জয় শ্রীরাম। সেদিন দুর্গাপুজোয় যে জয় শ্রীরামের আওয়াজ এই লেবুতলা পার্ক থেকে, মধ্য কলকাতা থেকে উঠেছিল, আজ দার্জিলিং থেকে দিঘা, কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ, কাশীপুর-বেলগাছিয়া থেকে রাসবিহারী-বেহালা সব জায়গায় একই আওয়াজ, জয় শ্রীরাম।”
সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের পুজোয় জাতীয় স্তরের বিজেপি নেতাদের উপস্থিতির কথাও উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী। অমিত শাহ এবং জেপি নাড্ডার কথা স্মরণ করিয়ে তিনি দাবি করেন, এই পুজোর হাত ধরেই জাতীয়তাবাদ এবং সনাতনী সংস্কৃতি রক্ষার লড়াই শুরু হয়েছিল। তবে কাজ যে এখনও শেষ হয়নি, সে কথাও মনে করিয়ে দেন তিনি।
তাঁর নিশানায় ছিল 'টুকরে টুকরে গ্যাং'। তিনি বলেন, “কাজ আমাদের এখনও শেষ হয়নি। টুকরে টুকরে গ্যাং, কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদি বলা লোকজন আর আরশোলা এবং ছাড়পোকার উৎপাত থেকে ভারতবর্ষকে বাঁচাতে হবে। তাই বন্দে মাতরমকে জাগ্রত করতে হবে । জাতীয়তাবাদের জয় জয়কার করতে হবে । আর নরেন্দ্র মোদিজির হাত শক্তিশালী করতে হবে।”
সবশেষে রাজ্যের শিক্ষা ক্ষেত্রে একটি পরিবর্তনের কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, রাজ্যের সমস্ত স্কুল এবং মাদ্রাসায় বন্দে মাতরম গাওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তাঁর কথায়, “সময়ে খুব একটা বেশি যায়নি, সাড়ে পাঁচ মাস। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ বন্দে মাতরম সব বিদ্যালয়ে তো ম্যান্ডেটরি করেছি, মাদ্রাসাতেও ম্যান্ডেটরি করেছি। পুরো বন্দে মাতরম গাইতে হবে। প্রার্থনাতে কোনও কথা চলবে না। যে বন্দে মাতরম গাইবে সেই আমাদের বন্ধু। তার সঙ্গে কোন বিরোধ নেই।”