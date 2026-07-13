রাজ্যে পরিকাঠামো উন্নয়নে জোর, ইন্ডিয়ান অয়েল কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক শুভেন্দুর
সোমবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে ইন্ডিয়ান অয়েল কর্তাদের এই বৈঠক হয় নবান্নে ৷ মূলত রাজ্যের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের রূপরেখা নিয়ে উচ্চপর্যায়ের এই বৈঠকে কথা হয়েছে ।
Published : July 13, 2026 at 8:43 PM IST
কলকাতা, 13 জুলাই: রাজ্যে শিল্প ও পরিকাঠামো উন্নয়নে বিশেষ জোর দিচ্ছে সরকার । সেই লক্ষ্যেই এবার তৎপরতা তুঙ্গে নবান্নে । একদিকে যখন রাজ্যের শিল্পপতিদের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক চলছে, ঠিক তখনই দেশের অন্যতম বৃহৎ রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থা ইন্ডিয়ান অয়েলের শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে বিশেষ বৈঠকে করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ।
ওয়াকিবহাল মহলের মতে, শিল্পায়নের চাকায় গতি আনতে প্রথম থেকেই বদ্ধপরিকর প্রশাসন । প্রশাসনিক স্তরে বিনিয়োগ এবং পরিকাঠামো বৃদ্ধির বিষয়ে নিরন্তর কাজ চলছে। এরই অঙ্গ হিসেবে ইন্ডিয়ান অয়েলের মতো প্রথম সারির সংস্থার সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর এই প্রত্যক্ষ আলোচনা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ৷ প্রশাসনিক সদর দফতর নবান্নে আয়োজিত এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার একাধিক উচ্চপদস্থ আধিকারিক ।
প্রশাসন সূত্রে খবর, সাম্প্রতিক সময়ে রাজ্যে বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে শিল্পপতিদের সঙ্গে লাগাতার যোগাযোগ রাখছেন মুখ্যমন্ত্রী । বিভিন্ন কর্পোরেট সংস্থার প্রধানদের সঙ্গে তাঁর ধারাবাহিক আলোচনা চলছে । এই আবহে ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের মতো বৃহৎ শক্তির সঙ্গে পরিকাঠামো সংক্রান্ত বৈঠক রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি বড় দিক । শিল্পায়নের অন্যতম প্রধান শর্ত হল মজবুত আনুষঙ্গিক পরিকাঠামো । সেই দিকটি নিশ্চিত করতেই নবান্নের এই পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে ।
জানা গিয়েছে, বৈঠকে রাজ্যের আগামিদিনের পরিকাঠামোগত চিত্র কেমন হতে পারে, তা নিয়ে বিশদে আলোচনা হয়েছে ইন্ডিয়ান অয়েল কর্তাদের সঙ্গে । রাজ্যে এই রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বর্তমান কাজগুলির অগ্রগতি এবং পরিকাঠামোগত ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার তাদের কীভাবে আরও সহায়তা করতে পারে, সেই বিষয়গুলিই আলোচনার কেন্দ্রে ছিল । শিল্প প্রসারে লজিস্টিক পরিকাঠামো অত্যন্ত জরুরি । প্রশাসন সেই বিষয়েই জোর দিচ্ছে বলে খবর ।
ওয়াকিবহাল মহল মনে করছে, নবান্নের এই প্রশাসনিক তৎপরতা পরিষ্কার বুঝিয়ে দিচ্ছে, পরিকাঠামো ও শিল্পক্ষেত্রকে পাখির চোখ করেই এগোতে চাইছে সরকার । একদিকে বিভিন্ন ক্ষেত্রের দেশীয় শিল্পপতিদের সঙ্গে সমন্বয় বৃদ্ধি করা হচ্ছে । অন্যদিকে ইন্ডিয়ান অয়েলের মতো বৃহৎ রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার সঙ্গে পরিকাঠামো উন্নয়ন নিয়ে সরাসরি কথা বলছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী । সব মিলিয়ে রাজ্যের শিল্প-মানচিত্রে একটি ইতিবাচক পরিবর্তনের ইঙ্গিত স্পষ্ট ।
দীর্ঘদিন ধরেই রাজ্যের শিল্প-পরিকাঠামো নিয়ে নানা মহলে আলোচনা চলছে । সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে শীর্ষস্তরের এই প্রশাসনিক উদ্যোগ নতুন করে আশার সঞ্চার করছে । প্রশাসনিক কর্তাদের মতে, সরকারিস্তরে এই ধরনের সরাসরি আলোচনা বিনিয়োগকারীদের আত্মবিশ্বাস কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেয় । ইন্ডিয়ান অয়েলের মতো সংস্থার সঙ্গে পরিকাঠামো নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর এই বৈঠক প্রমাণ করে যে, সরকার কেবল প্রতিশ্রুতিতে আটকে না থেকে দ্রুত বাস্তবায়নের দিকে নজর দিচ্ছে । ছোট ছোট পদক্ষেপে গোটা রাজ্যে একটি শিল্পবান্ধব পরিবেশ গড়ে তোলাই এখন নবান্নের প্রধান লক্ষ্য ।