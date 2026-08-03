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দু'তলার অনুমতিতে পাঁচতলা বানালে কড়া জরিমানা, বেআইনি নির্মাণ রুখতে কড়াবার্তা অগ্নিমিত্রার

নবান্নে সোমবার বেআইনি নির্মাণ রুখতে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ উপস্থিত ছিলেন পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল-সহ দফতরের আধিকারিকরা ৷

Bengal Minister Agnimitra Paul
পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 3, 2026 at 10:10 PM IST

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কলকাতা, 3 অগস্ট: ​তারাতলার নির্মীয়মান গুদামের ছাদ ধসে শ্রমিক মৃত্যুর ঘটনার পর থেকেই নড়েচড়ে বসেছে প্রশাসন । বেআইনি নির্মাণ রুখতে সোমবার নবান্নে এক উচ্চপর্যায়ের পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ডাকা এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল । ছিলেন দফতরের অন্যান্য পদস্থ আধিকারিকরাও । বৈঠক শেষে মন্ত্রী স্পষ্ট করে দেন, বেআইনি নির্মাণ নিয়ে সরকার আর কোনও রেয়াত করবে না ।

​তারাতলা বিপর্যয়ের পর মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছিল । কলকাতা পুরনিগমেও সেই সময় কিছু পদক্ষেপ করে । তবে বর্তমানে রাজ্যে যে সমস্ত বহুতলের নির্মাণকাজ চলছে, সেগুলির গোটা প্রক্রিয়ার উপর এবার থেকে কড়া নজরদারি চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । নির্মাণকাজে স্বচ্ছতা আনতে সরকার একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা বা 'কাট-অফ ডেট' নির্ধারণ করেছে ।

দু'তলার অনুমতিতে পাঁচতলা বানালে কড়া জরিমানা, বেআইনি নির্মাণ রুখতে কড়াবার্তা অগ্নিমিত্রার (ইটিভি ভারত)

মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল এদিন বলেন, ‘‘আমরা কাট-অফ ডেট রাখছি 31 মার্চ 2026 । এর মধ্যে যে বাড়িগুলো হয়েছে, আমাদের কাছে যদি অভিযোগ আসে বা আমাদের নিজেদের যে সার্ভে চলছে, সেখানে যদি দেখি কোনও অনিয়ম হয়েছে, সামান্য এদিক-ওদিক হলে সেটা ঠিক করে নেওয়া যাবে ।’’

​তবে সামান্য ত্রুটি সংশোধনের সুযোগ থাকলেও বড়সড় বেআইনি কাজে কড়া শাস্তির মুখে পড়তে হবে প্রোমোটারদের । টাকার বিনিময়ে বেআইনি নির্মাণকে আইনি বৈধতা দেওয়ার দীর্ঘদিনের প্রথা ভাঙতে চাইছে বর্তমান সরকার । অগ্নিমিত্রা পালের কথায়, ‘‘যদি দেখি দু'তলার ছাড়পত্র ছিল, আপনি পাঁচতলা করে দিয়েছেন । উপরে একটা পেন্টহাউস বানিয়ে দিয়েছেন । বিভিন্ন রকমের সিঁড়ি, এসক্যালেটর এসব দিয়ে দিয়েছেন, তাহলে সেখানে কিন্তু আমরা হিউজ একটা পেনাল্টি দেব । এত বড় একটা পেনাল্টি দেব যে আপনাদের খুব কষ্ট হবে সেটাকে শোধ করতে ।’’

এই কড়া অবস্থানের বৈজ্ঞানিক কারণ হিসেবে রাজ্যের মাটির প্রকৃতির কথাও তুলে ধরেন তিনি । মন্ত্রী বলেন, ‘‘আমাদের এখানকার মাটি খুব নরম, পলিমাটি । আপনি ফাউন্ডেশনটা করেছেন দু'তলা বাড়ির জন্য, কিন্তু আপনি এখন পাঁচতলা করে দেন, তাহলে তো সেটা চলতে পারে না ।’’

​বহুতল নির্মাণের পাশাপাশি বাণিজ্যিক ভবনগুলির পার্কিং সমস্যা নিয়েও এদিন তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন মন্ত্রী । বহু বাণিজ্যিক ভবনে নিজস্ব পার্কিং না থাকায় কর্মীরা রাস্তায় বা ফুটপাতে গাড়ি রাখেন । এই প্রবণতা রুখতে কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, ‘‘কর্মী হয়তো 200 জন । তারা 200টা বাইক নিয়ে এসে পেভমেন্টে পার্কিং করছে । এটা তো চলতে পারে না । আপনার কোম্পানি, আপনার কর্মী, আপনাকে পার্কিংয়ের স্পেস কিনতে হবে, কিনে সেখানে রাখুন ।" তিনি স্পষ্ট করে দেন, অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থার ছাড়পত্র না থাকলে যেমন কাজ এগোয় না, পার্কিংয়ের জায়গা না দেখালেও এবার থেকে একইভাবে ছাড়পত্র আটকে দেওয়া হবে ।

​ভবিষ্যতে তারাতলার মতো দুর্ঘটনা এড়াতে এবার থেকে নির্মাণকাজে নজরদারির জন্য জাতীয় স্তরের সংস্থাকে নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নবান্ন । তারাতলা কাণ্ডের জন্য পূর্বতন সরকারের নজরদারির অভাবকেই সরাসরি দায়ী করেছেন বর্তমান নগরোন্নয়ন মন্ত্রী । তিনি বলেন, ‘‘আমরা মোটামুটি ঠিক করছি কিছু ন্যাশনাল এজেন্সিকে, থার্ড পার্টিকে আমরা রাখব, যাতে এই তারাতলার মতো ঘটনা না হয় । তারাতলার ঘটনা তো আগের সরকারের গাফিলতি এবং যে মনিটরিং হওয়ার দরকার ছিল প্রত্যেকটা বিল্ডিংয়ে, সেই মনিটরিং হয়নি ।’’

​এখন থেকে প্রতিটি নির্মাণের ক্ষেত্রে ধাপে ধাপে ওই তৃতীয় পক্ষের নজরদারি থাকবে । মন্ত্রী জানিয়েছেন, ওই এজেন্সির সবুজ সংকেত বা সই ছাড়া কোনোভাবেই পরবর্তী ধাপে এগোনো যাবে না । একতলার কাজ ঠিকমতো শেষ হলে তবেই মিলবে দোতলার কাজের অনুমতি । মানুষের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতেই সরকার এই চূড়ান্ত কড়া পদক্ষেপ করছে বলে নবান্ন সূত্রে খবর ।

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TAGGED:

SUVENDU ADHIKARI
বেআইনি নির্মাণ
শুভেন্দু অধিকারী
অগ্নিমিত্রা পাল
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